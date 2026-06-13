-AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de Barcelona, etapa da F1 Acompanhe volta a volta da terceira atividade na Espanha

A Fórmula 1 retorna às atividades neste sábado (13) do GP de Barcelona-Catalunha 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

Kimi Antonelli é fechado por Lance Stroll e reclama no rádio

Parceiro de Bortoleto, que está em 11º, Hulkenberg pula para sétimo

Mercedes ameaçada pela McLaren? Piastri sobe para a segunda colocação, enquanto Norris vai para terceiro

Faltando 15 minutos para o fim, apenas Pierre Gasly estava sem tempo

Tirando Hulkenberg e Perez, todos os pilotos marcaram seus tempos com pneus macios

Sessão volta faltando 20 minutos

Como é treino, o cronômetro não é parado, mesmo em bandeira vermelha

Bandeira vermelha! Bottas perde os freios do carro e vai parar no meio das britas

Mercedes chegou e já foi para mostrar sua força! George Russell e Kimi Antonelli marcam seus primeiros tempos e sobem para primeiro e segundo, respectivamente

Charles Leclerc fica a poucos centésimos de Norris e vai para o segundo lugar

Líder do último treino, Lando Norris marca 1ms16s609 e desbanca Bortoleto no topo

O brasileiro é o primeiro a chegar no segundo 17 e sobe para a liderança

As duplas da Williams, da Haas e da Aston Martin, assim como Gabriel Bortoleto, enfim vão à pista

Após 10 minutos, Nico Hulkenberg é terceiro a sair dos boxes

Perez abre primeira volta rápida, mas saiu dos limites de pista e desacelerou

Resto do pelotão não parece ter pressa para se juntar a sessão

Os primeiros a irem para a pista são Valtteri Bottas e Sergio Perez, que formam a dupla da Cadillac

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 10 minutos

➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

E os horários do GP de Barcelona-Catalunha?

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

Fim de semana volta ao formato tradicional

Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

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A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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