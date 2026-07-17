Sem Ganso, Fluminense relaciona Hulk e Canobbio para enfrentar o Bragantino
Tricolor está na terceira posição da competição
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o RB Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso não aparece entre os nomes. O jogador tem 12 jogos no campeonato e procura outro clube para defender até o fim do ano.
➡️Como o Fluminense chega para a retomada do Brasileirão contra o Bragantino?
Entre as novidades está Hulk, que poderá fazer sua estreia oficial pelo Tricolor. O atacante foi regularizado durante a janela extraordinária de transferências nacionais aberta pela CBF e participou dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia durante a intertemporada.
Canobbio também aparece na relação após retornar das férias concedidas pela participação na Copa do Mundo. O uruguaio se reapresentou depois dos demais jogadores e realizou trabalhos de recondicionamento físico nos últimos dias.
Por outro lado, Thiago Silva segue fora. O zagueiro ainda não pode ser registrado porque sua contratação depende da abertura da janela internacional de transferências, prevista para segunda-feira (20).
Outro desfalque é Samuel Xavier, suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, antes da pausa do Brasileirão. Guga ocupa a lateral direita, enquanto o jovem Júlio Fidelis aparece como alternativa para a posição.
O departamento médico tem apenas Matheus Reis, que se recupera de uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O goleiro Vitor Eudes, que foi internado com meningoencefalite viral, já se reapresentou, mas permanece em preparação física.
Veja os relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Gustavo Félix;
Laterais: Guga, Guilherme Arana, Júlio Fidelis e Renê;
Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes e Millán;
Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Savarino;
Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo.
O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos. O Bragantino está em quinto, com 29, e pode ultrapassar o Tricolor em caso de vitória no Maracanã.
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