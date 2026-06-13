Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona? Veja grid Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (14)

Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha neste domingo (14). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o sétimo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desempenho de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Barcelona e conseguiu avançar ao Q2 após terminar a primeira fase em 14º lugar. O brasileiro chegou a figurar entre os dez mais rápidos durante parte da sessão, mas acabou perdendo posições com a evolução da pista e dos adversários.

Na segunda parte da classificação, a Sauber apostou em pneus macios novos para a tentativa final de Bortoleto. O brasileiro melhorou seu desempenho, mas não o suficiente para alcançar uma vaga no Q3. Com o tempo de 1m16s001, encerrou a atividade na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições do grupo que disputou a pole position.

continua após a publicidade

Grid de largada do GP de Barcelona

Pos. Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:14.679 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.743 3 Kimi Antonelli Mercedes 1:14.998 4 Lando Norris McLaren 1:15.001 5 Max Verstappen Red Bull 1:15.021 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:15.077 7 Oscar Piastri McLaren 1:15.090 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.542 9 Nico Hülkenberg Sauber 1:16.657 10 Charles Leclerc Ferrari Sem tempo 11 Arvid Lindblad Racing Bulls - 12 Gabriel Bortoleto Sauber - 13 Franco Colapinto Alpine - 14 Pierre Gasly Alpine - 15 Oliver Bearman Haas - 16 Carlos Sainz Williams - 17 Esteban Ocon Haas - 18 Alexander Albon Williams - 19 Sergio Pérez Cadillac - 20 Valtteri Bottas Cadillac - 21 Lance Stroll Aston Martin - 22 Fernando Alonso Aston Martin -

Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

➡️ Piloto da F1 recupera pódio 'atrasado' após FIA retirar punição

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.