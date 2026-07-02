Após bater na trave três vezes, Bortoleto reflete sobre temporada na F1: 'Ponto por ponto' O brasileiro é o 17º colocado do Mundial de Pilotos, com dois pontos conquistados

Gabriel Bortoleto, único representante brasileiro na Fórmula 1 2026, ficou no 11º lugar nas últimas três corridas da temporada. Neste domingo (5), ele terá mais uma oportunidade de buscar a zona de classificação. Dessa vez, no Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone. Ao refletir sobre seu início na Audi, Bortoleto foi cauteloso.

continua após a publicidade

— Precisamos continuar trabalhando. Acho que estamos muito melhor do que no início da temporada, com menos problemas e conseguindo terminar os finais de semana. Se continuarmos nesse caminho, será ponto por ponto, e espero que consigamos eles constantemente.

➡️ Pilotos da F1 correrão com carro de brinquedo no GP da Inglaterra

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Até aqui, em seu segundo ano na elite do automobilismo mundial, o brasileiro soma 2 pontos, na 17ª posição do Mundial de Pilotos. Batendo na trave há três corridas, Bortoleto acredita que o Top-10 - zona de classificação - está cada vez mais perto, e não vê com maus olhos os resultados que vem conquistando com a Audi, que estreia na Fórmula 1 neste ano.

continua após a publicidade

— Não estou frustrado. Acho que não conseguiríamos terminar melhor do que em 11º, e nas últimas três etapas foram assim, perto de conquistar os pontos. Sei o quanto isso é importante para a equipe.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko BANDIC / POOL / AFP)

Campanha de Bortoleto na F1 2026

GP da Austrália - 9ª posição (2 pontos)

GP da China - Não largou

GP do Japão - 13ª Posição (Não pontuou)

GP de Miami - 12ª posição (Não pontuou)

GP do Canadá - 13ª posição (Não pontuou)

GP de Mônaco - 11ª posição (Não pontuou)

GP de Barcelona - 11ª posição (Não pontuou)

GP da Áustria - 11ª posição (Não pontuou)

Apesar da sequência sem pontuar, o desempenho recente de Bortoleto indica uma trajetória de evolução na temporada. Com a Audi consolidada na disputa do pelotão intermediário, a expectativa é de que os bons resultados apresentados nas corridas recentes se convertam em novos pontos ao longo de 2026.

continua após a publicidade

Próxima etapa da F1

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Inglaterra durante os dias 3 a 5 de julho. A prova é realizada no Circuito da Silverstone, que receberá a quarta corrida sprint do calendário. Com a corrida sprint de volta ao cronograma inglês após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana com menos margem para ajustes.

🏎️ Aposte em Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.