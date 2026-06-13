AO VIVO: Siga a classificação do GP de Barcelona, sétima etapa da F1 Sessão define a sétima pole position da temporada de 2026

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 12 e 14 de junho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Barcelona-Catalunha para os treinos livres e, para fechar o sábado (13), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto fica na 12ª colocação e é eliminado no Q2. Fim da classificação! Pole position de George Russell!

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Tempo real da classificação do GP de Barcelona na F1

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! George Russell é o pole, Lewis Hamilton o segundo, e Kimi Antonelli o terceiro.

Hamilton assustou e ficou na segunda colocação, atrás apenas de Russell

Parecia que Verstappen seria o responsável por desbancar as Mercedes, mas o holandês ficou preso em quarto

Cronômetro zerado!

Antonelli assume a ponta, mas logo é superado por Russell, que marcou 1m14s679

Os pilotos voltam à pista em busca do tempo perfeito e a pole position

Faltam menos de 5 minutos para o fim

Russell assume a ponta com 1m15s145

Ainda sem tempo, Antonelli, Russell e Hamilton aceleraram para marcar suas primeiras parciais

É dada a relargada!

A sessão será iniciada às 12h03 (de Brasília)

Apenas Piastri e Verstappen conseguiram marcar tempo rápido antes do acidente de Leclerc

Diferente dos treinos, o cronômetro é congelado na classificação em caso de bandeira vermelha

O monegasco erra na curva 4 e vai com tudo no muro. Fim de

Charles Leclerc fora da pista! Bandeira vermelha!

Além dos líderes do Mundial, destaca-se Liam Lawson e Nico Hulkenberg como "penetras"

Não demora para os pilotos irem à pista após o início da regressiva

Começa a última quali do GP de Barcelona-Catalunha

🏁 FIM DO Q2! Russell assumiu a ponta com 1:15.228; Bortoleto terminou em 12º lugar.

ELIMINADOS: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Carlos Sainz

O brasileiro não faz boa volta e fica na 12ª colocação

Hulkenberg é o último vivo na disputa, em 10º lugar

Bortoleto sai dos boxes e, com pneus novos e macios, vem em busca do Top 10

Pode ser esta a última oportunidade de todos os pilotos para garantir a classificação ao Q3

Todos os pilotos voltam para os boxes

Com todas as primeiras voltas marcadas, era quem George Russell levava a melhor sobre o pelotão

Hulkenberg voltou a brilhar na pista e subiu à liderança, mas algum problema acabou excluindo seu tempo

Rapidamente, os medalhões da F1 2026 - Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull - também vão para a disputa

Primeiro a ir à pista é Pierre Gasly

Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Hamilton foi o mais rápido com 1:15.625; Bortoleto é 14º.

ELIMINADOS: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso

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Fria estratégia da Audi para Bortoleto! Brasileiro não estava na pista para tentar uma última volta, mas conseguiu se classificar por duas posições

Excelente volta de Hulkenberg, que sobe para quinto lugar

Novos tempos seguem sendo feitos, o que levou Bortoleto para 14ª colocação

Faltam apenas 5 minutos para o fim do Q1

Segundos depois, foi a vez de Lance Stroll encontrar a brita, desta vez, com direito a voltinha na parte de dentro do local

Alex Albon trava durante uma curva e escapa da pista, chegando a encostar na brita

Enquanto isso, Bortoleto fecha boa volta e vai para oitavo lugar

A chegada dos medalhões realmente mexeu com os ânimos. Liderança tem as seguintes mudanças: Verstappen -> Leclerc -> Russell -> Lewis Hamilton

Nem deu tempo do Hulk aproveitar, e Max Verstappen já assumiu o topo

Parceiro de Bortoleto, Nico Hulkenberg registra bons números e sobe para a liderança

Gabriel Bortoleto já está na pista! Mas segue sem marcar volta rápida

Mercedes sai dos boxes!

Primeiro a marcar tempo rápido é Esteban Ocon, mas é superado rapidamente por Carlos Sainz, que toma a ponta

Valtteri Bottas é o primeiro piloto na pista, seguindo pelas duplas da Haas, da Williams e da Aston Martin

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1

Relembre como foi o GP de Mônaco:

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

Sétima etapa do calendário

A prova é realizada no Circuito da Catalunha, que receberá a sétima etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

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SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.