Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Alérgico'
Jogador foi titular na partida
Durante o segundo tempo de Fluminense x Red Bull Bragantino, Hulk perdeu um gol que deixou os torcedores tricolores agitados nas redes sociais. Aos nove minutos, o camisa sete viu a zaga do clube paulista sair errado, porém não conseguiu aproveitar a chance e chutou para fora. Os clubes se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Hulk tem três partidas disputadas com a camisa do Tricolor desde que deixou o Atlético-MG. Nesse período, o atacante marcou um gol de pênalti contra o Bahia, em amistoso realizado no último domingo (12).
Veja alguns comentários sobre o lance de Hulk:
O Hulk é alérgico a gol?— Adrianaᶠᶠᶜ🇭🇺🧸 (@Dri_onona) July 18, 2026
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Tira o Hulk de campo pelo amor de deus— O VASCO AINDA ME MATA 20/45 (@miguekecrvg10) July 18, 2026
Hulk não perderia esse gol— FFC (@criptoinvestors) July 18, 2026
Contra a gente
Pô, Hulk... estava sozinho, dava pra caprichar...— Carol 💚🤍❤️ (@carolguedes84) July 18, 2026
Que chance perdida do Hulk na saída errada de Volpi com Lucas Barboda.— Wadson Carlos (@Wadsoncarlosn) July 18, 2026
Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?
O Fluminense encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 31 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na zona de classificação direta para a Libertadores.
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Durante a intertemporada, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou o controle de carga e a distribuição de minutos entre os jogadores. O elenco foi dividido em diferentes grupos, e praticamente todos os atletas receberam oportunidades nos jogos de preparação.
Dentro de campo, o Fluminense venceu os três testes realizados. Primeiro, goleou o São Cristóvão por 5 a 0, no CT Carlos Castilho. Depois, já no Maracanã, bateu o Nova Iguaçu por 6 a 1 e o Bahia por 2 a 0.
Os amistosos também marcaram as primeiras aparições de Hulk pelo clube. O atacante participou de dois gols contra o Nova Iguaçu e marcou pela primeira vez diante do Bahia. Thiago Silva recebeu minutos no segundo amistoso, mas ainda não pode atuar oficialmente por depender da abertura da janela internacional.
Germán Cano também aproveitou a preparação e marcou nas duas partidas no Maracanã. John Kennedy, um dos destaques do Fluminense antes da pausa, balançou as redes contra o Nova Iguaçu e segue como uma das principais opções para o ataque.
Para enfrentar o Bragantino, Zubeldía já pode contar oficialmente com Hulk, registrado durante a janela extraordinária aberta pela CBF. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque, enquanto Guilherme Arana e Canobbio tiveram preparação controlada após problemas físicos e retorno tardio, respectivamente.
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