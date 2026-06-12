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Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada

Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 08:30
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Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)

O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.

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    Quem lidera a F1 2026?

    Classificação do Mundial de Pilotos

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

    PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

    1

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    156

    5

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    90

    0

    3

    George Russell

    Mercedes

    88

    1

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    75

    0

    5

    Oscar Piastri

    McLaren

    60

    0

    6

    Lando Norris

    McLaren

    58

    0

    7

    Max Verstappen

    Red Bull

    43

    0

    8

    Isack Hadjar

    Red Bull

    29

    0

    9

    Pierre Gasly

    Alpine

    26

    0

    10

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    26

    0

    11

    Oliver Bearman

    Haas

    18

    0

    12

    Franco Colapinto

    Alpine

    15

    0

    13

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    13

    0

    14

    Carlos Sainz

    Williams

    6

    0

    15

    Alexander Albon

    Williams

    5

    0

    16

    Esteban Ocon

    Haas

    3

    0

    17

    Gabriel Bortoleto

    Audi F1 Team

    2

    0

    18

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1

    0

    19

    Nico Hülkenberg

    Audi

    0

    0

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    0

    0

    21

    Sergio Pérez

    Cadillac

    0

    0

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    0

    0

    Kimi Antonelli celebra no pódio após vencer o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai (Foto: Jade Gao/AFP).
    Kimi Antonelli celebra no pódio após vencer o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai (Foto: Jade Gao/AFP)

    ➡️ Quem foi o campeão da Fórmula 1 na temporada de 2025?

    Classificação do Mundial de Construtores

    A temporada de 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Mônaco, que reforçou a superioridade da Mercedes. Com mais uma vitória da equipe de Toto Wolff, em seis etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.

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    PosiçãoEquipePontosVitórias

    Mercedes

    244

    6

    Ferrari

    165

    0

    McLaren

    118

    0

    Red Bull

    72

    0

    Alpine

    41

    0

    Haas

    39

    0

    Racing Bulls

    21

    0

    Williams

    11

    0

    Audi

    2

    0

    10º

    Aston Martin

    1

    0

    11º

    Cadillac

    0

    0

    Mercedes de Russell nos testes do Bahrein
    Mercedes de Russell nos testes do Bahrein (Foto: Reprodução/ Instagram)

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