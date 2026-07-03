Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra
Piloto da Ferrari supera Andrea Kimi Antonelli por apenas 0s011
Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida Sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.
Classificação completa:
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo / Diferença
1
Lewis Hamilton
Ferrari
1:28.376
2
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.011
3
Max Verstappen
Red Bull
+0.321
4
Charles Leclerc
Ferrari
+0.327
5
George Russell
Mercedes
+0.357
6
Lando Norris
McLaren
+0.364
7
Oscar Piastri
McLaren
+0.396
8
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.459
9
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.551
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0.991
11
Pierre Gasly
Alpine
1:29.482
12
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:29.679
13
Nico Hülkenberg
Sauber
1:29.707
14
Franco Colapinto
Alpine
1:29.983
15
Carlos Sainz
Williams
1:30.197
16
Alexander Albon
Williams
1:30.650
17
Oliver Bearman
Haas
1:31.083
18
Esteban Ocon
Haas
1:31.714
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:31.776
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:32.020
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:32.910
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.988
Como foi a classificação?
A classificação começou com domínio alternado entre os principais candidatos. No SQ1, Antonelli registrou a primeira volta competitiva, mas logo foi superado por Hamilton, que assumiu a ponta com 1min29s582. Gabriel Bortoleto iniciou bem a sessão, aparecendo em quinto lugar, antes de cair na tabela com a evolução dos adversários.
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Nos minutos finais do SQ1, Isack Hadjar chegou a liderar por apenas um centésimo de vantagem sobre Hamilton, mas o heptacampeão respondeu imediatamente com 1min29s273 para fechar a primeira fase na liderança. A Williams escapou da eliminação na última tentativa, enquanto Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll ficaram pelo caminho. Lando Norris avançou em 12º, apesar de perder uma peça do carro durante a sessão.
No SQ2, Verstappen abriu os trabalhos com a melhor volta inicial, enquanto Bortoleto chegou a ocupar a oitava posição e depois marcou 1min29s679, permanecendo momentaneamente na zona de classificação. Hamilton voltou a mostrar força ao assumir a liderança com 1min28s747, seguido de Antonelli.
Na reta final, porém, a disputa ficou intensa. George Russell caiu para a décima posição, e Bortoleto acabou despencando para 12º após as voltas decisivas dos rivais. O brasileiro não conseguiu avançar ao SQ3 e foi eliminado junto de Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto e Carlos Sainz.
A definição da pole ficou entre Hamilton, Antonelli, Charles Leclerc, Liam Lawson, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Lando Norris. Após um início sem carros na pista, os pilotos aguardaram os minutos finais para a única tentativa rápida.
Piastri assumiu provisoriamente a liderança ao marcar 1min28s772, mas Hamilton respondeu na sequência com a melhor volta da sessão e assegurou a pole da Sprint em Silverstone. Antonelli terminou apenas 11 milésimos atrás do britânico, enquanto Verstappen ficou a 0s321 da marca do piloto da Ferrari.
Com isso, o top 10 do grid da Sprint ficou formado por Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Hamilton largará da posição de honra após registrar 1min28s376, seguido de Antonelli (1min28s387) e Verstappen (1min28s697), em um grid bastante equilibrado para a corrida curta deste sábado em Silverstone.
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