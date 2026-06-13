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Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP de Barcelona? Veja grid

Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (14)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 13:01
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Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Brasileiro Gabriel Bortoleto no circuito de Mônaco de Fórmula 1. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha neste domingo (14). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o sétimo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.

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    Desempenho de Gabriel Bortoleto

    Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Barcelona e conseguiu avançar ao Q2 após terminar a primeira fase em 14º lugar. O brasileiro chegou a figurar entre os dez mais rápidos durante parte da sessão, mas acabou perdendo posições com a evolução da pista e dos adversários.

    Na segunda parte da classificação, a Sauber apostou em pneus macios novos para a tentativa final de Bortoleto. O brasileiro melhorou seu desempenho, mas não o suficiente para alcançar uma vaga no Q3. Com o tempo de 1m16s001, encerrou a atividade na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições do grupo que disputou a pole position.

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    Grid de largada do GP de Barcelona

    Pos.PilotoEquipeTempo

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:14.679

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:14.743

    3

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:14.998

    4

    Lando Norris

    McLaren

    1:15.001

    5

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:15.021

    6

    Isack Hadjar

    Racing Bulls

    1:15.077

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:15.090

    8

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:16.542

    9

    Nico Hülkenberg

    Sauber

    1:16.657

    10

    Charles Leclerc

    Ferrari

    Sem tempo

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    -

    12

    Gabriel Bortoleto

    Sauber

    -

    13

    Franco Colapinto

    Alpine

    -

    14

    Pierre Gasly

    Alpine

    -

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    -

    16

    Carlos Sainz

    Williams

    -

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    -

    18

    Alexander Albon

    Williams

    -

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    -

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    -

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    -

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    -

    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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    Próxima etapa da F1

    O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

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