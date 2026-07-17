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Fluminense escalado com Hulk titular; John Kennedy e Freytes ficam no banco

Tricolor enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 18:55
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Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso
Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense está escalado para enfrentar o Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o primeiro confronto oficial do Tricolor após a pausa da Copa do Mundo, Zubeldía optou por começar com Hulk titular e John Kennedy no banco, como antecipado pelo Lance!.

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    O camisa 7 chegou para ser titular do Fluminense, mas ainda havia dúvida se poderia atuar como dupla de JK, artilheiro do Tricolor no ano. Por enquanto, a escolha do técnico argentino é de ter o ex-Galo começando.

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    Além de John Kennedy, outro antigo titular que fica no banco é Canobbio. O uruguaio, no entanto, vive situação diferente: se reapresentou duas semanas após o restante do elenco por conta da Copa do Mundo. Serna começa jogando no lugar, como também informou o Lance!.

    A surpresa ficou para a defesa. Millán assume o posto de Freytes ao lado de Jemmes. É a primeira vez que o colombiano coloca o argentino no banco com o Tricolor usando força máxima.

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    • Escalação do Fluminense

    Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Serna e Hulk.

    Thiago Silva fica fora. O zagueiro ainda não pode ser registrado porque sua contratação depende da abertura da janela internacional de transferências, prevista para segunda-feira (20).

    Outro desfalque é Samuel Xavier, suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa do Brasileirão. Guga ocupa a lateral direita, enquanto o jovem Júlio Fidelis aparece como alternativa para a posição.

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    O departamento médico tem apenas Matheus Reis, que se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O goleiro Vitor Eudes, que foi internado com meningoencefalite viral, já se reapresentou, mas permanece em preparação física.

    O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos. O Bragantino está em quinto, com 29, e pode ultrapassar o Tricolor em caso de vitória no Maracanã.

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    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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