Veja gol em Fluminense x RB Bragantino: Sasha abre o placar no Maracanã
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão
O RB Bragantino saiu na frente do placar no confronto contra o Fluminense, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Eduardo Sasha foi o responsável por balançar as redes.
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O gol aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque, o Massa Bruta conseguiu trocar passes rápidos e alcançar a linha de fundo. O atacante Herrera cruzou para a área e lá estava Sasha para finalizar a jogada de cabeça.
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PRIMEIRO GOL DO SASHA NO BRASILEIRÃO 😳— DataFut (@DataFutebol) July 17, 2026
FLUMINENSE 0x1 RB BRAGANTINO pic.twitter.com/qbw3f5P0q8
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