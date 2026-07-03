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Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027

Chefe da Ferrari confirma que o heptacampeão seguirá na equipe

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:33
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no circuito de Silverstone, em Silverstone, no centro da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

A Ferrari vai seguir contando com Lewis Hamilton também na temporada 2027 da Fórmula 1. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, afirmou que o heptacampeão permanecerá em Maranello, destacando a experiência do britânico como um dos principais motivos para sua contratação e continuidade no projeto.

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    A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. Questionado de forma direta sobre a permanência de Hamilton na Ferrari para 2027, Vasseur respondeu apenas: "Sim", encerrando as especulações sobre o futuro do piloto.

    Hamilton chegou à Ferrari em 2025 após uma longa passagem pela Mercedes. Segundo Vasseur, o processo de adaptação foi mais complexo do que o esperado, já que o britânico precisou se acostumar a uma nova estrutura de trabalho, diferentes ferramentas e uma filosofia distinta dentro da equipe.

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    • O dirigente explicou que, após esse período inicial, Hamilton passou a conhecer melhor o funcionamento da escuderia, ganhou confiança e evoluiu ao longo da temporada, refletindo diretamente nos resultados obtidos em pista.

    Lewis Hamilton em ação no GP da Áustria pela F1 2026
    Lewis Hamilton em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

    Outro fator apontado para a evolução do piloto foi a introdução do novo regulamento técnico da Fórmula 1. Com mudanças importantes nos carros, Hamilton participou do desenvolvimento do modelo da Ferrari e afirmou anteriormente que conseguiu contribuir com características alinhadas ao seu estilo de pilotagem, o que ajudou na melhora de desempenho e no retorno às vitórias.

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    Vasseur também ressaltou que a contratação de Hamilton nunca teve como único objetivo o desempenho nas pistas. De acordo com o francês, a experiência acumulada pelo heptacampeão é um diferencial importante para acelerar o desenvolvimento da equipe, papel que divide com seu companheiro, Charles Leclerc.

    Por fim, o chefe da Ferrari negou que o carro da equipe seja projetado para atender às preferências de um piloto específico. Segundo ele, as opiniões dos pilotos são consideradas durante o desenvolvimento do carro, mas as decisões técnicas são tomadas pensando no desempenho do projeto como um todo, e não em características individuais.

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