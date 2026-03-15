'Quem gosta disso não entende o que é uma corrida', diz Verstappen sobre regulamento da F1
Tetracampeão voltou a criticar mudanças na temporada após abandonar GP da China
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O piloto Max Verstappen voltou a criticar o regulamento da Fórmula 1 (F1) após o GP da China, classificando as mudanças como "uma piada". Neste domingo (15), o tetracampeão teve problemas no motor e precisou abandonar a corrida no Circuito Internacional de Xangai, a dez voltas do final.
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A principal mudança está nas novas unidades de potência, que passaram a adotar uma divisão de 50/50 entre motor a combustão e sistema elétrico. Apesar das dúvidas na pré-temporada, os fãs têm se animado após as duas primeiras corridas do ano, com mais disputas e ultrapassagens. Segundo Verstappen, porém, as corridas passaram a ser "artificiais".
— É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada - disse.
A Mercedes conquistou as duas primeiras vitórias na temporada, com George Russell na Austrália e Kimi Antonelli na China. Para Verstappen, isso derruba o argumento de que o novo regulamento aumentou a competitividade das corridas.
— Não é realmente um vai e vem, eles estão muito à frente do pelotão. Eu diria o mesmo se estivesse vencendo, porque me importo com o produto da corrida. Não é uma questão de estar chateado com a minha posição, porque, na verdade, estou lutando ainda mais agora, então você entende melhor o que precisa fazer e do que se trata. Para mim, é uma piada - reforçou.
Após o GP de Xangai, Verstappen aparece na oitava colocação do torneio de pilotos, com oito pontos.
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Calendário atualizado da Fórmula 1 2026
|Etapa
|GP
|Data
|Circuito
1
Austrália
06 a 08/03
Melbourne
2
China
13 a 15/03
Xangai
3
Japão
27 a 29/03
Suzuka
—
Bahrein
Cancelado
Sakhir
—
Arábia Saudita
Cancelado
Jeddah
4
Miami
01 a 03/05
Miami International Autodrome
5
Canadá
22 a 24/05
Gilles Villeneuve
6
Mônaco
05 a 07/06
Monte Carlo
7
Barcelona-Catalunha
12 a 14/06
Barcelona
8
Áustria
26 a 28/06
Spielberg
9
Inglaterra
03 a 05/07
Silverstone
10
Bélgica
17 a 19/07
Spa-Francorchamps
11
Hungria
24 a 26/07
Hungaroring
12
Holanda
21 a 23/08
Zandvoort
13
Itália
04 a 06/09
Monza
14
Espanha
11 a 13/09
Madri
15
Azerbaijão
24 a 26/09
Baku
16
Singapura
09 a 11/10
Marina Bay
17
Estados Unidos
23 a 25/10
Circuito das Américas (COTA)
18
México
30/10–01/11
Hermanos Rodríguez
19
São Paulo
06–08/11
Interlagos
20
Las Vegas
19–21/11
Las Vegas Strip
21
Catar
27–29/11
Lusail
22
Abu Dhabi
04–06/12
Yas Marina
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