Brasil x Noruega: vidente aponta quem se classifica na Copa do Mundo Duelo é válido pelas oitavas de final do Mundial

Brasil e Noruega vão se enfrentar, na tarde deste domingo (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou quem vai avançar para a próxima fase.

De acordo com a previsão do tarólogo, o Brasil vai vencer a Noruega e passar para as quartas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti vai levar a melhor no tempo normal ou na prorrogação.

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Segundo o vidente, o que vai fazer o Brasil passar pela Noruega é a seriedade com a qual os jogadores vão encarar o jogo. Mesmo com o poderio ofensivo dos noruegueses, a Seleção vai sustentar a bronca e avançar rumo ao hexa.

Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!.

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Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.

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Para enfrentar o Brasil, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.