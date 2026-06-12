Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (12)? Emissora também passa a cerimônia de abertura da Copa nos Estados Unidos

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, do México, com vitória do time da casa. O SBT transmitiu a abertura e o jogo em seu canal, e nesta sexta-feira (12), transmite mais uma cerimônia e partida.

continua após a publicidade

➡️ Web detona cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não vou mentir'

A casa de Silvio Santos, que agora conta com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e outros, transmite nesta quarta-feira (12) a cerimônia de abertura dos Estados Unidos, e em sequência, a partida dos norte-americanos contra o Paraguai. Canadá x Bósnia terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Aberturas do Canadá e Estados Unidos

A cerimônia do México foi apenas a primeira das três programadas para a edição deste ano da Copa do Mundo. Além do espetáculo mexicano, Canadá e Estados Unidos vão realizar suas respectivas aberturadas na sexta-feira (12).

continua após a publicidade

Galvão Bueno é sócio da N Sports, que exibe a Copa junto ao SBT (Foto: Divulgação)

A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfitriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável