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Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra

Treino livre inicia às 8:30h desta sexta-feira (03)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 08:24
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lewis Hamilton no GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)
Lewis Hamilton no treino livre do GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira (3) as atividades do GP da Inglaterra 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Silverstone, na região das East Midlands. A programação comçou às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h30, acontece a classificação da corrida sprint

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    Como foi o treino?

    O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.

    Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.

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    • Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.

    Volta a volta do treino livre:

    Confira as posições do treino livre do GP da Inglaterra:

    Pos.PilotoMelhor voltaDif.Última voltaS1S2S3Voltas

    1

    44

    HAMILTON

    1:29.260

    2:16.634

    36.324

    52.351

    47.959

    31

    2

    12

    ANTONELLI

    1:29.473

    +0.213

    1:47.693

    31.206

    38.177

    38.310

    28

    3

    16

    LECLERC

    1:29.859

    +0.599

    2:33.741

    65.918

    45.953

    41.870

    31

    4

    63

    RUSSELL

    1:29.938

    +0.678

    2:25.241

    61.703

    44.375

    39.163

    31

    5

    81

    PIASTRI

    1:30.147

    +0.887

    2:21.859

    38.851

    55.926

    47.082

    24

    6

    3

    VERSTAPPEN

    1:30.240

    +0.980

    2:23.733

    46.709

    53.943

    43.081

    26

    7

    1

    NORRIS

    1:30.288

    +1.028

    2:36.109

    73.267

    43.945

    38.897

    27

    8

    6

    HADJAR

    1:30.338

    +1.078

    2:16.421

    40.703

    51.532

    44.186

    27

    9

    27

    HULKENBERG

    1:30.743

    +1.483

    2:17.339

    39.547

    50.544

    47.248

    28

    10

    30

    LAWSON

    1:30.850

    +1.590

    2:30.478

    63.355

    42.499

    44.624

    28

    11

    43

    COLAPINTO

    1:30.966

    +1.706

    2:25.207

    57.191

    42.296

    45.720

    28

    12

    5

    BORTOLETO*

    1:31.035

    +1.775

    2:34.561

    65.899

    46.735

    41.927

    28

    13

    41

    LINDBLAD

    1:31.339

    +2.079

    2:43.489

    40.599

    51.586

    71.304

    31

    14

    87

    BEARMAN

    1:31.373

    +2.113

    2:03.025

    38.725

    43.185

    41.115

    26

    15

    55

    SAINZ

    1:31.684

    +2.424

    2:27.363

    64.878

    41.808

    40.677

    33

    16

    31

    OCON

    1:31.684

    +2.424

    2:31.232

    62.254

    49.695

    39.283

    27

    17

    23

    ALBON

    1:31.697

    +2.437

    2:22.493

    56.216

    48.666

    37.611

    30

    18

    77

    BOTTAS

    1:32.150

    +2.890

    2:35.139

    66.913

    48.190

    40.036

    22

    19

    11

    PEREZ

    1:32.241

    +2.981

    2:05.368

    29.704

    53.303

    42.361

    23

    20

    14

    ALONSO

    1:32.957

    +3.697

    2:34.689

    70.438

    46.830

    37.421

    25

    21

    10

    GASLY

    1:32.195

    +2.935

    2:02.996

    35.515

    46.874

    40.607

    24

    22

    18

    STROLL

    1:33.130

    +3.870

    2:58.641

    41.965

    62.133

    74.543

    25

    • Fim do treino livre! Hamilton finaliza em primeiro lugar.
    1. Gabriel Bortoleto terminou a sessão em décimo segundo lugar após trocar os pneus, o que o fez cair três posições.
    1. Tempo de Bortoleto deletado por limites de pista na curva 9, volta 26.
    1. Hamilton assume a melhor volta com 1:29.260 e volta ao primeiro lugar, com 2 décimos na frente de Antonelli
    • Leclerc melhora sua marca para 1:30.039 e sobe para a terceira posição.
    1. Russell assume a melhor volta com 1:29.938
    • Um dos poucos com pneus macios, Perez melhora sua marca e sobe décima quarta posição.
    1. Bortoleto se mantém em nono lugar com um pouco mais de 1 segundo atrás do Hamilton, líder do treino.
    • Bandeira amarela! Pneus de Piastri se desgastaram e o piloto roda entre as curvas 12 e 13.
    • Hamilton assume a primeira posição com mais de 2 décimos na frente de Antonelli
    • Leclerc melhora sua marca para 1:31.001 e sobe para a quarta posição.
    1. Gabriel Bortoleto faz seu melhor tempo com 1:31:913 e assume a nona colocação
    • Faltam 30 minutos para o fim do treino!
    1. Pilotos voltam a pista após parada com os mesmos pneus duros
    • Hamilton assume a quarta posição e Leclerc cai para a sétima
    1. Antonelli melhora sua volta, faz 1.30,777 e assume a liderança com 1 décimo de diferença
    1. Ferrari não faz uma boa volta e Leclerc e Hamilton ocupam o sexto e sétimo lugar, respectivamente.
    1. Bortoleto melhora sua marca para 1:32.0 e sobe para a décima posição
    • 15 minutos já foram! Redbull com os dois carros mais rápidos: Hadjar e Verstappen estão na liderança, com Oscar Piastri em terceiro
    1. Verstappen assume a melhor volta com 1:31.2, ele é o piloto que mais lidera treinos livres na temporada
    1. Hamilton fechou sua volta com 1.31.4 e assume a liderança com uma diferença de dois décimos
    • Kimi Antonelli está em segundo lugar, atrás de Hadjar
    1. Bortoleto melhora sua marca para 1:33.5 e sobe para a nona posição
    • Pilotos largam com o pneu duro.
    1. Russell errou no começo da sua volta e abortou.
    • Antonelli começa como o mais rápido com as duas McLaren logo atrás dele.

    COMEÇOU!

    • Faltam 10 minutos para começar o treinamento!

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    Etapa chega com novo formato na F1 2026

    Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

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    Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

    Max Verstappen no GP da Inglaterra
    Max Verstappen no treino livre do GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

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