Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona? Veja grid
Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (14)
Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha neste domingo (14). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o sétimo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.
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Desempenho de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Barcelona e conseguiu avançar ao Q2 após terminar a primeira fase em 14º lugar. O brasileiro chegou a figurar entre os dez mais rápidos durante parte da sessão, mas acabou perdendo posições com a evolução da pista e dos adversários.
Na segunda parte da classificação, a Sauber apostou em pneus macios novos para a tentativa final de Bortoleto. O brasileiro melhorou seu desempenho, mas não o suficiente para alcançar uma vaga no Q3. Com o tempo de 1m16s001, encerrou a atividade na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições do grupo que disputou a pole position.
Grid de largada do GP de Barcelona
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:14.679
2
Lewis Hamilton
Ferrari
1:14.743
3
Kimi Antonelli
Mercedes
1:14.998
4
Lando Norris
McLaren
1:15.001
5
Max Verstappen
Red Bull
1:15.021
6
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:15.077
7
Oscar Piastri
McLaren
1:15.090
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:16.542
9
Nico Hülkenberg
Sauber
1:16.657
10
Charles Leclerc
Ferrari
Sem tempo
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
-
12
Gabriel Bortoleto
Sauber
-
13
Franco Colapinto
Alpine
-
14
Pierre Gasly
Alpine
-
15
Oliver Bearman
Haas
-
16
Carlos Sainz
Williams
-
17
Esteban Ocon
Haas
-
18
Alexander Albon
Williams
-
19
Sergio Pérez
Cadillac
-
20
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21
Lance Stroll
Aston Martin
-
22
Fernando Alonso
Aston Martin
-
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Próxima etapa da F1
O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).
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