Ele fica! Hamilton tem permanência confirmada na Ferrari para 2027 Chefe da Ferrari confirma que o heptacampeão seguirá na equipe

A Ferrari vai seguir contando com Lewis Hamilton também na temporada 2027 da Fórmula 1. O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, afirmou que o heptacampeão permanecerá em Maranello, destacando a experiência do britânico como um dos principais motivos para sua contratação e continuidade no projeto.

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A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. Questionado de forma direta sobre a permanência de Hamilton na Ferrari para 2027, Vasseur respondeu apenas: "Sim", encerrando as especulações sobre o futuro do piloto.

Hamilton chegou à Ferrari em 2025 após uma longa passagem pela Mercedes. Segundo Vasseur, o processo de adaptação foi mais complexo do que o esperado, já que o britânico precisou se acostumar a uma nova estrutura de trabalho, diferentes ferramentas e uma filosofia distinta dentro da equipe.

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O dirigente explicou que, após esse período inicial, Hamilton passou a conhecer melhor o funcionamento da escuderia, ganhou confiança e evoluiu ao longo da temporada, refletindo diretamente nos resultados obtidos em pista.

Lewis Hamilton em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Outro fator apontado para a evolução do piloto foi a introdução do novo regulamento técnico da Fórmula 1. Com mudanças importantes nos carros, Hamilton participou do desenvolvimento do modelo da Ferrari e afirmou anteriormente que conseguiu contribuir com características alinhadas ao seu estilo de pilotagem, o que ajudou na melhora de desempenho e no retorno às vitórias.

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Vasseur também ressaltou que a contratação de Hamilton nunca teve como único objetivo o desempenho nas pistas. De acordo com o francês, a experiência acumulada pelo heptacampeão é um diferencial importante para acelerar o desenvolvimento da equipe, papel que divide com seu companheiro, Charles Leclerc.

Por fim, o chefe da Ferrari negou que o carro da equipe seja projetado para atender às preferências de um piloto específico. Segundo ele, as opiniões dos pilotos são consideradas durante o desenvolvimento do carro, mas as decisões técnicas são tomadas pensando no desempenho do projeto como um todo, e não em características individuais.

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