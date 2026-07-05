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Brasil x Noruega: vidente aponta quem se classifica na Copa do Mundo

Duelo é válido pelas oitavas de final do Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 09:10
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Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo
Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo (Joao Bravo/Sports Press Photo / SPP) Photo / Folhapress)

Brasil e Noruega vão se enfrentar, na tarde deste domingo (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou quem vai avançar para a próxima fase.

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    • De acordo com a previsão do tarólogo, o Brasil vai vencer a Noruega e passar para as quartas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti vai levar a melhor no tempo normal ou na prorrogação.

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    ➡️ Ancelotti mantém mistério sobre substituto de Paquetá na Seleção

    Segundo o vidente, o que vai fazer o Brasil passar pela Noruega é a seriedade com a qual os jogadores vão encarar o jogo. Mesmo com o poderio ofensivo dos noruegueses, a Seleção vai sustentar a bronca e avançar rumo ao hexa.

    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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    • Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para o segundo jogo de mata-mata das equipes na Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!.

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    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final da Copa do MundoCasemiro marcou o primeiro do Brasil no início do segundo tempo.

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    Para enfrentar o Brasil, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 nos 16 avos de final. Nusa, no primeiro tempo, e Haaland, nos minutos finais, marcaram para os europeus. Na primeira fase, a equipe venceu Iraque e Senegal, mas perdeu para a França e ficou com o segundo lugar do Grupo I.

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