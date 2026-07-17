PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão

O segundo tempo da partida entre Fluminense e RB Bragantino, desta sexta-feira (17), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileiro, foi marcado por uma expulsão. Aos 17 minutos, o lateral Sant'Anna, da equipe paulista, recebeu um cartão vermelho do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

➡️ Veja gol em Fluminense x RB Bragantino: Sasha abre o placar no Maracanã

O motivo da expulsão foi uma cotovelada no rosto do atacante Lucho Acosta, do Fluminense. O lance aconteceu em meio a uma dividida aérea entre os jogadores.

continua após a publicidade

Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o narrador Antero Neto expôs a opinião de Paulo César de Oliveira sobre o lance. O especialista de arbitragem concordou com a expulsão.

— Segundo nosso especialista PC Oliveira, o cartão vermelho foi acertado. Isso porque teve um movimento de gatilho — disse Antero Neto.

🟥 Agustin Sant'Anna, do Red Bull Bragantino, expulso por cotovelada em Lucho Acosta, do Fluminense.



🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/hsaT9eZhE0 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em amistoso entre Flamengo x Olimpia! Clique e saiba mais!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.