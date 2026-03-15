Sem Bahrein e Arábia Saudita: veja o novo calendário da F1 em 2026
Pilotos terão pausa de um mês na agenda
- Matéria
- Mais Notícias
Após especulações, a Fórmula 1 anunciou a retirada dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita do calendário da temporada 2026. As provas, que seriam disputadas em abril, foram canceladas em razão da escalada do conflito armado no Oriente Médio.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Com a decisão, o campeonato passa a contar com 22 corridas, duas a menos do que as 24 inicialmente previstas. A categoria informou que avaliou alternativas para preencher as datas, incluindo circuitos como Ímola, em Itália, Portimão, em Portugal, e Istambul, na Turquia. No entanto, a proximidade das etapas impossibilitou a organização logística dos eventos a tempo.
O GP do Bahrein, que aconteceria entre 10 e 12 de abril, em Sakhir, seria a quarta etapa da temporada. Já o GP da Arábia Saudita, marcado para 17 a 19 de abril, em Jeddah, ocorreria na semana seguinte. A Fórmula 1 não descartou a possibilidade de realocar essas corridas em outro momento do calendário, mas, por enquanto, abril permanecerá sem provas.
➡️ Cancelamento de corridas pode trazer prejuízo bilionário para F1; veja valores
➡️ F1: Confira a classificação do mundial de pilotos após o GP da China
Pausa inédita no calendário recente
Com o cancelamento das duas etapas, a categoria terá um intervalo superior a um mês após o GP do Japão, programado para 29 de março, em Suzuka. As atividades serão retomadas apenas no início de maio, com o GP de Miami, entre os dias 1 a 3.
Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.
🤑🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja como ficou:
Calendário atualizado da Fórmula 1 2026
|Etapa
|GP
|Data
|Circuito
1
Austrália
06 a 08/03
Melbourne
2
China
13 a 15/03
Xangai
3
Japão
27 a 29/03
Suzuka
—
Bahrein
Cancelado
Sakhir
—
Arábia Saudita
Cancelado
Jeddah
4
Miami
01 a 03/05
Miami International Autodrome
5
Canadá
22 a 24/05
Gilles Villeneuve
6
Mônaco
05 a 07/06
Monte Carlo
7
Barcelona-Catalunha
12 a 14/06
Barcelona
8
Áustria
26 a 28/06
Spielberg
9
Inglaterra
03 a 05/07
Silverstone
10
Bélgica
17 a 19/07
Spa-Francorchamps
11
Hungria
24 a 26/07
Hungaroring
12
Holanda
21 a 23/08
Zandvoort
13
Itália
04 a 06/09
Monza
14
Espanha
11 a 13/09
Madri
15
Azerbaijão
24 a 26/09
Baku
16
Singapura
09 a 11/10
Marina Bay
17
Estados Unidos
23 a 25/10
Circuito das Américas (COTA)
18
México
30/10–01/11
Hermanos Rodríguez
19
São Paulo
06–08/11
Interlagos
20
Las Vegas
19–21/11
Las Vegas Strip
21
Catar
27–29/11
Lusail
22
Abu Dhabi
04–06/12
Yas Marina
Restante da temporada permanece intacto
Apesar das mudanças no início do calendário, a Fórmula 1 confirmou que não haverá alterações nas demais etapas da temporada. As corridas no Catar e em Abu Dhabi, previstas para o fim do ano, seguem mantidas, mesmo com os países também impactados pelo cenário geopolítico da região.
Entre as novidades da temporada está a estreia do circuito de Madri como nova casa do GP da Espanha. Barcelona, contudo, permanece no calendário. Outra mudança envolve o GP do Azerbaijão, transferido de 27 de setembro para 26 de setembro, um sábado, devido a um feriado nacional no país.
Já o GP de São Paulo ocupa a 19ª etapa do campeonato e será disputado entre 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias