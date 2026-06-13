logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: Siga a classificação do GP de Barcelona, sétima etapa da F1

Sessão define a sétima pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:30
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha (Foto: Josep LAGO / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 12 e 14 de junho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Barcelona-Catalunha para os treinos livres e, para fechar o sábado (13), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto fica na 12ª colocação e é eliminado no Q2. Fim da classificação! Pole position de George Russell!

continua após a publicidade
  • Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    Mais uma vez, Russell! Veja último treino livre do GP de Barcelona na F1

    Fórmula 1
    Há 3 horas
  • Max Verstappen durante sessão de treinos do GP de Barcelona-Catalunha

    Verstappen reclama após treino em Barcelona: ‘sem condições’

    Fórmula 1
    Há 18 horas
  • Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

    Piloto da F1 recupera pódio ‘atrasado’ após FIA retirar punição

    Fórmula 1
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Tempo real da classificação do GP de Barcelona na F1

    🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! George Russell é o pole, Lewis Hamilton o segundo, e Kimi Antonelli o terceiro.

    1. Hamilton assustou e ficou na segunda colocação, atrás apenas de Russell
    1. Parecia que Verstappen seria o responsável por desbancar as Mercedes, mas o holandês ficou preso em quarto
    • Cronômetro zerado!
    • Antonelli assume a ponta, mas logo é superado por Russell, que marcou 1m14s679
    1. Os pilotos voltam à pista em busca do tempo perfeito e a pole position
    • Faltam menos de 5 minutos para o fim
    • Russell assume a ponta com 1m15s145
    • Ainda sem tempo, Antonelli, Russell e Hamilton aceleraram para marcar suas primeiras parciais
    • É dada a relargada!
    • A sessão será iniciada às 12h03 (de Brasília)
    • Apenas Piastri e Verstappen conseguiram marcar tempo rápido antes do acidente de Leclerc
    • Diferente dos treinos, o cronômetro é congelado na classificação em caso de bandeira vermelha
    • O monegasco erra na curva 4 e vai com tudo no muro. Fim de
    • Charles Leclerc fora da pista! Bandeira vermelha!
    • Além dos líderes do Mundial, destaca-se Liam Lawson e Nico Hulkenberg como "penetras"
    • Não demora para os pilotos irem à pista após o início da regressiva
    • Começa a última quali do GP de Barcelona-Catalunha

    🏁 FIM DO Q2! Russell assumiu a ponta com 1:15.228; Bortoleto terminou em 12º lugar.
    ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Carlos Sainz

    1. O brasileiro não faz boa volta e fica na 12ª colocação
    • Hulkenberg é o último vivo na disputa, em 10º lugar
    1. Bortoleto sai dos boxes e, com pneus novos e macios, vem em busca do Top 10
    • Pode ser esta a última oportunidade de todos os pilotos para garantir a classificação ao Q3
    1. Todos os pilotos voltam para os boxes
    1. Com todas as primeiras voltas marcadas, era quem George Russell levava a melhor sobre o pelotão
    1. Hulkenberg voltou a brilhar na pista e subiu à liderança, mas algum problema acabou excluindo seu tempo
    • Rapidamente, os medalhões da F1 2026 - Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull - também vão para a disputa
    • Primeiro a ir à pista é Pierre Gasly
    • Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

    🏁 FIM DO Q1! Hamilton foi o mais rápido com 1:15.625; Bortoleto é 14º.
    ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso

    continua após a publicidade
    1. Fria estratégia da Audi para Bortoleto! Brasileiro não estava na pista para tentar uma última volta, mas conseguiu se classificar por duas posições
    1. Excelente volta de Hulkenberg, que sobe para quinto lugar
    1. Novos tempos seguem sendo feitos, o que levou Bortoleto para 14ª colocação
    • Faltam apenas 5 minutos para o fim do Q1
    1. Segundos depois, foi a vez de Lance Stroll encontrar a brita, desta vez, com direito a voltinha na parte de dentro do local
    • Alex Albon trava durante uma curva e escapa da pista, chegando a encostar na brita
    1. Enquanto isso, Bortoleto fecha boa volta e vai para oitavo lugar
    • A chegada dos medalhões realmente mexeu com os ânimos. Liderança tem as seguintes mudanças: Verstappen -> Leclerc -> Russell -> Lewis Hamilton
    • Nem deu tempo do Hulk aproveitar, e Max Verstappen já assumiu o topo
    1. Parceiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg registra bons números e sobe para a liderança
    1. Gabriel Bortoleto já está na pista! Mas segue sem marcar volta rápida
    • Mercedes sai dos boxes!
    • Primeiro a marcar tempo rápido é Esteban Ocon, mas é superado rapidamente por Carlos Sainz, que toma a ponta
    • Valtteri Bottas é o primeiro piloto na pista, seguindo pelas duplas da Haas, da Williams e da Aston Martin

    🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

    • Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
    • Relembre como foi o GP de Mônaco:

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)
    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

    ➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

    Sétima etapa do calendário

    A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

    continua após a publicidade

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
    Fórmula 1Fernando Alonso se despede na F1: 'Minha última corrida em Barcelona'Há 1 hora
    Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
    Fórmula 1GP de Barcelona-Catalunha de F1: horário e onde assistir à classificaçãoHá 4 horas
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Mais uma vez, Russell! Veja último treino livre do GP de Barcelona na F1Há 4 horas
    Max Verstappen durante sessão de treinos do GP de Barcelona-Catalunha
    Fórmula 1Verstappen reclama após treino em Barcelona: 'sem condições'Há 18 horas
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Campeão voltou na F1! Norris lidera segundo treino do GP de BarcelonaHá 1 dia
    Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    Fórmula 1Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar puniçãoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
    Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona
    Felipe Massa move processo judicial na Corte Inglesa sobre o campeonato de 2008
    F1: Réus ganham autorização para apelar contra ação de Felipe Massa sobre 2008
    O piloto Kimi Antonelli no pódio após vencer o GP de Mônaco
    Antonelli rechaça comparações com Senna: 'Não é justo'
    Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
    Equipe de Bortoleto anuncia novo piloto para atividades da F1
    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Fora do Top 10 da F1, Bortoleto define Mônaco como 'caótico'
    Everaldo Marques
    Copa do Mundo faz Globo escolher 'novo' narrador para Fórmula 1
    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Pódio em Mônaco, Antonelli e Hadjar já 'tietaram' Hamilton antes da F1
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
    Globo bate maior audiência da F1 em cinco anos com GP de Mônaco
    GP de Barcelona
    Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026
    Quem tem mais vitórias consecutivas na Fórmula 1? Veja o ranking
    Hamilton empata recorde de Ayrton Senna em Mônaco
    Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de Mônaco
    Kimi Antonelli comemorou a vitória no GP de Mônaco com um pulo no mar — Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
    VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no porto