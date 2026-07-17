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Veja gol em Fluminense x RB Bragantino: Sasha abre o placar no Maracanã

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 20:43
Atualizado há 41 minutos
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Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão
Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O RB Bragantino saiu na frente do placar no confronto contra o Fluminense, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Eduardo Sasha foi o responsável por balançar as redes.

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    O gol aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque, o Massa Bruta conseguiu trocar passes rápidos e alcançar a linha de fundo. O atacante Herrera cruzou para a área e lá estava Sasha para finalizar a jogada de cabeça.

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