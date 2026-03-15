O jejum chegou ao fim! Lewis Hamilton voltou ao pódio da Fórmula 1 após uma temporada de estreia turbulenta com a Ferrari, marcada por polêmicas e resultados abaixo do esperado. O terceiro lugar no GP da China, na manhã deste domingo (15), dá novo fôlego ao britânico e pode indicar um cenário mais promissor para a temporada 2026, a primeira sob o novo regulamento da categoria.

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Desempenho positivo de Hamilton desde a primeira volta

A corrida começou de forma positiva para Hamilton. O piloto fez uma excelente largada e assumiu a liderança logo na primeira volta, superando Kimi Antonelli. No entanto, a vantagem durou pouco: o jovem da Mercedes utilizou o modo de ultrapassagem e recuperou a primeira posição ainda no início da prova. Durante a fase inicial, ele chegou a reclamar pelo rádio de falta de energia enquanto tentava se manter na disputa pela ponta.

Com o avanço da corrida, o britânico passou a se concentrar na briga direta com seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Os dois protagonizaram uma sequência de ultrapassagens pela segunda posição, com Hamilton levando a melhor em alguns momentos e voltando a assumir o posto no pódio. A disputa intensa acabou abrindo espaço para George Russell, que aproveitou a batalha entre os ferraristas para ganhar posições.

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Na reta final do GP da China, Hamilton conseguiu estabilizar seu ritmo e consolidar a terceira colocação, ficando a quase 20 segundos de Russell, que terminou em segundo. Sem ameaças nas voltas decisivas, o heptacampeão mundial cruzou a linha de chegada em terceiro lugar e garantiu seu primeiro pódio com a Ferrari.

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2025 foi ano para se esquecer

A união entre Lewis Hamilton e Ferrari na Fórmula 1 (F1) era vista como uma das principais junções do esporte. Afinal, é o piloto que detém a maior quantidade de títulos da categoria, ao lado de Michael Schumacher, e a equipe que, apesar de estar há 18 anos sem o título de construtores, é a maior da F1. Entretanto, o final foi bem diferente dos números históricos carregados pelo piloto e pela equipe.

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Foi a primeira vez que Lewis Hamilton terminou uma temporada da F1 sem subir ao pódio. A estreia do piloto na Ferrari, no GP da Austrália, foi marcada por uma corrida complicada, já que teve um discreto 10º lugar. Ainda assim, Hamilton não ficou longe do companheiro Charles Leclerc, que foi 8º.

Na etapa seguinte, no GP da China, o britânico teve uma luz de esperança: ele conquistou a vitória na corrida sprint. Essa foi a única vitória da Ferrari na temporada, certamente um resultado bastante expressivo. Ainda assim, terminou o ano sem vitórias válidas, já que a F1 só considera as corridas principais em suas estatísticas.

A partir daí, as frustrações continuaram e, em 24 etapas disputadas, a melhor colocação de Hamilton foi o quarto lugar. Essa resultado foi repetido em quatro GPs: Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos. No Mundial de Pilotos, terminou o campeonato de pilotos na sexta colocação, com 156 pontos, 88 a menos que Leclerc.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

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