Sem Ganso, Fluminense relaciona Hulk e Canobbio para enfrentar o Bragantino Tricolor está na terceira posição da competição

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o RB Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso não aparece entre os nomes. O jogador tem 12 jogos no campeonato e procura outro clube para defender até o fim do ano.

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Entre as novidades está Hulk, que poderá fazer sua estreia oficial pelo Tricolor. O atacante foi regularizado durante a janela extraordinária de transferências nacionais aberta pela CBF e participou dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia durante a intertemporada.

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Canobbio também aparece na relação após retornar das férias concedidas pela participação na Copa do Mundo. O uruguaio se reapresentou depois dos demais jogadores e realizou trabalhos de recondicionamento físico nos últimos dias.

Por outro lado, Thiago Silva segue fora. O zagueiro ainda não pode ser registrado porque sua contratação depende da abertura da janela internacional de transferências, prevista para segunda-feira (20).

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Outro desfalque é Samuel Xavier, suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa do Brasileirão. Guga ocupa a lateral direita, enquanto o jovem Júlio Fidelis aparece como alternativa para a posição.

O departamento médico tem apenas Matheus Reis, que se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O goleiro Vitor Eudes, que foi internado com meningoencefalite viral, já se reapresentou, mas permanece em preparação física.

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Veja os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix;

Laterais: Guga, Guilherme Arana, Júlio Fidelis e Renê;

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes e Millán;

Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Savarino;

Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo.

O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos. O Bragantino está em quinto, com 29, e pode ultrapassar o Tricolor em caso de vitória no Maracanã.

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Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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