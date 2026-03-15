Dupla da McLaren explica desistência no GP da China de F1: 'decepcionante'

O GP da China de Fórmula 1 (F1) não foi como o esperado para a McLaren. Neste domingo (15), Lando Norris e Oscar Piastri tiveram problemas mecânicos e nem chegaram a largar. O atual campeão não pôde sequer sair da garagem.

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— Sinceramente, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo. Às vezes é melhor deixar que eles resolvam as coisas, mas eu descobri provavelmente 20 minutos antes de sair da garagem. Acho que eles já estavam trabalhando nisso há algum tempo. Algum problema elétrico na unidade de potência e, por isso, nem conseguimos ligá-la. Então sim, é uma pena. Minha primeira 'não largada' na F1, o que é triste. E pior ainda, que seja uma dupla não largada, junto com o Oscar também. Não é o melhor dia para nós - contou Norris.

Já o carro de Piastri apresentou um problema elétrico na unidade de potência quando já estava no grid, e precisou ser levado de volta.

— Obviamente decepcionante, mas é o que é. Já faz um tempo que não assisto a dois GPs pela TV. Obviamente, é um pouco diferente. Na semana passada foi bem difícil de engolir. Este aqui… infelizmente esse tipo de coisa acontece às vezes, especialmente no início de um novo regulamento. Provavelmente não é uma grande surpresa. É uma pena que tenha acontecido com os dois carros ao mesmo tempo - disse o australiano.

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McLaren teve problemas mecânicos no GP da China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

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