AO VIVO: siga a classificação sprint do GP da Inglaterra Classificação que define o gride começa 12:30h (de Brasília)

A Fórmula 1 volta à pista nesta sexta-feira (3) para definir o grid da corrida sprint do GP da Inglaterra. Após a realização do único treino livre em Silverstone, os pilotos disputam, às 12h30 (de Brasília), a classificação sprint que determinará a ordem de largada para a prova curta do fim de semana. Acompanhe ao vivo com o Lance!

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ACOMPANHE A CLASSIFICAÇÃO SPRINT EM TEMPO REAL:

SQ2:

COMEÇOU O SQ2!

Lando Norris terminou o SQ1 em décimo segundo lugar e teve um pedaço do seu carro solto na pista

FIM DO SQ1! Eliminados: Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll

SQ1:

A dupla da Williams conseguiu se salvar da eliminação na última volta!

Hamilton se manteve com o melhor tempo do SQ1 com 1min29s273

Nico Hülkenberg ultrapassa Bortoleto e vai para nona posição

Todos os pilotos estão com pneus médios, uma obrigação no SQ1

Bortoleto cai para décimo segundo lugar

Que volta de Lewis Hamilton! 1:29.273 garantiu o primeiro lugar para o piloto da Ferrari

Faltando 4 minutos para terminar o SQ1, Leclerc assume a liderança

Hadjar assume a liderança com 1 centésimo na frente do Hamilton

Bom início de Bortoleto! brasileiro chega em quinto lugar com 1:30:704

Hamilton assume a melhor volta com 1:29:582

Antonelli finalizou a primeira volta com 1.29.812

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1

➡️ Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

Como foi o treino livre?

O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.

Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.

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Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.

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Audi's Brazilian driver Gabriel Bortoleto attends a press conference ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 2, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Etapa chega com novo formato na F1 2026

Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

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Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.