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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (12)?

Emissora também passa a cerimônia de abertura da Copa nos Estados Unidos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
12/06/2026 07:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
Tiago Leifert narra a Copa do Mundo pelo SBT (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, do México, com vitória do time da casa. O SBT transmitiu a abertura e o jogo em seu canal, e nesta sexta-feira (12), transmite mais uma cerimônia e partida.

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    A casa de Silvio Santos, que agora conta com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e outros, transmite nesta quarta-feira (12) a cerimônia de abertura dos Estados Unidos, e em sequência, a partida dos norte-americanos contra o Paraguai. Canadá x Bósnia terá transmissão exclusiva da CazéTV.

    Aberturas do Canadá e Estados Unidos

    A cerimônia do México foi apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

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    Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)
    Galvão Bueno é sócio da N Sports, que exibe a Copa junto ao SBT (Foto: Divulgação)

    A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

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    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

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    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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