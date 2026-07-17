Comentarista faz paralelo entre Pelé e Messi e se rende: 'Eu aceito' Comentarista admite que 'aceita' que Messi seja melhor que Pelé

Comentarista e repórter da TNT Sports, Marcelo Bechler, teve um vídeo publicado pela empresa nas redes sociais, onde fala sobre a comparação que existe entre Lionel Messi e Pelé. Conteúdo foi publicado às vésperas da final da Copa do Mundo.

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Fã declarado de Messi, Bechler admite que a comparação existe, e que entende que "quem faz hoje, faz melhor que antes". O comentarista, além de falar que aceita a ideia de Messi ser melhor que Pelé, deixou claro que, em sua opinião, ninguém será maior que o brasileiro no esporte.

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— No fim das contas, um jogou numa época com os equipamentos e os adversários que tinha, e o outro joga em outra época, com outros equipamentos e outros adversários. Todas as comparações vão ser injustas. Então, dizer quem é melhor eu acho injusto, embora eu, pessoalmente, tenha sido convencido pelo Xavi Hernández, jogador do Barça, de que não só no futebol, mas no esporte em geral, tudo vai evoluindo. Quem vem depois sempre tende a fazer melhor - iniciou.

— Então acho que quem joga hoje faz melhor do que antes, e quem jogar daqui a 50 anos provavelmente será melhor ainda, não só no futebol, mas em outros esportes. Então eu aceito que o Messi seja melhor do que o Pelé, ganhando ou não Copa do Mundo. A questão do maior, para mim, é indiscutível: o Pelé é maior - continuou.

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Marcelo Bechler grava pronuciamento após polêmica com Cristiano Ronaldo em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)

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— O papel que o Pelé teve de ser o embaixador do futebol, de mostrar "isso aqui é futebol bem jogado, é assim que esse esporte deve ser encarado", o Messi não teve porque não precisou. Quando o Messi chegou, essa estrada já estava pavimentada e asfaltada. Então, para mim, não tem como ele ser maior do que o Pelé e nunca será, porque esse papel representativo que o Pelé exerceu para o futebol o Messi não precisou exercer - explicou.

— A gente adora o Messi, quer vê-lo jogar todos os dias e não quer que ele pare aos 39 anos, porque ele é muito bom. Mas o papel de ser o maior o Pelé já cumpriu ao mostrar para o mundo o que é o futebol - finalizou Bechler.

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Polêmica com Cristiano Ronaldo

Durante a Copa do Mundo, em entrevista coletiva de Cristiano Ronaldo, o craque português apontou para Marcelo Bechler e pediu que ele fizesse uma pergunta, afirmando que "sabia" que o jornalista "não gostava dele".

No entanto, Marcelo Bechler se pronunciou depois, afirmando, mais uma vez, que é muito fã de Cristiano Ronaldo.