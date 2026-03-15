Sem Bahrein e Arábia Saudita: veja o novo calendário da F1 em 2026

Após especulações, a Fórmula 1 anunciou a retirada dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita do calendário da temporada 2026. As provas, que seriam disputadas em abril, foram canceladas em razão da escalada do conflito armado no Oriente Médio.

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Com a decisão, o campeonato passa a contar com 22 corridas, duas a menos do que as 24 inicialmente previstas. A categoria informou que avaliou alternativas para preencher as datas, incluindo circuitos como Ímola, em Itália, Portimão, em Portugal, e Istambul, na Turquia. No entanto, a proximidade das etapas impossibilitou a organização logística dos eventos a tempo.

O GP do Bahrein, que aconteceria entre 10 e 12 de abril, em Sakhir, seria a quarta etapa da temporada. Já o GP da Arábia Saudita, marcado para 17 a 19 de abril, em Jeddah, ocorreria na semana seguinte. A Fórmula 1 não descartou a possibilidade de realocar essas corridas em outro momento do calendário, mas, por enquanto, abril permanecerá sem provas.

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Pausa inédita no calendário recente

Com o cancelamento das duas etapas, a categoria terá um intervalo superior a um mês após o GP do Japão, programado para 29 de março, em Suzuka. As atividades serão retomadas apenas no início de maio, com o GP de Miami, entre os dias 1 a 3.

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Na prática, o mês de abril funcionará como um período de descanso para equipes e pilotos, já que nenhuma outra corrida estava prevista nesse intervalo. A última vez que a Fórmula 1 ficou sem provas durante todo o mês de abril foi em 2020, quando o calendário sofreu alterações profundas por causa da pandemia de Covid-19.

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Veja como ficou:

Calendário atualizado da Fórmula 1 2026 Etapa GP Data Circuito 1 Austrália 06 a 08/03 Melbourne 2 China 13 a 15/03 Xangai 3 Japão 27 a 29/03 Suzuka — Bahrein Cancelado Sakhir — Arábia Saudita Cancelado Jeddah 4 Miami 01 a 03/05 Miami International Autodrome 5 Canadá 22 a 24/05 Gilles Villeneuve 6 Mônaco 05 a 07/06 Monte Carlo 7 Barcelona-Catalunha 12 a 14/06 Barcelona 8 Áustria 26 a 28/06 Spielberg 9 Inglaterra 03 a 05/07 Silverstone 10 Bélgica 17 a 19/07 Spa-Francorchamps 11 Hungria 24 a 26/07 Hungaroring 12 Holanda 21 a 23/08 Zandvoort 13 Itália 04 a 06/09 Monza 14 Espanha 11 a 13/09 Madri 15 Azerbaijão 24 a 26/09 Baku 16 Singapura 09 a 11/10 Marina Bay 17 Estados Unidos 23 a 25/10 Circuito das Américas (COTA) 18 México 30/10–01/11 Hermanos Rodríguez 19 São Paulo 06–08/11 Interlagos 20 Las Vegas 19–21/11 Las Vegas Strip 21 Catar 27–29/11 Lusail 22 Abu Dhabi 04–06/12 Yas Marina

Restante da temporada permanece intacto

Apesar das mudanças no início do calendário, a Fórmula 1 confirmou que não haverá alterações nas demais etapas da temporada. As corridas no Catar e em Abu Dhabi, previstas para o fim do ano, seguem mantidas, mesmo com os países também impactados pelo cenário geopolítico da região.

Entre as novidades da temporada está a estreia do circuito de Madri como nova casa do GP da Espanha. Barcelona, contudo, permanece no calendário. Outra mudança envolve o GP do Azerbaijão, transferido de 27 de setembro para 26 de setembro, um sábado, devido a um feriado nacional no país.

Já o GP de São Paulo ocupa a 19ª etapa do campeonato e será disputado entre 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

F1: GP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

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