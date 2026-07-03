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Hamilton é pole position! Confira como foi a classificação da Sprint do GP da Inglaterra

Piloto da Ferrari supera Andrea Kimi Antonelli por apenas 0s011

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 13:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Lewis Hamilton confirmou o bom desempenho apresentado no treino livre e garantiu a pole position para a corrida Sprint do GP da Inglaterra. O piloto da Ferrari cravou 1min28s376 na volta decisiva do SQ3 e superou por apenas 0s011 Andrea Kimi Antonelli, segundo colocado. Max Verstappen fechou o top 3, seguido por Charles Leclerc e George Russell. Bortoleto larga na décima segunda posição.

  • O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

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    • Classificação completa:

    Pos.PilotoEquipeTempo / Diferença

    1

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:28.376

    2

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +0.011

    3

    Max Verstappen

    Red Bull

    +0.321

    4

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +0.327

    5

    George Russell

    Mercedes

    +0.357

    6

    Lando Norris

    McLaren

    +0.364

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    +0.396

    8

    Isack Hadjar

    Racing Bulls

    +0.459

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +0.551

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +0.991

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:29.482

    12

    Gabriel Bortoleto

    Sauber

    1:29.679

    13

    Nico Hülkenberg

    Sauber

    1:29.707

    14

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:29.983

    15

    Carlos Sainz

    Williams

    1:30.197

    16

    Alexander Albon

    Williams

    1:30.650

    17

    Oliver Bearman

    Haas

    1:31.083

    18

    Esteban Ocon

    Haas

    1:31.714

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:31.776

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:32.020

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:32.910

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:32.988

    Como foi a classificação?

    A classificação começou com domínio alternado entre os principais candidatos. No SQ1, Antonelli registrou a primeira volta competitiva, mas logo foi superado por Hamilton, que assumiu a ponta com 1min29s582. Gabriel Bortoleto iniciou bem a sessão, aparecendo em quinto lugar, antes de cair na tabela com a evolução dos adversários.

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    Nos minutos finais do SQ1, Isack Hadjar chegou a liderar por apenas um centésimo de vantagem sobre Hamilton, mas o heptacampeão respondeu imediatamente com 1min29s273 para fechar a primeira fase na liderança. A Williams escapou da eliminação na última tentativa, enquanto Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll ficaram pelo caminho. Lando Norris avançou em 12º, apesar de perder uma peça do carro durante a sessão.

    O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra
    FO piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, deixa a pista durante a sessão de qualificação do sprint antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

    No SQ2, Verstappen abriu os trabalhos com a melhor volta inicial, enquanto Bortoleto chegou a ocupar a oitava posição e depois marcou 1min29s679, permanecendo momentaneamente na zona de classificação. Hamilton voltou a mostrar força ao assumir a liderança com 1min28s747, seguido de Antonelli.

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    Na reta final, porém, a disputa ficou intensa. George Russell caiu para a décima posição, e Bortoleto acabou despencando para 12º após as voltas decisivas dos rivais. O brasileiro não conseguiu avançar ao SQ3 e foi eliminado junto de Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto e Carlos Sainz.

    A definição da pole ficou entre Hamilton, Antonelli, Charles Leclerc, Liam Lawson, Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Lando Norris. Após um início sem carros na pista, os pilotos aguardaram os minutos finais para a única tentativa rápida.

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    Piastri assumiu provisoriamente a liderança ao marcar 1min28s772, mas Hamilton respondeu na sequência com a melhor volta da sessão e assegurou a pole da Sprint em Silverstone. Antonelli terminou apenas 11 milésimos atrás do britânico, enquanto Verstappen ficou a 0s321 da marca do piloto da Ferrari.

    Com isso, o top 10 do grid da Sprint ficou formado por Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Hamilton largará da posição de honra após registrar 1min28s376, seguido de Antonelli (1min28s387) e Verstappen (1min28s697), em um grid bastante equilibrado para a corrida curta deste sábado em Silverstone.

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