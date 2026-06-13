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GP de Barcelona-Catalunha de F1: horário e onde assistir à classificação

Treino de classificação está marcado para as 11h (de Brasília)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
13/06/2026 08:00
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Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha (Foto: Josep LAGO / AFP)

A programação do GP de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1 (F1) segue a todo vapor neste sábado (13). As atividades começam às 7h30 (horário de Brasília), com o Treino Livre 3. Mais tarde, às 11h (de Brasília), a classificação define o grid de largada da corrida de domingo (14). O Lance! acompanha em tempo real.

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    A corrida do GP de Barcelona está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sétima etapa da temporada da Fórmula 1.

    Onde assistir ao GP de Barcelona-Catalunha hoje

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

    George Russell, da Mercedes, liderou o Treino Livre 1 no Circuito da Catalunha
    George Russell, da Mercedes, liderou o Treino Livre 1 no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

    Quem lidera a F1 2026?

    Classificação do Mundial de Pilotos

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

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    Classificação do Mundial de Construtores

    A temporada de 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo com a disputa do GP de Mônaco, que reforçou a superioridade da Mercedes. Com mais uma vitória da equipe de Toto Wolff, em seis etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela.

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