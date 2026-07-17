Suárez se encontra com Ronaldo Fenômeno e admite: 'O melhor de todos'
Luis Suárez, que já se aposentou da seleção do Uruguai, se encontra com Ronaldo Fenômeno
Luis Suárez, atacante ex-Liverpool, Barcelona, Grêmio e outros, se encontrou com Ronaldo Fenômeno, tetra e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e bicampeão da Bola de Ouro. Em publicação, o uruguaio se rendeu ao brasileiro.
➡️ Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: 'Devastados'
Veja a publicação:
Tradução: O melhor nove da história!
Luis Suárez estava na Copa do Mundo, acompanhando a seleção uruguaia de Marcelo Bielsa, que foi eliminada ainda na fase de grupos. A Celeste Olímpica empatou com Arábia Saudita e Cabo Verde, e no último jogo do Mundial, perdeu para a finalista Espanha.
Com isso, os espanhóis e os cabo-verdianos avançaram para o mata-mata. Essa foi a segunda vez consecutiva que os uruguaios caíram na fase de grupos da Copa do Mundo.
Atualmente, Luis Suárez atua no Inter Miami, da MLS, ao lado de um de seus melhores amigos, Lionel Messi, que está na final outra vez.
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Eliminação do Uruguai escancara um tabu que já dura 36 anos
O Uruguai segue perseguido pela 'maldição' de não conseguir vencer uma partida de Copa do Mundo sem a presença de Luis Suárez em campo. A última vez que a Celeste conquistou três pontos em um Mundial sem o "Pistolero" foi em 21 de junho de 1990, quando bateu a Coreia do Sul por 1 a 0, na Itália.
Desde que Suárez estreou em Mundiais, em 2010, o Uruguai venceu 10 partidas no torneio, e em todas elas o camisa 9 estava presente, seja como titular ou no banco de reservas. Sem o ídolo, que se aposentou da seleção em 2024 e não foi convocado por Bielsa para esta edição, a equipe somou apenas dois empates e a derrota fatal para a Fúria nesta fase de grupos.
Além do "fantasma" de Suárez, o Uruguai sofreu com a ausência de peças fundamentais. Arrascaeta e o zagueiro Ronald Araújo não tiveram condições físicas de atuar na partida decisiva, desfalcando o esquema de Bielsa em todo o torneio. No fim do jogo, uma forte entrada culminou na expulsão de Agustín Canobbio, do Fluminense, após entrada dura em Cubarsí.
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