AO VIVO: Siga a classificação do GP de Barcelona, sétima etapa da F1
Sessão define a sétima pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 12 e 14 de junho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Barcelona-Catalunha para os treinos livres e, para fechar o sábado (13), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Bortoleto fica na 12ª colocação e é eliminado no Q2. Fim da classificação! Pole position de George Russell!
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Tempo real da classificação do GP de Barcelona na F1
🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! George Russell é o pole, Lewis Hamilton o segundo, e Kimi Antonelli o terceiro.
- Hamilton assustou e ficou na segunda colocação, atrás apenas de Russell
- Parecia que Verstappen seria o responsável por desbancar as Mercedes, mas o holandês ficou preso em quarto
- Cronômetro zerado!
- Antonelli assume a ponta, mas logo é superado por Russell, que marcou 1m14s679
- Os pilotos voltam à pista em busca do tempo perfeito e a pole position
- Faltam menos de 5 minutos para o fim
- Russell assume a ponta com 1m15s145
- Ainda sem tempo, Antonelli, Russell e Hamilton aceleraram para marcar suas primeiras parciais
- É dada a relargada!
- A sessão será iniciada às 12h03 (de Brasília)
- Apenas Piastri e Verstappen conseguiram marcar tempo rápido antes do acidente de Leclerc
- Diferente dos treinos, o cronômetro é congelado na classificação em caso de bandeira vermelha
- O monegasco erra na curva 4 e vai com tudo no muro. Fim de
- Charles Leclerc fora da pista! Bandeira vermelha!
- Além dos líderes do Mundial, destaca-se Liam Lawson e Nico Hulkenberg como "penetras"
- Não demora para os pilotos irem à pista após o início da regressiva
- Começa a última quali do GP de Barcelona-Catalunha
🏁 FIM DO Q2! Russell assumiu a ponta com 1:15.228; Bortoleto terminou em 12º lugar.
ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Carlos Sainz
- O brasileiro não faz boa volta e fica na 12ª colocação
- Hulkenberg é o último vivo na disputa, em 10º lugar
- Bortoleto sai dos boxes e, com pneus novos e macios, vem em busca do Top 10
- Pode ser esta a última oportunidade de todos os pilotos para garantir a classificação ao Q3
- Todos os pilotos voltam para os boxes
- Com todas as primeiras voltas marcadas, era quem George Russell levava a melhor sobre o pelotão
- Hulkenberg voltou a brilhar na pista e subiu à liderança, mas algum problema acabou excluindo seu tempo
- Rapidamente, os medalhões da F1 2026 - Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull - também vão para a disputa
- Primeiro a ir à pista é Pierre Gasly
- Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos
🏁 FIM DO Q1! Hamilton foi o mais rápido com 1:15.625; Bortoleto é 14º.
ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso
- Fria estratégia da Audi para Bortoleto! Brasileiro não estava na pista para tentar uma última volta, mas conseguiu se classificar por duas posições
- Excelente volta de Hulkenberg, que sobe para quinto lugar
- Novos tempos seguem sendo feitos, o que levou Bortoleto para 14ª colocação
- Faltam apenas 5 minutos para o fim do Q1
- Segundos depois, foi a vez de Lance Stroll encontrar a brita, desta vez, com direito a voltinha na parte de dentro do local
- Alex Albon trava durante uma curva e escapa da pista, chegando a encostar na brita
- Enquanto isso, Bortoleto fecha boa volta e vai para oitavo lugar
- A chegada dos medalhões realmente mexeu com os ânimos. Liderança tem as seguintes mudanças: Verstappen -> Leclerc -> Russell -> Lewis Hamilton
- Nem deu tempo do Hulk aproveitar, e Max Verstappen já assumiu o topo
- Parceiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg registra bons números e sobe para a liderança
- Gabriel Bortoleto já está na pista! Mas segue sem marcar volta rápida
- Mercedes sai dos boxes!
- Primeiro a marcar tempo rápido é Esteban Ocon, mas é superado rapidamente por Carlos Sainz, que toma a ponta
- Valtteri Bottas é o primeiro piloto na pista, seguindo pelas duplas da Haas, da Williams e da Aston Martin
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
- Relembre como foi o GP de Mônaco:
Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.
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Sétima etapa do calendário
A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:
SÁBADO, 13 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
DOMINGO, 14 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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