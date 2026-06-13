-AO VIVO: Siga o treino livre 3 do GP de Barcelona, etapa da F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade na Espanha
A Fórmula 1 retorna às atividades neste sábado (13) do GP de Barcelona-Catalunha 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Acompanhe o TL3
*EM ATUALIZAÇÃO
- Kimi Antonelli é fechado por Lance Stroll e reclama no rádio
- Parceiro de Bortoleto, que está em 11º, Hulkenberg pula para sétimo
- Mercedes ameaçada pela McLaren? Piastri sobe para a segunda colocação, enquanto Norris vai para terceiro
- Faltando 15 minutos para o fim, apenas Pierre Gasly estava sem tempo
- Tirando Hulkenberg e Perez, todos os pilotos marcaram seus tempos com pneus macios
- Sessão volta faltando 20 minutos
- Como é treino, o cronômetro não é parado, mesmo em bandeira vermelha
- Bandeira vermelha! Bottas perde os freios do carro e vai parar no meio das britas
- Mercedes chegou e já foi para mostrar sua força! George Russell e Kimi Antonelli marcam seus primeiros tempos e sobem para primeiro e segundo, respectivamente
- Charles Leclerc fica a poucos centésimos de Norris e vai para o segundo lugar
- Líder do último treino, Lando Norris marca 1ms16s609 e desbanca Bortoleto no topo
- O brasileiro é o primeiro a chegar no segundo 17 e sobe para a liderança
- As duplas da Williams, da Haas e da Aston Martin, assim como Gabriel Bortoleto, enfim vão à pista
- Após 10 minutos, Nico Hulkenberg é terceiro a sair dos boxes
- Perez abre primeira volta rápida, mas saiu dos limites de pista e desacelerou
- Resto do pelotão não parece ter pressa para se juntar a sessão
- Os primeiros a irem para a pista são Valtteri Bottas e Sergio Perez, que formam a dupla da Cadillac
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 10 minutos
➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026
E os horários do GP de Barcelona-Catalunha?
SÁBADO, 13 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
Fim de semana volta ao formato tradicional
Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.
A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.
A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.
🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
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