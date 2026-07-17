Vitor Eudes volta ao Fluminense após três semanas internado Jogador passa por recondicionamento físico

Vitor Eudes voltou à rotina do Fluminense após permanecer três semanas internado para tratar um quadro de meningoencefalite. A informação foi divulgada pelo clube no press kit preparado para a partida contra o RB Bragantino.

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O goleiro se reapresentou na última quarta-feira (15) e iniciou um trabalho de recondicionamento físico. Como passou um longo período afastado dos treinamentos, o retorno às atividades com o restante do elenco será feito de maneira gradual e sob acompanhamento do departamento médico.

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Eudes apresentou os primeiros sintomas no fim de junho, pouco depois da reapresentação do grupo tricolor após o período de férias. Na ocasião, foi retirado das atividades e encaminhado para internação.

A meningoencefalite é uma inflamação que atinge o cérebro e as membranas que o envolvem. O quadro pode provocar sintomas como febre, dor de cabeça e náusea.

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Durante sua ausência, Marcelo Pitaluga passou a ser a principal alternativa para o gol. O jogador chegou a entrar no amistoso contra o Nova Iguaçu. Gustavo Félix, do sub-20, também foi integrado à relação em jogos recentes e está entre os convocados para enfrentar o Bragantino.

Veja os relacionados do Fluminense

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o RB Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso não aparece entre os nomes. O jogador tem 12 jogos no campeonato e procura outro clube para defender até o fim do ano.

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Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix;

Laterais: Guga, Guilherme Arana, Júlio Fidelis e Renê;

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes e Millán;

Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Savarino;

Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo.

Vitor Eudes em fluminense x union espanhola (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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