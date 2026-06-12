Verstappen reclama após treino em Barcelona: 'sem condições' Tetracampeão ficou insatisfeito com os treinos no Circuito da Catalunha

Max Verstappen ficou insatisfeito após os treinos livres desta sexta-feira (12), no Circuito da Catalunha. O tetracampeão da Fórmula 1 (F1) reclamou de problemas de aderência do carro no traçado espanhol. Desapontado com os resultados, o piloto disse não ver condições de brigar pelas primeiras posições.

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— Estamos perdendo em alta e baixa velocidade, em basicamente todos os lugares. Não tivemos aderência o dia inteiro, sempre sofrendo com o controle do carro e o equilíbrio. Então, precisamos tentar trabalhar nisso. Acho que não temos condições de brigar pelas primeiras posições — avaliou.

Na atividade que abriu o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, o piloto da Red Bull ficou com o quarto lugar na primeira sessão de treinos e o sexto lugar na segunda. Verstappen chegou a trocar os pneus duros do carro, mas mesmo assim não conseguiu se adaptar totalmente.

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— Não me senti bem com nenhum tipo de pneu, mas pareceu o mesmo para todos. Segui algumas pessoas e não há aderência, os carros escorregam muito. Se formos comparar nosso lado com o top-4, sofremos um pouco mais com o equilíbrio, mas acho que ninguém teve um balanço muito bom hoje — disse.

As atividades no Circuito da Catalunha retornam neste sábado (13), com o terceiro treino livre e a corrida de classificação. O Lance! faz a cobertura em tempo real.

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Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

Programação do GP de Barcelona-Catalunha

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1

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