O piloto Max Verstappen voltou a criticar o regulamento da Fórmula 1 (F1) após o GP da China, classificando as mudanças como "uma piada". Neste domingo (15), o tetracampeão teve problemas no motor e precisou abandonar a corrida no Circuito Internacional de Xangai, a dez voltas do final.

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A principal mudança está nas novas unidades de potência, que passaram a adotar uma divisão de 50/50 entre motor a combustão e sistema elétrico. Apesar das dúvidas na pré-temporada, os fãs têm se animado após as duas primeiras corridas do ano, com mais disputas e ultrapassagens. Segundo Verstappen, porém, as corridas passaram a ser "artificiais".

— É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada - disse.

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Verstappen teve problemas com o motor e abandonou corrida na China (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

A Mercedes conquistou as duas primeiras vitórias na temporada, com George Russell na Austrália e Kimi Antonelli na China. Para Verstappen, isso derruba o argumento de que o novo regulamento aumentou a competitividade das corridas.

— Não é realmente um vai e vem, eles estão muito à frente do pelotão. Eu diria o mesmo se estivesse vencendo, porque me importo com o produto da corrida. Não é uma questão de estar chateado com a minha posição, porque, na verdade, estou lutando ainda mais agora, então você entende melhor o que precisa fazer e do que se trata. Para mim, é uma piada - reforçou.

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Após o GP de Xangai, Verstappen aparece na oitava colocação do torneio de pilotos, com oito pontos.

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Calendário atualizado da Fórmula 1 2026

Etapa GP Data Circuito 1 Austrália 06 a 08/03 Melbourne 2 China 13 a 15/03 Xangai 3 Japão 27 a 29/03 Suzuka — Bahrein Cancelado Sakhir — Arábia Saudita Cancelado Jeddah 4 Miami 01 a 03/05 Miami International Autodrome 5 Canadá 22 a 24/05 Gilles Villeneuve 6 Mônaco 05 a 07/06 Monte Carlo 7 Barcelona-Catalunha 12 a 14/06 Barcelona 8 Áustria 26 a 28/06 Spielberg 9 Inglaterra 03 a 05/07 Silverstone 10 Bélgica 17 a 19/07 Spa-Francorchamps 11 Hungria 24 a 26/07 Hungaroring 12 Holanda 21 a 23/08 Zandvoort 13 Itália 04 a 06/09 Monza 14 Espanha 11 a 13/09 Madri 15 Azerbaijão 24 a 26/09 Baku 16 Singapura 09 a 11/10 Marina Bay 17 Estados Unidos 23 a 25/10 Circuito das Américas (COTA) 18 México 30/10–01/11 Hermanos Rodríguez 19 São Paulo 06–08/11 Interlagos 20 Las Vegas 19–21/11 Las Vegas Strip 21 Catar 27–29/11 Lusail 22 Abu Dhabi 04–06/12 Yas Marina

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