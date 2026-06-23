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Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: 'Devastados'

Jogador disse que seleção está no limite e se emocionou com homenagem recebida em gol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 08:10
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Suárez - Coletiva Uruguai
Suárez, ex-jogador da seleção uruguaia (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Em situação delicada na Copa do Mundo de 2026, a seleção uruguaia corre o risco de ser eliminada se perder para a Espanha na última rodada da fase de grupos. O ídolo da Celeste Luis Suárez, que acompanhou o empate por 2 a 2 contra Cabo Verde direto do estádio em Miami, não escondeu o sofrimento com o momento do Uruguai, que soma apenas dois pontos no Grupo H e corre risco real de eliminação.

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  • Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)

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    Reação de Suárez após empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa do Mundo (Imagem: Reprodução/TV Globo)

    Me sinto impotente por não poder fazer nada. Você tem a adrenalina de um jogador, querendo ajudar a equipe — Desabafou o artilheiro.

    Autor de 69 gols pela seleção, Suárez descreveu o clima interno dos jogadores uruguaios como "um tanto devastados" após o novo tropeço, mas reforçou que pediu ao grupo para manter a força necessária para a superação.

    Com a decisão contra a Espanha se aproximando, o atacante do Inter Miami foi enfático ao dizer que o grupo chegou ao seu 'limite'. Para ele, o confronto decisivo em Guadalajara exige o resgate da essência do futebol uruguaio para evitar um adeus precoce ao Mundial.

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    — É nesses momentos que demonstramos essa coragem, essa autocrítica, essa força coletiva, esse caráter uruguaio, que precisa ser mostrado nessas situações. Nós estamos acostumados com isso — Declarou o atacante.

    Suárez também comentou sobre o trabalho de Marcelo Bielsa, com quem teve atritos públicos recentemente, mas optou por um tom cauteloso, afirmando esperar que o treinador tome a "decisão certa" para a partida de sexta-feira.

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    Mesmo fora da lista de convocados para esta Copa, a ligação de Suárez com o atual elenco permanece forte. Durante o empate com Cabo Verde, Maxi Araújo homenageou o ídolo ao comemorar o primeiro gol uruguaio beijando os dedos, gesto característico do "Pistolero".

    — Sinceramente, quando vi, me tocou muito. Mostra a grande pessoa que o Maxi é e o grande carinho que este grupo tem por mim — Disse o veterano.

    O Uruguai entra em campo contra a Espanha precisando da vitória para seguir vivo na competição. A missão, contudo, terá desfalques de peso: o técnico Marcelo Bielsa já confirmou que Arrascaeta e Ronald Araújo não terão condições físicas de atuar no encerramento da fase de grupos.

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