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Arrascaeta treina com bola, e uruguaios do Flamengo se reapresentam no Ninho

Meia uruguaio deu sequência à recuperação de lesão na panturrilha direita, enquanto De la Cruz e Varela iniciaram os trabalhos no CT

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 13:50
Atualizado há 2 minutos
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Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Enquanto o elenco principal do Flamengo está em Portugal para disputar amistosos de pré-temporada, o clube teve uma novidade importante no Ninho do Urubu nesta quarta-feira (8). Arrascaeta, De la Cruz e Guillermo Varela estiveram no CT para dar sequência aos trabalhos após o período de férias concedido em razão da participação na Copa do Mundo. Do trio, apenas o camisa 10 já havia se reapresentado anteriormente (segunda-feira).

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    Arrascaeta segue recuperação no Flamengo

    O caso que mais chama atenção no Flamengo é o de Arrascaeta. O meia segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e deu mais um passo no processo de retorno aos gramados. O uruguaio, que na entrada ao gramado conversou com o médico Luiz Macedo, realizou atividades com bola no campo, acompanhado pelo fisioterapeuta Laniyan Neves, profissional que também esteve ao seu lado durante a Copa do Mundo.

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    Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
    Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
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    • Arrascaeta, inclusive, optou por antecipar o seu retorno ao Flamengo para dar continuidade à recuperação.

    De la Cruz e Varela, que também defenderam o Uruguai no Mundial, iniciaram a reapresentação com exames físicos na academia. Na sequência, os dois foram ao campo para realizar atividades sob supervisão da comissão técnica.

    De la Cruz e Varela durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
    De la Cruz e Varela durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Flamengo entra em campo nesta quarta-feira

    A programação ocorreu no mesmo dia em que o elenco comandado por Leonardo Jardim enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, em Portugal, pelo segundo amistoso da intertemporada.

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    Outros jogadores do Flamengo estão de férias

    Vale destacar que o equatoriano Gonzalo Plata, o colombiano Carrascal e os brasileiros Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá seguem o cronograma de férias. Desses, Paquetá se recupera de uma lesão na coxa que o tirou do último compromisso da Seleção Brasileira.

    Importante ressaltar que todos esses atletas, incluindo os que já se reapresentaram no Ninho, estão fora da intertemporada em Portugal.

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