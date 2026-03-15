Dupla da McLaren explica desistência no GP da China de F1: 'decepcionante'
Lando Norris e Oscar Piastri nem chegaram alargar no Circuito de Xangai
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O GP da China de Fórmula 1 (F1) não foi como o esperado para a McLaren. Neste domingo (15), Lando Norris e Oscar Piastri tiveram problemas mecânicos e nem chegaram a largar. O atual campeão não pôde sequer sair da garagem.
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— Sinceramente, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo. Às vezes é melhor deixar que eles resolvam as coisas, mas eu descobri provavelmente 20 minutos antes de sair da garagem. Acho que eles já estavam trabalhando nisso há algum tempo. Algum problema elétrico na unidade de potência e, por isso, nem conseguimos ligá-la. Então sim, é uma pena. Minha primeira 'não largada' na F1, o que é triste. E pior ainda, que seja uma dupla não largada, junto com o Oscar também. Não é o melhor dia para nós - contou Norris.
Já o carro de Piastri apresentou um problema elétrico na unidade de potência quando já estava no grid, e precisou ser levado de volta.
— Obviamente decepcionante, mas é o que é. Já faz um tempo que não assisto a dois GPs pela TV. Obviamente, é um pouco diferente. Na semana passada foi bem difícil de engolir. Este aqui… infelizmente esse tipo de coisa acontece às vezes, especialmente no início de um novo regulamento. Provavelmente não é uma grande surpresa. É uma pena que tenha acontecido com os dois carros ao mesmo tempo - disse o australiano.
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Calendário atualizado da Fórmula 1 2026
|Etapa
|GP
|Data
|Circuito
1
Austrália
06 a 08/03
Melbourne
2
China
13 a 15/03
Xangai
3
Japão
27 a 29/03
Suzuka
—
Bahrein
Cancelado
Sakhir
—
Arábia Saudita
Cancelado
Jeddah
4
Miami
01 a 03/05
Miami International Autodrome
5
Canadá
22 a 24/05
Gilles Villeneuve
6
Mônaco
05 a 07/06
Monte Carlo
7
Barcelona-Catalunha
12 a 14/06
Barcelona
8
Áustria
26 a 28/06
Spielberg
9
Inglaterra
03 a 05/07
Silverstone
10
Bélgica
17 a 19/07
Spa-Francorchamps
11
Hungria
24 a 26/07
Hungaroring
12
Holanda
21 a 23/08
Zandvoort
13
Itália
04 a 06/09
Monza
14
Espanha
11 a 13/09
Madri
15
Azerbaijão
24 a 26/09
Baku
16
Singapura
09 a 11/10
Marina Bay
17
Estados Unidos
23 a 25/10
Circuito das Américas (COTA)
18
México
30/10–01/11
Hermanos Rodríguez
19
São Paulo
06–08/11
Interlagos
20
Las Vegas
19–21/11
Las Vegas Strip
21
Catar
27–29/11
Lusail
22
Abu Dhabi
04–06/12
Yas Marina
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