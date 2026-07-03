Norris corta Bortoleto antes do GP da Inglaterra: 'Não me importo com o que você diz' Pilotos divergiram sobre a relação entre Lando e Piastri durante coletiva

A coletiva oficial da FIA antes do GP da Inglaterra contou com um momento descontraído que acabou se transformando em uma troca de respostas entre Lando Norris e Gabriel Bortoleto. A interação aconteceu durante uma pergunta sobre a relação entre o piloto da McLaren e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

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Um jornalista comentou que a impressão era de que Norris e Piastri pareciam ter uma convivência melhor do que na temporada passada. O britânico, no entanto, discordou da avaliação:

— Está exatamente como no ano passado. Não sei o que vocês veem de diferente — afirmou.

Enquanto Norris respondia, Bortoleto fez um gesto de discordância e disse apenas "não", indicando que enxergava uma mudança na relação entre os dois pilotos da McLaren. A reação chamou a atenção de Norris, que imediatamente questionou o brasileiro.

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— Não? Você discorda? Sério? — perguntou, antes de entregar o microfone para que Bortoleto explicasse seu ponto de vista.

O brasileiro, porém, preferiu não prolongar o assunto. Sorrindo, limitou-se a repetir um breve "não…". Na sequência, Norris encerrou a conversa com uma resposta direta, afirmando que não se importava com a opinião de Bortoleto sobre o tema. O momento arrancou risos dos presentes e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

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Agenda do GP da Inglaterra

A programação da etapa de Silverstone segue nesta sexta-feira (3), com o Treino Livre 1, às 8h30 (de Brasília), e a classificação para a corrida sprint, às 12h30.

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No sábado (4), os pilotos disputam a corrida sprint às 8h, enquanto a classificação para o GP acontece às 12h. A corrida principal do GP da Inglaterra será realizada no domingo (5), às 11h (de Brasília). Acompanhe toda a cobertura e o tempo real da Fórmula 1 no Lance!.

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, participa de uma coletiva de imprensa antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com Gabriel Bortoleto. (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

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