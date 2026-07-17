Suárez se encontra com Ronaldo Fenômeno e admite: 'O melhor de todos' Luis Suárez, que já se aposentou da seleção do Uruguai, se encontra com Ronaldo Fenômeno

Luis Suárez, atacante ex-Liverpool, Barcelona, Grêmio e outros, se encontrou com Ronaldo Fenômeno, tetra e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e bicampeão da Bola de Ouro. Em publicação, o uruguaio se rendeu ao brasileiro.

➡️ Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: 'Devastados'

Veja a publicação:

Tradução: O melhor nove da história!

Luis Suárez estava na Copa do Mundo, acompanhando a seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, que foi eliminada ainda na fase de grupos. A Celeste Olímpica empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde, e no último jogo do Mundial, perdeu para a finalista Espanha.

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Com isso, os espanhóis e os cabo-verdianos avançaram para o mata-mata. Essa foi a segunda vez consecutiva que os uruguaios caíram na fase de grupos da Copa do Mundo.

Luis Suárez, em ação pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atualmente, Luis Suárez atua no Inter Miami, da MLS, ao lado de um de seus melhores amigos, Lionel Messi, que está na final outra vez.

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Eliminação do Uruguai escancara um tabu que já dura 36 anos

O Uruguai segue perseguido pela 'maldição' de não conseguir vencer uma partida de Copa do Mundo sem a presença de Luis Suárez em campo. A última vez que a Celeste conquistou três pontos em um Mundial sem o "Pistolero" foi em 21 de junho de 1990, quando bateu a Coreia do Sul por 1 a 0, na Itália.

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Desde que Suárez estreou em Mundiais, em 2010, o Uruguai venceu 10 partidas no torneio, e em todas elas o camisa 9 estava presente, seja como titular ou no banco de reservas. Sem o ídolo, que se aposentou da seleção em 2024 e não foi convocado por Bielsa para esta edição, a equipe somou apenas dois empates e a derrota fatal para a Fúria nesta fase de grupos.

Além do "fantasma" de Suárez, o Uruguai sofreu com a ausência de peças fundamentais. Arrascaeta e o zagueiro Ronald Araújo não tiveram condições físicas de atuar na partida decisiva, desfalcando o esquema de Bielsa em todo o torneio. No fim do jogo, uma forte entrada culminou na expulsão de Agustín Canobbio, do Fluminense, após entrada dura em Cubarsí.