Fora do Top 10 da F1, Bortoleto define Mônaco como 'caótico' Brasileiro sofreu com erro em classificação e ficou fora de zona de pontuação

A corrida de Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco foi prejudicada antes mesmo da largada. Em uma pista estreita como a de Monte Carlo, um erro na classificação pode comprometer grande parte da prova — cenário enfrentado pelo brasileiro. A partir daí, nem o bom ritmo apresentado pela Audi foi suficiente para levá-lo à zona de pontuação.

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— Na prova tivemos bom ritmo, andando até mais rápido que Oscar Piastri, mas a classificação não foi o ideal e a gente teve ainda que largar dos boxes. (Arvid) Lindblad largaria atrás de mim e está nos pontos. Foi uma corrida muito caótica, mas errando a gente aprende — disse o brasileiro, em entrevista ao "ge".

A classificação começou promissora para Bortoleto, avançando com tranquilidade para o Q2. Já na segunda sessão qualificatória, novo tempo rápido impressionante parecia garantir a continuação do piloto de 21 anos na disputa. A ânsia por melhores números, porém, foi o erro do brasileiro, que, em sua última volta, acabou no muro.

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— Infelizmente estava tentando fazer uma boa classificação, coloquei o carro no limite antes da necessidade, pois eu já tinha uma volta para entrar no Q3. Ali acabaram as chances de largar dentro de um top-10. E aí tudo poderia ser diferente. Mas é isso, a gente continua lutando para Barcelona. Eu quero virar a página nesse momento, não tem por que ficar remoendo nesse final de semana, já foi duro demais.

Após largar dos boxes, Gabriel sabia que suas chances de alcançar a zona de pontuação dependiam de circunstâncias favoráveis, principalmente pelo histórico de poucas ultrapassagens em Mônaco. A sequência de penalizações e os dois acidentes durante a corrida ajudaram o brasileiro a ganhar posições. Mesmo assim, o representante da Audi terminou a prova apenas uma colocação atrás da zona de pontuação.

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— Teve bastante movimentação e muita penalização também, então a gente acabou ganhando algumas posições por causa disso. Em Mônaco, o único lugar que dá para você realmente passar é meio que por fora no hairpin, se alguém deixa o espaço. Não tem muito o que fazer nessa pista, infelizmente — concluiu.

Desempenho do brasileiro em Mônaco

Gabriel Bortoleto teve uma corrida marcada pela estratégia ousada da Audi nas ruas de Monte Carlo. O brasileiro foi um dos primeiros pilotos a visitar os boxes, trocando os pneus macios pelos duros logo na segunda volta. A equipe apostou em uma abordagem agressiva para tentar ganhar posições em uma pista conhecida pela dificuldade de ultrapassagem.

Ao longo da prova, Bortoleto passou pelos boxes outras seis vezes. No total, foram sete pit stops, número incomum mesmo para os padrões do GP de Mônaco. As entradas frequentes impediram que o brasileiro brigasse por posições mais altas, mas permitiram que a equipe adaptasse a estratégia às neutralizações e interrupções da corrida.

Sem se envolver nos acidentes que provocaram sete abandonos, o piloto da Audi manteve um ritmo consistente até a bandeirada. Beneficiado também por punições e abandonos de adversários, Bortoleto recebeu a bandeirada na 13ª colocação.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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