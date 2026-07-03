Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Inglaterra nesta sexta-feira (3) Programação desta sexta-feira (3) marca início das atividades no GP da Inglaterra

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (3) as atividades do GP da Inglaterra 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Silverstone, na região das East Midlands. A programação começa às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h30, acontece a classificação da corrida sprint. Acompanhe as sessões AO VIVO com o Lance!.

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➡️ Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

Onde assistir ao GP da Inglaterra hoje (3/07):

SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO

🏎️ Treino Livre - 08h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 12h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Na liderança desde o GP do Japão de F1, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 171 pontos conquistados. Com a vitória na Áustria, George Russell volta para a segunda posição com 131. Lewis Hamilton fecha o pódio, em terceiro, com 125 pontos.

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Etapa chega com novo formato na F1 2026

Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

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Lewis Hamilton em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Inglaterra

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