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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3)

Programação desta sexta-feira (3) marca início das atividades no GP da Inglaterra

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 05:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (3) as atividades do GP da Inglaterra 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Silverstone, na região das East Midlands. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h30, acontece a classificação da corrida sprint. Acompanhe as sessões AO VIVO com o Lance!.

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    Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (3/07):

    SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO
    🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
    🏎️ Classificação Sprint - 12h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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    Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 125 pontos.

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    Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

    Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

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    Lewis Hamilton em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)
    Lewis Hamilton em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

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