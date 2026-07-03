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AO VIVO: siga a classificação sprint do GP da Inglaterra

Classificação que define o gride começa 12:30h (de Brasília)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 12:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)
Max Verstappen no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

A Fórmula 1 volta à pista nesta sexta-feira (3) para definir o grid da corrida sprint do GP da Inglaterra. Após a realização do único treino livre em Silverstone, os pilotos disputam, às 12h30 (de Brasília), a classificação sprint que determinará a ordem de largada para a prova curta do fim de semana. Acompanhe ao vivo com o Lance!

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    Como foi o treino livre?

    O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.

    Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.

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    Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.

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    O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra
    Audi's Brazilian driver Gabriel Bortoleto attends a press conference ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 2, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

    Etapa chega com novo formato na F1 2026

    Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

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    Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

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