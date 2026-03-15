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Dupla da McLaren explica desistência no GP da China de F1: 'decepcionante'

Lando Norris e Oscar Piastri nem chegaram alargar no Circuito de Xangai

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
14:20
Oscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
imagem cameraOscar Piastri no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
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O GP da China de Fórmula 1 (F1) não foi como o esperado para a McLaren. Neste domingo (15), Lando Norris e Oscar Piastri tiveram problemas mecânicos e nem chegaram a largar. O atual campeão não pôde sequer sair da garagem.

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— Sinceramente, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo. Às vezes é melhor deixar que eles resolvam as coisas, mas eu descobri provavelmente 20 minutos antes de sair da garagem. Acho que eles já estavam trabalhando nisso há algum tempo. Algum problema elétrico na unidade de potência e, por isso, nem conseguimos ligá-la. Então sim, é uma pena. Minha primeira 'não largada' na F1, o que é triste. E pior ainda, que seja uma dupla não largada, junto com o Oscar também. Não é o melhor dia para nós - contou Norris.

Já o carro de Piastri apresentou um problema elétrico na unidade de potência quando já estava no grid, e precisou ser levado de volta.

— Obviamente decepcionante, mas é o que é. Já faz um tempo que não assisto a dois GPs pela TV. Obviamente, é um pouco diferente. Na semana passada foi bem difícil de engolir. Este aqui… infelizmente esse tipo de coisa acontece às vezes, especialmente no início de um novo regulamento. Provavelmente não é uma grande surpresa. É uma pena que tenha acontecido com os dois carros ao mesmo tempo - disse o australiano.

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McLaren teve problemas mecânicos no GP da China
McLaren teve problemas mecânicos no GP da China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Calendário atualizado da Fórmula 1 2026

EtapaGPDataCircuito

1

Austrália

06 a 08/03

Melbourne

2

China

13 a 15/03

Xangai

3

Japão

27 a 29/03

Suzuka

Bahrein

Cancelado

Sakhir

Arábia Saudita

Cancelado

Jeddah

4

Miami

01 a 03/05

Miami International Autodrome

5

Canadá

22 a 24/05

Gilles Villeneuve

6

Mônaco

05 a 07/06

Monte Carlo

7

Barcelona-Catalunha

12 a 14/06

Barcelona

8

Áustria

26 a 28/06

Spielberg

9

Inglaterra

03 a 05/07

Silverstone

10

Bélgica

17 a 19/07

Spa-Francorchamps

11

Hungria

24 a 26/07

Hungaroring

12

Holanda

21 a 23/08

Zandvoort

13

Itália

04 a 06/09

Monza

14

Espanha

11 a 13/09

Madri

15

Azerbaijão

24 a 26/09

Baku

16

Singapura

09 a 11/10

Marina Bay

17

Estados Unidos

23 a 25/10

Circuito das Américas (COTA)

18

México

30/10–01/11

Hermanos Rodríguez

19

São Paulo

06–08/11

Interlagos

20

Las Vegas

19–21/11

Las Vegas Strip

21

Catar

27–29/11

Lusail

22

Abu Dhabi

04–06/12

Yas Marina

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