Atitude de Neymar em reapresentação ao Santos viraliza: 'Sempre será'
Jogador retornou ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira (17)
O atacante Neymar se reapresentou ao Santos nesta sexta-feira (17) no CT Rei Pelé. A ação do jogador aconteceu um dia depois da derrota do Peixe para o Botafogo por 2 a 1, na última quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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O retorno acontece após uma participação discreta do camisa 10 na Copa do Mundo de 2026. Neymar jogou apenas dois jogos no Mundial pela Seleção Brasileira, contra Escócia, ainda pela fase de grupos, e Noruega, nas oitavas de final.
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Ao chegar às dependências do Santos para se reapresentar, o atacante se encontrou com fãs que o aguardavam. De forma carismática, o jogador abaixou o vidro do carro que estava e atendeu os torcedores antes de entrar no CT Rei Pelé.
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O gesto de Neymar viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores e fãs do jogador destacaram a humildade e a postura do ídolo. Veja a repercussão abaixo:
Neymar Jr é o Queridinho do Brasil não tem jeito.— MarcoAntônio🇾🇪 (@pintomarko_o) July 17, 2026
vcs podem falar oq quiser do Neymar galera, direito de vcs— marcola (@drogamarcola) July 17, 2026
mas ele é um dos maiores ídolos do Santos e sempre será recebido assim, principalmente pelas crianças
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Team Neymar (@TeamNey10) July 17, 2026
الأسطورة نيمار يصل إلى مقر تدريبات سانتوس ويقف للمعجبين 😍❤️ pic.twitter.com/OZi0c5lgwk
atender fã na porta do ct mostra a humildade que so o maior de todos tem, o futebol br precisa valorizar mais o maior craque da nossa historia— KingPanda (@kingpandabet) July 17, 2026
O homem tá de volta ao Brasil!— njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 17, 2026
Neymar chegou em Santos. 🇧🇷 pic.twitter.com/oNaFm4nBMd
Retorno de Neymar
A principal novidade das atividades do Santos, nesta sexta-feira (17), foi a presença de Neymar. O camisa 10 realizou trabalhos internos, divididos entre academia e também a realização de exames fisiológicos. Sua última atuação pelo Peixe foi em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. A partida aconteceu na véspera da convocação para a Seleção Brasileira.
Dessa forma, Neymar completa exatamente dois meses sem entrar em campo pelo clube com o qual tem contrato até o fim da temporada. Pela Seleção, disputou duas partidas em sua quarta Copa do Mundo e marcou um gol de pênalti. O atacante segue como o maior artilheiro da história da Amarelinha, com 80 gols.
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