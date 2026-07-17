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Zidane será técnico da França após a Copa, diz jornalista

Treinador deve herdar cargo de Didier Deschamps

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 18:15
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Zinedine Zidane
Zidane pode voltar a trabalhar assumindo a França após a Copa de 2026 (DANIEL LEAL / AFP)

A seleção francesa passará por mudanças no comando técnico após a Copa do Mundo. Zinédine Zidane, um dos maiores ídolos da França, deve assumir como técnico da equipe após a saída de Didier Deschamps. A informação é do jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. O nome do campeão do mundo em 1998 como jogador já vinha sendo noticiado como um possível sucessor de Deschamps nas últimas semanas.

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    • A chegada do ex-treinador do Real Madrid acontece em um período de transição para a França, logo após a derrota para a Espanha e a eliminação da equipe na Copa do Mundo de 2026. A saída de Deschamps já estava definida, já que o treinador havia comunicado que deixaria o cargo ao fim do Mundial, encerrando um dos ciclos mais longevos e vitoriosos da história do futebol de seleções.

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    • Zidane chega à seleção após duas passagens pelo Real Madrid como técnico. No clube espanhol, conquistou 11 títulos, incluindo o feito histórico de três títulos consecutivos da Champions League. Em 301 jogos como técnico, o ídolo francês conseguiu 190 vitórias e manteve uma média de 2,10 pontos por partida.

    O treinador deve utilizar na França o sistema 4-3-3, sua formação preferida e que foi a base dos períodos de sucesso do treinador na Espanha.

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    Apesar do provável acerto de Zidane com a seleção francesa, a federação enfrenta um obstáculo burocrático e financeiro por causa de uma nova legislação na França. O Parlamento francês está prestes a aprovar um teto salarial de 450 mil euros brutos anuais para dirigentes e funcionários de federações esportivas. Esse valor é consideravelmente inferior ao que era pago a Deschamps e está muito abaixo do que Zidane receberia.

    Para que o acordo seja fechado, será necessária uma autorização especial do Ministério dos Esportes. A atual ministra, Marina Ferrari, já se manifestou favoravelmente à contratação do ídolo, sinalizando uma possível resolução do impasse nos próximos dias. Superada essa etapa, Zidane assinará o vínculo para iniciar oficialmente o trabalho à frente da seleção francesa.

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    O fim da era Deschamps após a Copa

    Deschamps orienta time da França
    Deschamps orienta França contra Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Didier Deschamps deixa o comando da França após 14 anos de trabalho, iniciado em julho de 2012. Sob a gestão do treinador, a seleção voltou a conquistar o título da Copa do Mundo em 2018 e a Liga das Nações em 2021, além de alcançar o vice na Copa de 2022 e na Eurocopa de 2016.

    A eliminação contra a Espanha na semifinal da Copa foi um dos últimos jogos de Deschamps no comando da equipe. O técnico tem aproveitamento de 66% e esteve à frente do selecionado nacional em 178 partidas.

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