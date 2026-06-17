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Copa do Mundo invade a etapa da WSL em Saquarema; entenda

Etapa brasileira contará ainda com Lucas Chumbo e Tati Weston-Webb

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 17:58
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Tati Weston-Webb em ação na WSL (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)
Tati Weston-Webb em ação na WSL (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)

O mês de junho reserva uma maratona de grandes eventos esportivos para os brasileiros. Enquanto as atenções se voltam para a Copa do Mundo, a World Surf League (WSL) desembarca em Saquarema para mais um capítulo da "Brazilian Storm". Ao Lance!, o presidente da WSL, Ivan Martinho, revelou que o público presente na etapa poderá acompanhar também as partidas da Seleção Brasileira.

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  • O brasileiro Ítalo Ferreira foi vice-campeão da etapa de El Salvador da WSL

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    Na prática, os dois espetáculos do esporte brasileiro se cruzam em apenas duas oportunidades. A sexta etapa da temporada de 2026 acontece entre os dias 19 e 27 de junho, período em que está previsto o fechamento da janela de competição. Já os jogos da Seleção serão disputados nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, e na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia.

    Copa do Mundo estará no Maracanã do Surfe

    Os fãs que se prepararam para acompanhar o Brasil nas ondas do "Maracanã do Surfe", como é conhecida a Praia de Itaúna, em Saquarema, seguirão em ritmo de torcida ao longo de todo o dia. Por sorte, os horários das disputas não coincidem: a WSL costuma encerrar as atividades no fim da tarde, enquanto o jogo mais cedo da Seleção está marcado para as 19h (de Brasília).

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    Para aproveitar o embalo, a Mundial de Surfe preparou uma estrutura para receber as partidas da fase de grupos do Brasil durante a etapa. O presidente Ivan Martinho, inclusive, confirmou que, além das transmissões, o evento contará com ativações que unem o surfe ao futebol.

    — Então, o que a gente vai fazer é uma grande festa para fazer com que todo o público que está em Saquarema vá torcer pelos surfistas durante o dia, que são os octacampeões, e pelo hexa nos gramados durante a noite. Então, sim, vai ter transmissão. Tem um projeto no campo de aviação da cidade que vai fazer essa transmissão. E o que a gente vai fazer, vocês vão ver no evento, é trazer essa linguagem do futebol e essa linguagem do Brasil, que adora torcer, para dentro da areia — disse o dirigente.

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    ➡️WSL: Ítalo Ferreira vence Medina, mas fica com o vice em Punta Roca

    Lucas Chumbo e Tati Weston-Webb são confirmados na WSL

    A etapa de Saquarema da World Surf League (WSL) ganhou um reforço de peso. O especialista em ondas gigantes, Lucas Chumbo, recebeu convite da organização para surfar nas ondas de Itaúna, palco da sexta etapa da temporada. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (17).

    Chumbo disputa o evento em casa, ao lado do irmão João Chianca, que também integra a elite do surfe mundial. Foi justamente em Saquarema que os dois deram os primeiros passos na modalidade. O surfista se junta ainda a Tati Weston-Webb entre os surfistas que receberam o "wild card" para a etapa. A brasileira, por sua vez, afastou-se da temporada para viver a maternidade e retorna ao local onde competiu pela última vez, ainda grávida da filha Bia.

    Brazilian Storm domina o topo em 2026

    O circuito mundial chega ao Brasil com domínio dos surfistas do país no ranking da temporada. Ítalo Ferreira, vice-campeão da etapa de Punta Roca, em El Salvador, no último sábado (13), lidera a classificação e compete em Saquarema com a lycra amarela.

    Porém, o campeão olímpico não está só no topo. Ele é seguido de perto por Gabriel Medina, Yago Dora e Miguel Pupo. O único "forasteiro" no top-5 é o italiano Leonardo Fioravanti, que venceu Ítalo na decisão em Punta Roca.

    Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)
    Ítalo Ferreira vence etapa da WSL na Nova Zelândia (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)

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