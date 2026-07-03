AO VIVO: siga a classificação sprint do GP da Inglaterra
Classificação que define o gride começa 12:30h (de Brasília)
A Fórmula 1 volta à pista nesta sexta-feira (3) para definir o grid da corrida sprint do GP da Inglaterra. Após a realização do único treino livre em Silverstone, os pilotos disputam, às 12h30 (de Brasília), a classificação sprint que determinará a ordem de largada para a prova curta do fim de semana. Acompanhe ao vivo com o Lance!
ACOMPANHE A CLASSIFICAÇÃO SPRINT EM TEMPO REAL:
SQ2:
- COMEÇOU O SQ2!
Conheça Johan Manzambi, joia da Suíça que brilha na Copa do Mundo
Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7
Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas
- Lando Norris terminou o SQ1 em décimo segundo lugar e teve um pedaço do seu carro solto na pista
FIM DO SQ1! Eliminados: Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll
SQ1:
- A dupla da Williams conseguiu se salvar da eliminação na última volta!
- Hamilton se manteve com o melhor tempo do SQ1 com 1min29s273
- Nico Hülkenberg ultrapassa Bortoleto e vai para nona posição
- Todos os pilotos estão com pneus médios, uma obrigação no SQ1
- Bortoleto cai para décimo segundo lugar
- Que volta de Lewis Hamilton! 1:29.273 garantiu o primeiro lugar para o piloto da Ferrari
- Faltando 4 minutos para terminar o SQ1, Leclerc assume a liderança
- Hadjar assume a liderança com 1 centésimo na frente do Hamilton
- Bom início de Bortoleto! brasileiro chega em quinto lugar com 1:30:704
- Hamilton assume a melhor volta com 1:29:582
- Antonelli finalizou a primeira volta com 1.29.812
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
➡️ Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra
Como foi o treino livre?
O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.
Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.
Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Etapa chega com novo formato na F1 2026
Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.
Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Fórmula 1
Norris corta Bortoleto antes do GP da Inglaterra: 'Não me importo com o que você diz'Há 1 hora
Fórmula 1
Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027Há 3 horas
Fórmula 1
Confira volta a volta do treino livre do GP da InglaterraHá 4 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)Há 7 horas
Fórmula 1
Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: 'Ponto por ponto'Há 18 horas
Fórmula 1
Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da InglaterraHá 22 horas
Mais LANCE!