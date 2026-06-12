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AO VIVO: Siga o treino livre 2 no GP de Barcelona, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da segunda atividade na Espanha

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:30
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Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (12) às atividades do GP de Barcelona-Catalunha 2026. A etapa é disputada no tradicional Circuito da Catalunha, na Espanha, e volta com o segundo treino a partir de 12h (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!,

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    *EM ATUALIZAÇÃO

    • Segundo treino livre do GP de Barcelona-Catalunha começa em 30 minutos

    ➡️ Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

    E os horários dos treinos no GP de Barcelona-Catalunha?

    SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    Fim de semana volta ao formato tradicional

    Sem a realização da corrida sprint, a sexta-feira recupera seu papel de preparação para pilotos e equipes. Com mais tempo de pista disponível, os engenheiros podem coletar dados importantes e ajustar os carros para o restante do fim de semana.

    A programação da etapa contará com três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal. Os pilotos retornam à pista no sábado para o último treino antes da definição do grid de largada.

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    A corrida do GP de Mônaco está marcada para domingo, às 10h (de Brasília), encerrando a sexta etapa da temporada da Fórmula 1.

    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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