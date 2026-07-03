Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra Treino livre inicia às 8:30h desta sexta-feira (03)

A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira (3) as atividades do GP da Inglaterra 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Silverstone, na região das East Midlands. A programação comçou às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h30, acontece a classificação da corrida sprint.

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Como foi o treino?

O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.

Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.

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Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.

Volta a volta do treino livre:

Confira as posições do treino livre do GP da Inglaterra:

Pos. Nº Piloto Melhor volta Dif. Última volta S1 S2 S3 Voltas 1 44 HAMILTON 1:29.260 — 2:16.634 36.324 52.351 47.959 31 2 12 ANTONELLI 1:29.473 +0.213 1:47.693 31.206 38.177 38.310 28 3 16 LECLERC 1:29.859 +0.599 2:33.741 65.918 45.953 41.870 31 4 63 RUSSELL 1:29.938 +0.678 2:25.241 61.703 44.375 39.163 31 5 81 PIASTRI 1:30.147 +0.887 2:21.859 38.851 55.926 47.082 24 6 3 VERSTAPPEN 1:30.240 +0.980 2:23.733 46.709 53.943 43.081 26 7 1 NORRIS 1:30.288 +1.028 2:36.109 73.267 43.945 38.897 27 8 6 HADJAR 1:30.338 +1.078 2:16.421 40.703 51.532 44.186 27 9 27 HULKENBERG 1:30.743 +1.483 2:17.339 39.547 50.544 47.248 28 10 30 LAWSON 1:30.850 +1.590 2:30.478 63.355 42.499 44.624 28 11 43 COLAPINTO 1:30.966 +1.706 2:25.207 57.191 42.296 45.720 28 12 5 BORTOLETO* 1:31.035 +1.775 2:34.561 65.899 46.735 41.927 28 13 41 LINDBLAD 1:31.339 +2.079 2:43.489 40.599 51.586 71.304 31 14 87 BEARMAN 1:31.373 +2.113 2:03.025 38.725 43.185 41.115 26 15 55 SAINZ 1:31.684 +2.424 2:27.363 64.878 41.808 40.677 33 16 31 OCON 1:31.684 +2.424 2:31.232 62.254 49.695 39.283 27 17 23 ALBON 1:31.697 +2.437 2:22.493 56.216 48.666 37.611 30 18 77 BOTTAS 1:32.150 +2.890 2:35.139 66.913 48.190 40.036 22 19 11 PEREZ 1:32.241 +2.981 2:05.368 29.704 53.303 42.361 23 20 14 ALONSO 1:32.957 +3.697 2:34.689 70.438 46.830 37.421 25 21 10 GASLY 1:32.195 +2.935 2:02.996 35.515 46.874 40.607 24 22 18 STROLL 1:33.130 +3.870 2:58.641 41.965 62.133 74.543 25

Fim do treino livre! Hamilton finaliza em primeiro lugar.

Gabriel Bortoleto terminou a sessão em décimo segundo lugar após trocar os pneus, o que o fez cair três posições.

Tempo de Bortoleto deletado por limites de pista na curva 9, volta 26.

Hamilton assume a melhor volta com 1:29.260 e volta ao primeiro lugar, com 2 décimos na frente de Antonelli

Leclerc melhora sua marca para 1:30.039 e sobe para a terceira posição.

Russell assume a melhor volta com 1:29.938

Um dos poucos com pneus macios, Perez melhora sua marca e sobe décima quarta posição.

Bortoleto se mantém em nono lugar com um pouco mais de 1 segundo atrás do Hamilton, líder do treino.

Bandeira amarela! Pneus de Piastri se desgastaram e o piloto roda entre as curvas 12 e 13.

Hamilton assume a primeira posição com mais de 2 décimos na frente de Antonelli

Leclerc melhora sua marca para 1:31.001 e sobe para a quarta posição.

Gabriel Bortoleto faz seu melhor tempo com 1:31:913 e assume a nona colocação

Faltam 30 minutos para o fim do treino!

Pilotos voltam a pista após parada com os mesmos pneus duros

Hamilton assume a quarta posição e Leclerc cai para a sétima

Antonelli melhora sua volta, faz 1.30,777 e assume a liderança com 1 décimo de diferença

Ferrari não faz uma boa volta e Leclerc e Hamilton ocupam o sexto e sétimo lugar, respectivamente.

Bortoleto melhora sua marca para 1:32.0 e sobe para a décima posição

15 minutos já foram! Redbull com os dois carros mais rápidos: Hadjar e Verstappen estão na liderança, com Oscar Piastri em terceiro

Verstappen assume a melhor volta com 1:31.2, ele é o piloto que mais lidera treinos livres na temporada

Hamilton fechou sua volta com 1.31.4 e assume a liderança com uma diferença de dois décimos

Kimi Antonelli está em segundo lugar, atrás de Hadjar

Bortoleto melhora sua marca para 1:33.5 e sobe para a nona posição

Pilotos largam com o pneu duro.

Russell errou no começo da sua volta e abortou.

Antonelli começa como o mais rápido com as duas McLaren logo atrás dele.

COMEÇOU!

Faltam 10 minutos para começar o treinamento!

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Etapa chega com novo formato na F1 2026

Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.

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Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.

Max Verstappen no treino livre do GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

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