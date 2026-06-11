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F1: Réus ganham autorização para apelar contra ação de Felipe Massa sobre 2008

Bernie Ecclestone, FIA e FOM poderão recorrer à Suprema Corte inglesa

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/06/2026 18:54
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Felipe Massa move processo judicial na Corte Inglesa sobre o campeonato de 2008
Felipe Massa move processo judicial na Corte Inglesa sobre o campeonato de 2008 (Foto: Ilyas Tayfun Salci / ANADOLU / Anadolu via AFP)

A ação judicial movida por Felipe Massa sobre a temporada de 2008 da Fórmula 1 (F1) ganhou um novo capítulo. Bernie Ecclestone, Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Formula One Management (FOM), réus no processo, receberam autorização para recorrer à Suprema Corte inglesa contra a decisão que levou o caso para julgamento. A informação foi publicada originalmente pelo portal britânico "Sky Sports".

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    Para Massa e sua defesa, os réus teriam atuado em conjunto para esconder o caráter intencional do acidente causado por Nelson Piquet Jr., então piloto da Renault, no GP de Singapura de 2008, que prejudicou o brasileiro na corrida pelo título.

    Em novembro de 2025, a Corte inglesa impediu a tentativa de Eccleston, FIA e FOM de encerrar o caso, acolheu a ação do piloto e levou o caso a julgamento. Em março deste ano, a justiça negou que os réus tivessem direito a recorrer ao Tribunal de Apelação contra a decisão. Porém, nesta semana, receberam autorização para "pular" esta etapa e apresentar recurso direto à Suprema Corte, restrito a pontos específicos da lei local.

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    No processo, Felipe Massa não busca alteração do resultado do campeonato de 2008, vencido por Lewis Hamilton, mas deseja reparações financeiras e declarações de responsabilidade dos envolvidos no caso. A decisão judicial de março de 2026 já determinou que os réus arcassem com 250 mil libras (cerca de R$ 1,7 milhão), referente às custas do processo.

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    Registro da batida de Nelson Piquet Jr. durante o GP de Singapura 2008
    Registro da batida de Nelson Piquet Jr. durante o GP de Singapura 2008 (Foto: Reprodução)

    Relembre o "Singapuragate"

    O episódio que motivou a ação aconteceu durante o GP de Singapura de 2008 e ficou conhecido como "Singapuragate". Na ocasião, Nelson Piquet Jr. bateu propositalmente contra o muro, na volta 14 do circuito de Marina Bay. A intenção era que, com a entrada do safety car e a parada obrigatória nos boxes, seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, assumisse a liderança e vencesse a prova.

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    Felipe Massa, que liderava a corrida, acabou caindo para a 13ª posição após a parada, prejudicado ainda por um erro da Ferrari, que deixou uma mangueira de combustível presa ao carro. Lewis Hamilton, que terminou em terceiro lugar, somou seis pontos fundamentais para chegar ao seu primeiro título da F1, apenas um ponto à frente do brasileiro.

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