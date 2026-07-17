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Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi

Lionel Scaloni explica emoção durante a Copa do Mundo

PorMarcio DolzanJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 21:32
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Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo
Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni elogiou a Espanha e o técnico Luis de la Fuente às vésperas da final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre a semelhança entre as duas seleções e o apreço pela posse de bola.

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    - O conheço como pessoa. Somos amigos. Ele sabe o que penso de futebol. Sabemos como ele joga, e ele sabe como a gente joga. Os padrões de futebol de cada equipe são evidentes. Com algumas diferenças na forma de atacar, mas sempre através da bola. Temos padrões parecidos. Somos similares e esperamos que domingo seja um bom espetáculo e que as pessoas desfrutem. Eles melhoraram conforme o torneio foi avançando; a última partida foi possivelmente a melhor deles. O estilo de jogo de ambas as equipes é muito claro; existem nuances, é claro, mas pensamos da mesma forma

    Na sequência, Lionel Scaloni explicou a emoção vivida nessa Copa do Mundo a partir de uma fala de Messi após a vitória da Argentina de virada sobre a Inglaterra: "História pura". O comandante elogiou o camisa 10 e contou detalhes desse ambiente emotivo nos últimos jogos.

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    - História pura. Lenda. Poder chegar em uma final como ele chegou, no momento em que está, aos 39 anos, é algo incrível. Digo para aproveitarmos. Temos que valorizar o que faz. A história e a lenda seguem. Conseguimos coisas que anos atrás era impensável. Agradecimento eterno a ele por parte do corpo técnico, porque não era fácil chegar a essa instância e competir durante tantos anos nesse nível. Podemos ganhar, mas se não ganharmos, o caminho foi incrível e um exemplo para todos. Ver suas pessoas festejando da maneira como fazem, como estão felizes, isso te emociona. Recuperamos algo que é muito valioso, que é que as pessoas parem na televisão com a camisa da Argentina e torcedores rivais se abracem. Isso é o valor mais grande que podemos ter.

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    • O treinador se esquivou da questão sobre a permanência de Lionel Messi na Argentina após a Copa do Mundo. Scaloni afirmou que a pergunta deve ser feita ao camisa 10, mas voltou a elogiar o artilheiro do torneio publicamente.

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    - Não sei. Tem que perguntar a ele. Não tenho ideia. Ele não deixa de surpreender.

    No domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam em busca do título da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).

    Lionel Scaloni e Messi em evento antes da fina lda Copa entre Argentina e Espanha
    Lionel Scaloni e Messi em evento antes da fina lda Copa entre Argentina e Espanha (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

    Mudança no time titular

    - A verdade é que estamos descansando. Tivemos que fazer um treinamento estranho, rápido e não pudemos testar nada. Nos obrigaram a treinar em um horário que não queríamos por conta da coletiva. Vamos ver como os jogadores chegam, se estão 100% e ver que equipe colocaremos no domingo. Jogamos pela Argentina e pensando nas boas coisas que temos que fazer.

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    Análise da Espanha

    - Analisamos a Espanha, mas também vínhamos analisando os rivais do Mundial. Não analisamos a Espanha mais do que outro rival. A Espanha seria um rival em março por contra da Finalíssima, mas havia muitos rivais que podiam chegar a essa instância (na Copa do Mundo). Já sabemos como jogam, todos sabem suas virtudes e vamos tentar fazer nosso futebol e causar dano a eles.

    Experiência de ter jogado uma final de Copa

    - A experiência de nossos jogadores, a experiência de ter jogado uma final. Tenho jogadores que já jogaram em grandes cenários, são tops em suas equipes. E sobre a pressão pressão, quando bola começa a rolar, o jogador se esquece e foca em jogar. São duas equipes que quando saem no campo, tentam jogar através da bola e te colocam em dificuldades trocando passes e sendo verticais, mas não creio ser fundamental o fato de termos jogador uma final. Eles já jogaram final de Eurocopa, Nations League e não acredito que isso seja importante.

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    Lamine Yamal

    - Ele joga muito bem. É um patrimônio do futebol. Tem muita coisa para dar. É um jogador difícil de marcar e certamente trará muita alegria à Espanha, esperemos que não no domingo. Gostaria que pudéssemos mantê-lo trancado no quarto. São jogadores difíceis de marcar tanto Leo, quanto ele.

    Relação com Luis de la Fuente, técnico da Espanha

    - Todos que fizeram curso de treinador na Espanha tem boas recordações dele. Era um dos professores com quem mais conversávamos. Eu era inquieto, perguntava e ele sempre respondia. Sempre foi uma grande pessoa. O aprecio.

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    Conversa com De la Fuente

    - Como eu não ficaria preocupado? É uma ótima equipe que está fazendo um ótimo trabalho. Tudo me preocupa. Não vou te contar o que eu disse para o Luis de la Fuente porque estávamos numa situação surreal. Eu fui lá porque ele ia estar lá também. Eu disse a ele: "Estou aqui por você", e outras coisas que prefiro que você não saiba. Nos vimos depois de tanto tempo.

    Superstição para a Argentina vencer

    - Não tenho superstições. Usava o mesmo sapato, mas perdemos pra Arábia Saudita, perdemos a primeira partida e tchau para o sapato. Era uma superstição, mas desde então não tenho mais nenhuma. Imagino que exista alguma no corpo técnico.

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    Molina ou Montiel?

    - Está como estavam em todas as partidas. Já sabem como foram os jogos, repartimos os minutos e já veremos como estão para o domingo. Não tivemos muito tempo de treinar. O treino foi curto, porque tivemos que vir pra conferência. Amanhã teremos um treino importante e conversaremos com eles.

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