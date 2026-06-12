Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada
Veja a posição de cada piloto e equipe na classificação da Fórmula 1
O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid da F1 2026. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Quem lidera a F1 2026?
Classificação do Mundial de Pilotos
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Kimi Antonelli
Mercedes
156
5
2
Lewis Hamilton
Ferrari
90
0
3
George Russell
Mercedes
88
1
4
Charles Leclerc
Ferrari
75
0
5
Oscar Piastri
McLaren
60
0
6
Lando Norris
McLaren
58
0
7
Max Verstappen
Red Bull
43
0
8
Isack Hadjar
Red Bull
29
0
9
Pierre Gasly
Alpine
26
0
10
Liam Lawson
Racing Bulls
26
0
11
Oliver Bearman
Haas
18
0
12
Franco Colapinto
Alpine
15
0
13
Arvid Lindblad
Racing Bulls
13
0
14
Carlos Sainz
Williams
6
0
15
Alexander Albon
Williams
5
0
16
Esteban Ocon
Haas
3
0
17
Gabriel Bortoleto
Audi F1 Team
2
0
18
Fernando Alonso
Aston Martin
1
0
19
Nico Hülkenberg
Audi
0
0
20
Valtteri Bottas
Cadillac
0
0
21
Sergio Pérez
Cadillac
0
0
22
Lance Stroll
Aston Martin
0
0
➡️ Quem foi o campeão da Fórmula 1 na temporada de 2025?
Classificação do Mundial de Construtores
A temporada de 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Mônaco, que reforçou a superioridade da Mercedes. Com mais uma vitória da equipe de Toto Wolff, em seis etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.
|Posição
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Mercedes
244
6
2º
Ferrari
165
0
3º
McLaren
118
0
4º
Red Bull
72
0
5º
Alpine
41
0
6º
Haas
39
0
7º
Racing Bulls
21
0
8º
Williams
11
0
9º
Audi
2
0
10º
Aston Martin
1
0
11º
Cadillac
0
0
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre