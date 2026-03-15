Após conquistar os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, a expectativa era alta para Gabriel Bortoleto no GP da China neste fim de semana. A realidade, porém, acabou sendo dura para os fãs do brasileiro: depois de um desempenho discreto na corrida sprint, a prova principal deste domingo (15) sequer contou com o piloto na pista.

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Embora ainda não esteja confirmado o motivo do abandono, há suspeitas de que tenha sido uma falha hidráulica em sua Audi. O incidente aconteceu enquanto Bortoleto se encaminhava até o grid de largada para, então, dar início a volta de aquecimento.

Segundo o brasileiro, em entrevista ao "SporTV", o estado do carro momentos antes da corrida impossibilitou completamente sua participação. O mesmo aconteceu com Oscar Piastri, Lando Norris e Alex Albon. Além deles, outros três pilotos abandonaram durante a prova. Com apenas 15 competidores na bandeirada final, essa poderia ter sido uma oportunidade para Bortoleto voltar a pontuar – algo que acabou frustrando o jovem piloto.

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— Até onde eu posso falar, a gente teve um problema técnico indo para o grid. Seria impossível largar com o carro da maneira que estava. Ele não ia nem acender. Muito chateado, porque com uma corrida maluca dessas, era muito claro que pontos podiam acontecer — declarou.

O caso de Carlos Sainz foi analisado por Gabriel. Mesmo com os problemas enfrentados pela Williams, como pôde ser observado no carro de Albon, a espanhol conseguiu se manter na pista nas 56 voltas disputadas. Após sete abandonos e alguns erros dos adversários, o piloto garantiu o nono lugar e, consequentemente, os primeiros dois pontos no campeonato.

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— O pessoal que rodou na primeira volta; a gente sabe que a Williams, que tem sofrido bastante com o ritmo, acabou somando pontos. Então, não tenho dúvida que a gente estaria lá, mas muitos fatores ocorreram, e a gente nem conseguiu largar. É uma pena.

Gabriel Bortoleto, da Audi, sai da pista durante a classificação da sprint do GP da China na F1 2026 (Foto: Jade Gao/AFP)

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O que vem por aí para Bortoleto?

Sem pontuar na China, Gabriel Bortoleto já volta suas atenções para o próximo compromisso da Fórmula 1: o GP do Japão. A expectativa é retomar o bom desempenho no tradicional Circuito de Suzuka, uma das pistas favoritas do brasileiro no calendário.

— é uma pista que eu curto. Ano passado foi especial, é minha pista favorita junto com Imola e Interlagos. São as três em que eu gosto de pilotar no ano. Vamos ver como nosso motor vai reagir lá, a gente nunca sabe, mas nosso carro tem funcionado bem em pistas desse estilo. Agora é tentar acabar as corridas, essa é a verdade. Largar, fazer tudo que dá e ir para cima.

A Fórmula 1 retorna às atividades no último fim de semana de março, entre os dias 27 e 29. Como já mencionado, a terceira etapa da temporada de 2026 será o Grande Prêmio do Japão. A corrida será uma das últimas do calendário disputadas na madrugada para o público brasileiro – antes apenas da etapa em Las Vegas, que acontece no final de novembro.

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