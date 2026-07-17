PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão
O segundo tempo da partida entre Fluminense e RB Bragantino, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileiro, foi marcado por uma expulsão. Aos 17 minutos, o lateral Sant'Anna, da equipe paulista, recebeu um cartão vermelho do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.
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O motivo da expulsão foi uma cotovelada no rosto do atacante Lucho Acosta, do Fluminense. O lance aconteceu em meio a uma dividida aérea entre os jogadores.
Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o narrador Antero Neto expôs a opinião de Paulo César de Oliveira sobre o lance. O especialista de arbitragem concordou com a expulsão.
— Segundo nosso especialista PC Oliveira, o cartão vermelho foi acertado. Isso porque teve um movimento de gatilho — disse Antero Neto.
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🟥 Agustin Sant'Anna, do Red Bull Bragantino, expulso por cotovelada em Lucho Acosta, do Fluminense.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026
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