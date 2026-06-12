logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (12)?

Globo é uma das emissoras oficiais do torneio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Paulo Andrade/Globo
Paulo Andrade estreia na TV aberta nesta sexta-feira (Foto: Estevam Avellar/Globo)

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11) com as partidas entre México e África do Sul e Coréia do Sul e Tchéquia, e a Globo transmitiu, além da cerimônia de abertura, o primeiro jogo que começou às 16h (de Brasília). Nesta sexta-feira (12), a emissora vai passar Estados Unidos e Paraguai, mas desta vez no horário de 22h (de Brasília).

continua após a publicidade
  • abertura da Copa do Mundo de 2026 no México

    Globo comete gafe e anuncia jogo da Copa transmitido por outra emissora

    Fora de Campo
    Há 13 horas
  • logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV

    Fifa agita bastidores de Globo e Cazé TV antes do início da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 13 horas

    • ➡️ Jogadores no meio de campo, fogos e bandeirões: Fifa anuncia novo pré-jogo da Copa

    A partida que será transmitida pela Globo será a primeira disputada nos Estados Unidos na competição. O jogo será entre a seleção da casa e os sul-americanos e está marcado para o horário da noite no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia. A transmissão não contará com exclusividade da emissora, já que possui o direito de cerca de metade dos jogos do Mundial.

    Paulo Andrade, jornalista e narrador esportivo vai narrar Estados Unidos e Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Sportv)
    Paulo Andrade será o narrador da partida entre Estados Unidos e Paraguai (Foto: Reprodução/Sportv)

    Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 vão passar na Globo?

    Globo já definiu parte da programação para a Copa do Mundo de 2026, torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora exibirá 55 partidas ao longo da competição, que contará pela primeira vez com 48 seleções e um total de 104 jogos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Entre os confrontos confirmados para a TV aberta estão a estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos e partidas envolvendo potências como Argentina, França, Inglaterra e Alemanha.

    A caminhada do Brasil rumo ao sonhado hexacampeonato começará no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. Na segunda rodada da fase de grupos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Jogos confirmados na Globo

    12 de junho (sexta-feira)

    • Estados Unidos x Paraguai – 22h

    13 de junho (sábado)

    • Brasil x Marrocos – 19h
    • Austrália x Turquia – 1h

    14 de junho (domingo)

      1.
    1. Holanda x Japão - 17h
      2. 2.
    2. Costa do Marfim - 20h
      3. 3.
    3. Suécia x Tunísia - 23h

    15 de junho (segunda-feira)

    • Bélgica x Egito - 16h
    • Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

    As transmissões dos jogos da terceira rodada da fase de grupos ainda não foram definidas pela emissora.

    Além dos jogos, a Globo aposta em uma cobertura multiplataforma da Copa do Mundo de 2026, com transmissões em TV aberta, Sportv, Globoplay e conteúdos exclusivos nas plataformas digitais. Todos os 55 jogos exibidos pelo grupo terão transmissão em 4K.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    abertura da Copa do Mundo de 2026 no México
    Fora de CampoCopa do Mundo divide atenções com outro esporte nos Estados UnidosHá 32 minutos
    Fora de CampoMinha superstição #6: Paulo Nunes revela como dará sorte à Seleção BrasileiraHá 1 hora
    BMO Stadium
    Copa do MundoAbertura da Copa do Mundo no Canadá: onde assistir, horários e atraçõesHá 1 hora
    Globo vai passar 57 jogos da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoGlobo vira assunto em Coreia do Sul x Tchéquia: 'Nunca'Há 5 horas
    Chico Pedrotti e Bolívia Zica têm a missão de trazer histórias cômicas e inusitadas em jornada de duas semanas pelo México (Crédito: NWB)
    Fora de CampoDesimpedidos aposta em cobertura descontraída da Copa do Mundo no MéxicoHá 6 horas
    Tricampeão em 1970, o ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Seleção BrasileiraTricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Brito também brilhou por Vasco e BotafogoHá 7 horas

    Mais LANCE!

    CazéTV e Globo dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    Globo provoca CazéTV após México x África do Sul na Copa do Mundo; veja
    Copa do Mundo teve início nesta quinta-feira (11) (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    No clima da Copa, festival infantil aposta no futebol para tirar crianças das telas
    Galvão, Villani e Casimiro Miguel disputaram audiência na abertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
    SBT, Globo e CazéTV: veja como foi a guerra do delay na abertura da Copa
    Carrillo usou branco nas arquibancadas (Foto: Reprodução/Instagram)
    Carrillo, do Corinthians, evita camisa verde na abertura da Copa: 'Tava f*'
    joel santana em entrevista no fut&papo
    Joel Santana vira assunto após vitória do México na abertura da Copa: 'Coragem'
    Funcionário prepara pacotes de figurinhas da Copa de 2026 na fábrica da Panini, em Modena, na Itália. (Foto: Marco Bertorello/AFP)
    Com Neymar, álbum da Copa lança pack com figurinhas atualizadas
    Wilton Pereira Sampaio expulsando um jogador na abertura da Copa do Mundo
    Estrangeiros se revoltam com Wilton Pereira Sampaio: 'Inacreditável'
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
    PC Oliveira dá veredito em expulsões de Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo
    Júlian Quiñones México África do Sul Copa do Mundo
    O que significa estampa na camisa do México usada na estreia da Copa do Mundo?
    Wilton Pereira Sampaio anuncia expulsão em inglês e vira meme na Copa; veja
    Wilton Pereira Sampaio
    Especialista em arbitragem analisa Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa
    Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul
    Wilton Pereira chama atenção em México x África do Sul: 'De jeito nenhum'
    Maior artilheiro do México, Chicharito Hernandez trabalha como comentarista na Copa (Reprodução)
    Por onde anda Chicharito Hernández, maior artilheiro do México em Copas?