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'Quem gosta disso não entende o que é uma corrida', diz Verstappen sobre regulamento da F1

Tetracampeão voltou a criticar mudanças na temporada após abandonar GP da China

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
13:17
Max Verstappen durante o qualifying do GP de Xangai
imagem cameraMax Verstappen durante o qualifying do GP de Xangai (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)
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O piloto Max Verstappen voltou a criticar o regulamento da Fórmula 1 (F1) após o GP da China, classificando as mudanças como "uma piada". Neste domingo (15), o tetracampeão teve problemas no motor e precisou abandonar a corrida no Circuito Internacional de Xangai, a dez voltas do final.

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A principal mudança está nas novas unidades de potência, que passaram a adotar uma divisão de 50/50 entre motor a combustão e sistema elétrico. Apesar das dúvidas na pré-temporada, os fãs têm se animado após as duas primeiras corridas do ano, com mais disputas e ultrapassagens. Segundo Verstappen, porém, as corridas passaram a ser "artificiais".

— É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada - disse.

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Verstappen teve problemas com o motor e abandonou corrida na China
Verstappen teve problemas com o motor e abandonou corrida na China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

A Mercedes conquistou as duas primeiras vitórias na temporada, com George Russell na Austrália e Kimi Antonelli na China. Para Verstappen, isso derruba o argumento de que o novo regulamento aumentou a competitividade das corridas.

— Não é realmente um vai e vem, eles estão muito à frente do pelotão. Eu diria o mesmo se estivesse vencendo, porque me importo com o produto da corrida. Não é uma questão de estar chateado com a minha posição, porque, na verdade, estou lutando ainda mais agora, então você entende melhor o que precisa fazer e do que se trata. Para mim, é uma piada - reforçou.

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Após o GP de Xangai, Verstappen aparece na oitava colocação do torneio de pilotos, com oito pontos.

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Calendário atualizado da Fórmula 1 2026

EtapaGPDataCircuito

1

Austrália

06 a 08/03

Melbourne

2

China

13 a 15/03

Xangai

3

Japão

27 a 29/03

Suzuka

Bahrein

Cancelado

Sakhir

Arábia Saudita

Cancelado

Jeddah

4

Miami

01 a 03/05

Miami International Autodrome

5

Canadá

22 a 24/05

Gilles Villeneuve

6

Mônaco

05 a 07/06

Monte Carlo

7

Barcelona-Catalunha

12 a 14/06

Barcelona

8

Áustria

26 a 28/06

Spielberg

9

Inglaterra

03 a 05/07

Silverstone

10

Bélgica

17 a 19/07

Spa-Francorchamps

11

Hungria

24 a 26/07

Hungaroring

12

Holanda

21 a 23/08

Zandvoort

13

Itália

04 a 06/09

Monza

14

Espanha

11 a 13/09

Madri

15

Azerbaijão

24 a 26/09

Baku

16

Singapura

09 a 11/10

Marina Bay

17

Estados Unidos

23 a 25/10

Circuito das Américas (COTA)

18

México

30/10–01/11

Hermanos Rodríguez

19

São Paulo

06–08/11

Interlagos

20

Las Vegas

19–21/11

Las Vegas Strip

21

Catar

27–29/11

Lusail

22

Abu Dhabi

04–06/12

Yas Marina

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