logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

-AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de Barcelona, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da terceira atividade na Espanha

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 07:20
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

A Fórmula 1 retorna às atividades neste sábado (13) do GP de Barcelona-Catalunha 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade
  • Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)

    Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizada

    Fórmula 1
    Há 1 dia
  • Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

    Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de Barcelona

    Fórmula 1
    Há 22 horas
  • Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

    Equipe de Bortoleto anuncia novo piloto para atividades da F1

    Fórmula 1
    Há 19 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Acompanhe o TL3

    *EM ATUALIZAÇÃO

    1. Kimi Antonelli é fechado por Lance Stroll e reclama no rádio
    1. Parceiro de Bortoleto, que está em 11º, Hulkenberg pula para sétimo
    1. Mercedes ameaçada pela McLaren? Piastri sobe para a segunda colocação, enquanto Norris vai para terceiro
    • Faltando 15 minutos para o fim, apenas Pierre Gasly estava sem tempo
    • Tirando Hulkenberg e Perez, todos os pilotos marcaram seus tempos com pneus macios
    1. Sessão volta faltando 20 minutos
    • Como é treino, o cronômetro não é parado, mesmo em bandeira vermelha
    • Bandeira vermelha! Bottas perde os freios do carro e vai parar no meio das britas
    • Mercedes chegou e já foi para mostrar sua força! George Russell e Kimi Antonelli marcam seus primeiros tempos e sobem para primeiro e segundo, respectivamente
    • Charles Leclerc fica a poucos centésimos de Norris e vai para o segundo lugar
    1. Líder do último treino, Lando Norris marca 1ms16s609 e desbanca Bortoleto no topo
    • O brasileiro é o primeiro a chegar no segundo 17 e sobe para a liderança
    1. As duplas da Williams, da Haas e da Aston Martin, assim como Gabriel Bortoleto, enfim vão à pista
    • Após 10 minutos, Nico Hulkenberg é terceiro a sair dos boxes
    1. Perez abre primeira volta rápida, mas saiu dos limites de pista e desacelerou
    • Resto do pelotão não parece ter pressa para se juntar a sessão
    • Os primeiros a irem para a pista são Valtteri Bottas e Sergio Perez, que formam a dupla da Cadillac

    COMEÇOU!

    • Terceiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 10 minutos

    ➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

    E os horários do GP de Barcelona-Catalunha?

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    Fim de semana volta ao formato tradicional

    Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

    A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

    continua após a publicidade

    A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

    🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lando Norris, da McLaren, liderou o Treino Livre 2 no Circuito da Catalunha
    Fórmula 1GP de Barcelona-Catalunha de F1: horário e onde assistir à classificaçãoHá 24 minutos
    Max Verstappen durante sessão de treinos do GP de Barcelona-Catalunha
    Fórmula 1Verstappen reclama após treino em Barcelona: 'sem condições'Há 14 horas
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Campeão voltou na F1! Norris lidera segundo treino do GP de BarcelonaHá 20 horas
    Pierre Gasly em ação no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)
    Fórmula 1Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar puniçãoHá 22 horas
    Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
    Fórmula 1Quem lidera a Fórmula 1? Classificação de pilotos e equipes atualizadaHá 23 horas
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Fórmula 1Russell está de volta! Veja como foi o treino livre 1 do GP de BarcelonaHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Felipe Massa move processo judicial na Corte Inglesa sobre o campeonato de 2008
    F1: Réus ganham autorização para apelar contra ação de Felipe Massa sobre 2008
    O piloto Kimi Antonelli no pódio após vencer o GP de Mônaco
    Antonelli rechaça comparações com Senna: 'Não é justo'
    Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
    Equipe de Bortoleto anuncia novo piloto para atividades da F1
    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Fora do Top 10 da F1, Bortoleto define Mônaco como 'caótico'
    Everaldo Marques
    Copa do Mundo faz Globo escolher 'novo' narrador para Fórmula 1
    Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Pódio em Mônaco, Antonelli e Hadjar já 'tietaram' Hamilton antes da F1
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
    Globo bate maior audiência da F1 em cinco anos com GP de Mônaco
    GP de Barcelona
    Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026
    Quem tem mais vitórias consecutivas na Fórmula 1? Veja o ranking
    Hamilton empata recorde de Ayrton Senna em Mônaco
    Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de Mônaco
    Kimi Antonelli comemorou a vitória no GP de Mônaco com um pulo no mar — Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
    VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no porto
    Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
    Torcida ataca atuação de Audi e Bortoleto na F1: 'Não aprendeu a correr'
    Charles Leclerc no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
    Charles Leclerc bate na F1 e amplia marca negativa em casa