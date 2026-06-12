Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (12)?
Globo é uma das emissoras oficiais do torneio
A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11) com as partidas entre México e África do Sul e Coréia do Sul e Tchéquia, e a Globo transmitiu, além da cerimônia de abertura, o primeiro jogo que começou às 16h (de Brasília). Nesta sexta-feira (12), a emissora vai passar Estados Unidos e Paraguai, mas desta vez no horário de 22h (de Brasília).
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A partida que será transmitida pela Globo será a primeira disputada nos Estados Unidos na competição. O jogo será entre a seleção da casa e os sul-americanos e está marcado para o horário da noite no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia. A transmissão não contará com exclusividade da emissora, já que possui o direito de cerca de metade dos jogos do Mundial.
Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?
A Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.
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Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.
A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.
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Jogos confirmados na Globo
12 de junho (sexta-feira)
- Estados Unidos x Paraguai – 22h
13 de junho (sábado)
- Brasil x Marrocos – 19h
- Austrália x Turquia – 1h
14 de junho (domingo)
- Holanda x Japão - 17h
- Costa do Marfim - 20h
- Suécia x Tunísia - 23h
15 de junho (segunda-feira)
- Bélgica x Egito - 16h
- Arábia Saudita x Uruguai - 19h
16 de junho (terça-feira)
- França x Senegal - 16h
- Áustria x Jordânia - 1h
17 de junho (quarta-feira)
- Inglaterra x Croácia - 17h
- Uzbequistão x Colômbia - 23h
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.
Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.
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