Confira volta a volta do treino livre do GP da Inglaterra
Treino livre inicia às 8:30h desta sexta-feira (03)
A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira (3) as atividades do GP da Inglaterra 2026. O fim de semana será disputado no Circuito de Silverstone, na região das East Midlands. A programação comçou às 8h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 12h30, acontece a classificação da corrida sprint.
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Como foi o treino?
O terceiro treino livre começou com todos os pilotos utilizando pneus duros e Kimi Antonelli liderando as primeiras voltas. Gabriel Bortoleto iniciou em nono e depois melhorou seu tempo para seguir entre os dez primeiros durante boa parte da sessão. Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell se alternaram na liderança, enquanto Charles Leclerc também evoluiu e chegou ao terceiro lugar.
Na reta final, Oscar Piastri provocou uma bandeira amarela após rodar entre as curvas 12 e 13 devido ao desgaste dos pneus. Hamilton respondeu com a melhor volta do treino, em 1min29s260, garantindo a liderança, à frente de Antonelli e Leclerc.
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Gabriel Bortoleto teve o tempo da volta 26 deletado por exceder os limites de pista na curva 9 e, após a troca para pneus macios, perdeu três posições, encerrando a sessão na 12ª colocação.
Volta a volta do treino livre:
Confira as posições do treino livre do GP da Inglaterra:
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Melhor volta
|Dif.
|Última volta
|S1
|S2
|S3
|Voltas
1
44
HAMILTON
1:29.260
—
2:16.634
36.324
52.351
47.959
31
2
12
ANTONELLI
1:29.473
+0.213
1:47.693
31.206
38.177
38.310
28
3
16
LECLERC
1:29.859
+0.599
2:33.741
65.918
45.953
41.870
31
4
63
RUSSELL
1:29.938
+0.678
2:25.241
61.703
44.375
39.163
31
5
81
PIASTRI
1:30.147
+0.887
2:21.859
38.851
55.926
47.082
24
6
3
VERSTAPPEN
1:30.240
+0.980
2:23.733
46.709
53.943
43.081
26
7
1
NORRIS
1:30.288
+1.028
2:36.109
73.267
43.945
38.897
27
8
6
HADJAR
1:30.338
+1.078
2:16.421
40.703
51.532
44.186
27
9
27
HULKENBERG
1:30.743
+1.483
2:17.339
39.547
50.544
47.248
28
10
30
LAWSON
1:30.850
+1.590
2:30.478
63.355
42.499
44.624
28
11
43
COLAPINTO
1:30.966
+1.706
2:25.207
57.191
42.296
45.720
28
12
5
BORTOLETO*
1:31.035
+1.775
2:34.561
65.899
46.735
41.927
28
13
41
LINDBLAD
1:31.339
+2.079
2:43.489
40.599
51.586
71.304
31
14
87
BEARMAN
1:31.373
+2.113
2:03.025
38.725
43.185
41.115
26
15
55
SAINZ
1:31.684
+2.424
2:27.363
64.878
41.808
40.677
33
16
31
OCON
1:31.684
+2.424
2:31.232
62.254
49.695
39.283
27
17
23
ALBON
1:31.697
+2.437
2:22.493
56.216
48.666
37.611
30
18
77
BOTTAS
1:32.150
+2.890
2:35.139
66.913
48.190
40.036
22
19
11
PEREZ
1:32.241
+2.981
2:05.368
29.704
53.303
42.361
23
20
14
ALONSO
1:32.957
+3.697
2:34.689
70.438
46.830
37.421
25
21
10
GASLY
1:32.195
+2.935
2:02.996
35.515
46.874
40.607
24
22
18
STROLL
1:33.130
+3.870
2:58.641
41.965
62.133
74.543
25
- Fim do treino livre! Hamilton finaliza em primeiro lugar.
- Gabriel Bortoleto terminou a sessão em décimo segundo lugar após trocar os pneus, o que o fez cair três posições.
- Tempo de Bortoleto deletado por limites de pista na curva 9, volta 26.
- Hamilton assume a melhor volta com 1:29.260 e volta ao primeiro lugar, com 2 décimos na frente de Antonelli
- Leclerc melhora sua marca para 1:30.039 e sobe para a terceira posição.
- Russell assume a melhor volta com 1:29.938
- Um dos poucos com pneus macios, Perez melhora sua marca e sobe décima quarta posição.
- Bortoleto se mantém em nono lugar com um pouco mais de 1 segundo atrás do Hamilton, líder do treino.
- Bandeira amarela! Pneus de Piastri se desgastaram e o piloto roda entre as curvas 12 e 13.
- Hamilton assume a primeira posição com mais de 2 décimos na frente de Antonelli
- Leclerc melhora sua marca para 1:31.001 e sobe para a quarta posição.
- Gabriel Bortoleto faz seu melhor tempo com 1:31:913 e assume a nona colocação
- Faltam 30 minutos para o fim do treino!
- Pilotos voltam a pista após parada com os mesmos pneus duros
- Hamilton assume a quarta posição e Leclerc cai para a sétima
- Antonelli melhora sua volta, faz 1.30,777 e assume a liderança com 1 décimo de diferença
- Ferrari não faz uma boa volta e Leclerc e Hamilton ocupam o sexto e sétimo lugar, respectivamente.
- Bortoleto melhora sua marca para 1:32.0 e sobe para a décima posição
- 15 minutos já foram! Redbull com os dois carros mais rápidos: Hadjar e Verstappen estão na liderança, com Oscar Piastri em terceiro
- Verstappen assume a melhor volta com 1:31.2, ele é o piloto que mais lidera treinos livres na temporada
- Hamilton fechou sua volta com 1.31.4 e assume a liderança com uma diferença de dois décimos
- Kimi Antonelli está em segundo lugar, atrás de Hadjar
- Bortoleto melhora sua marca para 1:33.5 e sobe para a nona posição
- Pilotos largam com o pneu duro.
- Russell errou no começo da sua volta e abortou.
- Antonelli começa como o mais rápido com as duas McLaren logo atrás dele.
COMEÇOU!
- Faltam 10 minutos para começar o treinamento!
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Etapa chega com novo formato na F1 2026
Com a corrida sprint de volta ao cronograma do GP da Inglaterra após cinco anos, pilotos e equipes chegam ao fim de semana da Fórmula 1 com menos margem para ajustes. Isso porque há apenas um treino livre antes da classificação sprint, o que reduz significativamente o tempo disponível para testes e acertos no carro.
Na prática, o formato exige decisões mais rápidas das equipes, que precisam encontrar o melhor acerto logo na primeira atividade do fim de semana. Desta forma, a pressão por um desempenho consistente desde o treino livre é ainda maior, já que qualquer erro pode comprometer o restante da programação.
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