logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Alérgico'

Jogador foi titular na partida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 21:35
Favorite o Lance! no Google
Hulk atuando com a camia do Fluminense no Maracanã
Hulk faz sua estreia no Brasileirão pelo Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Durante o segundo tempo de Fluminense x Red Bull Bragantino, Hulk perdeu um gol que deixou os torcedores tricolores agitados nas redes sociais. Aos nove minutos, o camisa sete viu a zaga do clube paulista sair errado, porém não conseguiu aproveitar a chance e chutou para fora. Os clubes se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

  • Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão

    Veja gol em Fluminense x RB Bragantino: Sasha abre o placar no Maracanã

    Fora de Campo
    Há 41 minutos
  • Vitor Eudes em treino do Fluminense, no Rio de Janeiro

    Vitor Eudes volta ao Fluminense após três semanas internado

    Fluminense
    Há 4 horas

    • ➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

    Hulk tem três partidas disputadas com a camisa do Tricolor desde que deixou o Atlético-MG. Nesse período, o atacante marcou um gol de pênalti contra o Bahia, em amistoso realizado no último domingo (12).

    continua após a publicidade

    Veja alguns comentários sobre o lance de Hulk:

  • Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo

    Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Goleiro da Argentina, Dibu Martínez concede entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Dibu Martínez faz desabafo antes da final da Copa: 'Só penso em ganhar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos
  • Lionel Messi, da Argentina, em evento antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha

    Messi manda recado para Yamal antes da final: 'Impedir o melhor jogo dele'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso
    Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

    Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?

    O Fluminense encerrou a primeira parte do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 31 pontos. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na zona de classificação direta para a Libertadores.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Durante a intertemporada, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou o controle de carga e a distribuição de minutos entre os jogadores. O elenco foi dividido em diferentes grupos, e praticamente todos os atletas receberam oportunidades nos jogos de preparação.

    continua após a publicidade

    Dentro de campo, o Fluminense venceu os três testes realizados. Primeiro, goleou o São Cristóvão por 5 a 0, no CT Carlos Castilho. Depois, já no Maracanã, bateu o Nova Iguaçu por 6 a 1 e o Bahia por 2 a 0.

    Os amistosos também marcaram as primeiras aparições de Hulk pelo clube. O atacante participou de dois gols contra o Nova Iguaçu e marcou pela primeira vez diante do Bahia. Thiago Silva recebeu minutos no segundo amistoso, mas ainda não pode atuar oficialmente por depender da abertura da janela internacional.

    continua após a publicidade

    Germán Cano também aproveitou a preparação e marcou nas duas partidas no Maracanã. John Kennedy, um dos destaques do Fluminense antes da pausa, balançou as redes contra o Nova Iguaçu e segue como uma das principais opções para o ataque.

    Para enfrentar o Bragantino, Zubeldía já pode contar oficialmente com Hulk, registrado durante a janela extraordinária aberta pela CBF. Samuel Xavier, suspenso, é desfalque, enquanto Guilherme Arana e Canobbio tiveram preparação controlada após problemas físicos e retorno tardio, respectivamente.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    Fora de Campo

    PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

    Há 1 minuto
    Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia

    Fora de Campo

    Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'

    Há 37 minutos
    Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão

    Fora de Campo

    Veja gol em Fluminense x RB Bragantino: Sasha abre o placar no Maracanã

    Há 59 minutos
    Samuel Lino perde chance clara de gol em Flamengo x Olimpia

    Fora de Campo

    Gol perdido por Samuel Lino em Flamengo x Olimpia gera revolta: 'Alérgico'

    Há 1 hora
    Messi e Pelé se abraçam na entrega da Bola de Ouro de 2012, vencida pelo argentino (Reprodução/Instagram)

    Fora de Campo

    Comentarista faz paralelo entre Pelé e Messi e se rende: 'Eu aceito'

    Há 2 horas
    Luis Suárez se encontrou com Ronaldo Fenômeno (Foto: Reprodução/X/Suárez)

    Fora de Campo

    Suárez se encontra com Ronaldo Fenômeno e admite: 'O melhor de todos'

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Camisa 10 do Santos ficará de fora dos dois próximos amistosos (Foto: Divulgação/Santos)

    Atitude de Neymar em reapresentação ao Santos viraliza: 'Sempre será'

    Lewis Hamilton e Kim Kardashian em momento romântico durante pausa da F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

    Lewis Hamilton curte pausa da F1 ao lado de Kim Kardashian; veja fotos

    Narradores da NBA, Rômulo Mendonça e Ricardo Bucarelli em bastidores da ESPN (Foto: Reprodução/Twitter)

    Romulo Mendonça aponta descaso da Prime Video em demissão

    Técnico da Espanha exalta desempenho durante Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a Argentina

    Imagem de Lionel Messi em treino antes de final da Copa do Mundo viraliza

    Postura de Messi durante treino antes de final da Copa viraliza; confira

    Vídeo de reação de Vinčić viraliza nas redes sociais (Foto: EFE/ Alex Cruz ORG)

    Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja

    Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro avalia proteção da arbitragem a Messi: 'Muito mais'

    Cuca em derrota do Santos para o Botafogo

    Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Botafogo

    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória

    Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

    Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória

    Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'

    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão

    Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'