Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Alérgico' Jogador foi titular na partida

Durante o segundo tempo de Fluminense x Red Bull Bragantino, Hulk perdeu um gol que deixou os torcedores tricolores agitados nas redes sociais. Aos nove minutos, o camisa sete viu a zaga do clube paulista sair errado, porém não conseguiu aproveitar a chance e chutou para fora. Os clubes se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Hulk tem três partidas disputadas com a camisa do Tricolor desde que deixou o Atlético-MG. Nesse período, o atacante marcou um gol de pênalti contra o Bahia, em amistoso realizado no último domingo (12).

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Veja alguns comentários sobre o lance de Hulk:

O Hulk é alérgico a gol? — Adrianaᶠᶠᶜ🇭🇺🧸 (@Dri_onona) July 18, 2026

Tira o Hulk de campo pelo amor de deus — O VASCO AINDA ME MATA 20/45 (@miguekecrvg10) July 18, 2026

Hulk não perderia esse gol



Contra a gente — FFC (@criptoinvestors) July 18, 2026

Pô, Hulk... estava sozinho, dava pra caprichar... — Carol 💚🤍❤️ (@carolguedes84) July 18, 2026

Que chance perdida do Hulk na saída errada de Volpi com Lucas Barboda. — Wadson Carlos (@Wadsoncarlosn) July 18, 2026

Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?

O Fluminense encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 31 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na zona de classificação direta para a Libertadores.

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Durante a intertemporada, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou o controle de carga e a distribuição de minutos entre os jogadores. O elenco foi dividido em diferentes grupos, e praticamente todos os atletas receberam oportunidades nos jogos de preparação.

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Dentro de campo, o Fluminense venceu os três testes realizados. Primeiro, goleou o São Cristóvão por 5 a 0, no CT Carlos Castilho. Depois, já no Maracanã, bateu o Nova Iguaçu por 6 a 1 e o Bahia por 2 a 0.

Os amistosos também marcaram as primeiras aparições de Hulk pelo clube. O atacante participou de dois gols contra o Nova Iguaçu e marcou pela primeira vez diante do Bahia. Thiago Silva recebeu minutos no segundo amistoso, mas ainda não pode atuar oficialmente por depender da abertura da janela internacional.

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Germán Cano também aproveitou a preparação e marcou nas duas partidas no Maracanã. John Kennedy, um dos destaques do Fluminense antes da pausa, balançou as redes contra o Nova Iguaçu e segue como uma das principais opções para o ataque.

Para enfrentar o Bragantino, Zubeldía já pode contar oficialmente com Hulk, registrado durante a janela extraordinária aberta pela CBF. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque, enquanto Guilherme Arana e Canobbio tiveram preparação controlada após problemas físicos e retorno tardio, respectivamente.

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