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Sem Bahrein e Arábia Saudita: veja o novo calendário da F1 em 2026

Pilotos terão pausa de um mês na agenda

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/03/2026
10:36
Lewis Hamilton pilota pela Ferrari durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
imagem cameraLewis Hamilton pilota pela Ferrari durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
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Após especulações, a Fórmula 1 anunciou a retirada dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita do calendário da temporada 2026. As provas, que seriam disputadas em abril, foram canceladas em razão da escalada do conflito armado no Oriente Médio.

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Com a decisão, o campeonato passa a contar com 22 corridas, duas a menos do que as 24 inicialmente previstas. A categoria informou que avaliou alternativas para preencher as datas, incluindo circuitos como Ímola, em Itália, Portimão, em Portugal, e Istambul, na Turquia. No entanto, a proximidade das etapas impossibilitou a organização logística dos eventos a tempo.

O GP do Bahrein, que aconteceria entre 10 e 12 de abril, em Sakhir, seria a quarta etapa da temporada. Já o GP da Arábia Saudita, marcado para 17 a 19 de abril, em Jeddah, ocorreria na semana seguinte. A Fórmula 1 não descartou a possibilidade de realocar essas corridas em outro momento do calendário, mas, por enquanto, abril permanecerá sem provas.

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Pausa inédita no calendário recente

Com o cancelamento das duas etapas, a categoria terá um intervalo superior a um mês após o GP do Japão, programado para 29 de março, em Suzuka. As atividades serão retomadas apenas no início de maio, com o GP de Miami, entre os dias 1 a 3.

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Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.

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Veja como ficou:

Calendário atualizado da Fórmula 1 2026

EtapaGPDataCircuito

1

Austrália

06 a 08/03

Melbourne

2

China

13 a 15/03

Xangai

3

Japão

27 a 29/03

Suzuka

Bahrein

Cancelado

Sakhir

Arábia Saudita

Cancelado

Jeddah

4

Miami

01 a 03/05

Miami International Autodrome

5

Canadá

22 a 24/05

Gilles Villeneuve

6

Mônaco

05 a 07/06

Monte Carlo

7

Barcelona-Catalunha

12 a 14/06

Barcelona

8

Áustria

26 a 28/06

Spielberg

9

Inglaterra

03 a 05/07

Silverstone

10

Bélgica

17 a 19/07

Spa-Francorchamps

11

Hungria

24 a 26/07

Hungaroring

12

Holanda

21 a 23/08

Zandvoort

13

Itália

04 a 06/09

Monza

14

Espanha

11 a 13/09

Madri

15

Azerbaijão

24 a 26/09

Baku

16

Singapura

09 a 11/10

Marina Bay

17

Estados Unidos

23 a 25/10

Circuito das Américas (COTA)

18

México

30/10–01/11

Hermanos Rodríguez

19

São Paulo

06–08/11

Interlagos

20

Las Vegas

19–21/11

Las Vegas Strip

21

Catar

27–29/11

Lusail

22

Abu Dhabi

04–06/12

Yas Marina

Restante da temporada permanece intacto

Apesar das mudanças no início do calendário, a Fórmula 1 confirmou que não haverá alterações nas demais etapas da temporada. As corridas no Catar e em Abu Dhabi, previstas para o fim do ano, seguem mantidas, mesmo com os países também impactados pelo cenário geopolítico da região.

Entre as novidades da temporada está a estreia do circuito de Madri como nova casa do GP da Espanha. Barcelona, contudo, permanece no calendário. Outra mudança envolve o GP do Azerbaijão, transferido de 27 de setembro para 26 de setembro, um sábado, devido a um feriado nacional no país.

Já o GP de São Paulo ocupa a 19ª etapa do campeonato e será disputado entre 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

GP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)
F1: GP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

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