A corrida do GP da China começou e terminou um tanto quanto atípica. Antes mesmo da largada, problemas técnicos fizeram com que o grid estivesse desfalcado por quatro piloto – número que aumentou durante a prova. Ao fim da disputa, no entanto, uma boa novidade: a primeira vitória de Kimi Antonelli coloca a Itália de volta ao topo na Fórmula 1.

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Logo na largada, Kimi Antonelli e George Russell não tiveram uma boa saída e acabaram ultrapassados pela dupla da Ferrari, enquanto Max Verstappen caiu várias posições e apareceu apenas em 16º. Ainda na primeira volta, Isack Hadjar rodou e foi parar no fim do pelotão. Pouco depois, Antonelli usou o modo de ultrapassagem para recuperar a liderança ao superar Lewis Hamilton.

Nos primeiros giros, Verstappen foi o único entre os líderes a usar pneus macios e rapidamente começou a reclamar do desgaste. O holandês ainda escapou da pista durante uma disputa com Arvid Lindblad. As primeiras paradas começaram na volta 10, com Verstappen e Liam Lawson indo aos boxes.

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Logo depois, um problema com Lance Stroll provocou a entrada do safety car na volta 11, abrindo oportunidade para vários pilotos trocarem pneus. A corrida foi reiniciada na volta 14, e a disputa pelas primeiras posições ficou cada vez mais intensa.

Leclerc e Hamilton protagonizaram uma disputa intensa pela segunda posição, trocando ultrapassagens em vários momentos. Primeiro, o monegasco passou o companheiro de equipe, que logo precisou se defender de Russell que também entrou na briga. Pouco depois, o britânico da Mercedes aproveitou a disputa e superou Hamilton, e mais tarde também ultrapassou Leclerc. Enquanto isso, Antonelli mantinha a liderança e ainda marcou a volta mais rápida da corrida.

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Disputa entre dupla de Ferrari no GP da China na F1 2026 (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

No pelotão intermediário, incidentes importantes quase acrescentou três novos nomes a lista de desistentes na China. Lindblad rodou na curva 14, mas continuou na prova. Ademais, Esteban Ocon e Franco Colapinto se tocaram na curva 3 e rodaram durante uma disputa por posição.

A cinco voltas do fim, Antonelli ainda enfrentou um susto ao errar com pneus desgastados e sair da pista, mas conseguiu retornar rapidamente e perdeu apenas cerca de dois segundos de vantagem para Russell. O jovem italiano manteve o controle e cruzou a linha de chegada para confirmar a vitória no GP da China – sua primeira na Fórmula 1.

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Abandonos do GP da China na F1 2026

Grandes problemas marcaram a corrida do GP da China neste domingo (15). Para Gabriel Bortoleto e outros três pilotos do pelotão, a participação na prova terminou antes mesmo da largada. A segunda etapa da Fórmula 1, então, teve um início atípico: um grid de apenas 18 competidores.

Os afetados pelos problemas técnicos foram Gabriel Bortoleto, da Audi, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e Alex Albon, da Williams. Assim como o brasileiro, Piastri precisou aposentar o carro enquanto estava a caminho do grid.

Os detalhes do abandono de Bortoleto ainda não foram divulgados. A Audi segue em busca de identificar a razão dos problemas técnicos. No caso da dupla da McLaren, a equipe anunciou que diferentes problemas foram identificados nos carros de Lando e Oscar, que saiu da disputa pouco antes da volta de aquecimento. A razão teria sido danos elétricos ligados ao motor Mercedes, utilizado pelos papayas.

Pit stop da McLaren em GP da China na F1 2026 (Foto: Andy Wong / POOL / AFP)

Além dos quatro, Fernando Alonso e Lance Stroll voltaram a sofrer com a Aston Martin. O canadense sofre com novos problemas técnico, enquanto o tricampeão mundial precisou deixar a disputa por causa das intensas vibrações no carro. O espanhol chegou a destacar fortes dores nas mãos e nos pés após sua saída da corrida na volta 35.

Faltando 10 voltas para o fim, foi a vez de Max Verstappen aposentar. O holandês havia conquistado apenas duas posições em relação ao grid de largada e se manteve preso atrás de Oliver Bearman durante maior parte da corrida. Com problemas no motor, a Red Bull pediu para o piloto deixar a disputa.

Veja como ficou a tabela do GP da China

Posição Piloto Equipe Tempo/Intervalo 1º. Kimi Antonelli Mercedes Vencedor 2º. George Russell Mercedes +5.515 3º. Lewis Hamilton Ferrari +25.267 4º. Charles Leclerc Ferrari +28.894 5º. Oliver Bearman Haas +57.268 6º. Pierre Gasly Alpine +59.647 7º. Liam Lawson Racing Bulls +1:20.588 8º. Isack Hadjar Red Bull +1:27.247 9º. Carlos Sainz Williams +1 volta 10º. Franco Colapinto Alpine +1 volta 11º. Nico Hulkenberg Audi +1 volta 12º. Arvid Lindblad Racing Bulls +1 volta 13º. Valtteri Bottas Cadillac +1 volta 14º. Esteban Ocon Haas +1 volta 15º. Sergio Pérez Cadillac +1 volta 16º. Max Verstappen Red Bull Não concluiu 17º. Fernando Alonso Aston Martin Não concluiu 18º. Lance Stroll Aston Martin Não concluiu 19º. Oscar Piastri McLaren Não concluiu 20º. Lando Norris McLaren Não concluiu 21º. Gabriel Bortoleto Audi Não concluiu 22º. Alex Albon Williams Não concluiu

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