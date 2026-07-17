Análise tática do Guffo: o que esperar de Espanha x Argentina? A final da Copa é o duelo de duas visões de futebol que operam em frequências opostas

Carregando conteúdo exclusivo...

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina é o duelo de duas visões de futebol que se conhecem intimamente, mas operam em frequências opostas. De um lado, a Espanha de Luis de la Fuente construiu uma máquina de posse paciente e contrapressão extraordinária. É uma das equipes com menor tempo de recuperação de bola do torneio. Do outro, a Argentina de Lionel Scaloni, que aceita defender em bloco baixo, poupa Messi das obrigações defensivas e transforma cada recuperação em uma estocada cirúrgica a favor do gênio. É o embate entre quem quer dominar o jogo com a bola e quem quer dominar com o tempo.

O mecanismo espanhol passa por uma construção que não tem pressa, mas não é inerte. A La Roja gira a bola de um lado para o outro, Yamal pela direita, Cucurella pela esquerda, até encontrar o corredor interno certo para infiltrar. Eles sobrecarregam um setor, atraem o bloco adversário e soltam a bola no espaço vazio do lado oposto. Quando a jogada não entra, a resposta é imediata: um, dois, três jogadores caem sobre o portador para recuperar a bola em segundos. É essa contrapressão que explica por que a Espanha sofreu tão poucos gols na competição. É uma seleção que ataca bem mas também impede que o adversário ataque.

continua após a publicidade

A Argentina, por sua vez, joga um futebol completamente diferente, mas igualmente efetivo. Scaloni montou um time que sabe sofrer. Nove jogadores de linha se compactam em bloco baixo, cercam a bola e cortam linhas de passe com agressividade. O décimo (Messi) fica desconectado dessa estrutura, poupado para ser a válvula de escape. Assim que a Argentina recupera a bola, a primeira opção é sempre a mesma: achar Messi. E não importa quantos defensores venham pressioná-lo; ele sempre tentará ir para frente, atraindo marcadores e liberando companheiros no espaço. É um sistema construído para alimentar um gênio, e os números são absurdos: oito dos 18 gols do time e envolvimento em 99 das 113 chances criadas.

A resposta está na contrapressão da Espanha

O grande duelo tático da final está na resposta a uma pergunta: a contrapressão espanhola consegue anular a transição argentina? Quando a Espanha perde a bola, ela recupera rápido demais para o adversário pensar. Se a Argentina tentar sair em velocidade e errar o primeiro passe, a Espanha sufoca. Mas se Messi receber a bola na zona de escape, aquele espaço entre a linha de pressão espanhola e a última linha defensiva, a história muda. Messi em campo aberto contra zagueiros em perseguição é o cenário que a Espanha precisa evitar a todo custo. A questão é se a contrapressão, que é a maior virtude espanhola, não vira também a sua vulnerabilidade. Quanto mais jogadores você joga para frente na pressão, mais espaço você deixa nas costas. E Messi vive desse espaço.

continua após a publicidade

Outro fator que pode decidir o jogo é a profundidade de banco. A Espanha tem Mikel Merino, que virou especialista em gols nos minutos finais, dois importantes nesta Copa. A Argentina, porém, tem algo mais: a possibilidade de ajustar o modelo conforme o placar. Se estiver ganhando, Scaloni pode reforçar o bloco baixo e transformar o jogo em um inferno de paciência para a Espanha. Se estiver perdendo, pode soltar mais jogadores à frente e dar a Messi ainda mais opções de infiltração. A Espanha, por sua vez, tem menos flexibilidade tática: seu modelo exige a bola e a pressão. Quando isso falha, ela não tem um plano B tão claro. Até porque seus extremos, Nico Williams e Yamal, não estão 100% fisicamente.

Espanha x Argentina: uma final equilibrada

O que me preocupa na Espanha é a confiança que beira a imprudência. A contrapressão é arriscada por natureza. Quando funciona, parece genial; quando falha, entrega o jogo. Contra equipes inferiores, o risco compensa. Contra uma Argentina que não desiste nunca e fica esperando como um predador no espaço vazio, cada erro de pressão pode ser fatal. A Espanha precisa ser precisa não apenas com a bola, mas no momento exato de recuar e reorganizar. Se ela pressionar cegamente por 90 minutos, a Argentina vai achar a brecha. Se ela desistir de ter a posse, a Argentina ganha o jogo.

continua após a publicidade

O cenário aponta para uma final equilibrada, decidida em detalhes. A Espanha terá mais posse, mais controle territorial e mais iniciativa coletiva. A Argentina terá menos a bola, mas mais poder de decisão. Se a La Roja conseguir recuperar rápido o suficiente para que Messi nunca receba a bola limpa, leva. Se a Albiceleste sobreviver à pressão inicial e entregar a bola ao camisa 10 em condições de ataque, o bicampeonato mundial é real. O risco da Espanha é a sua própria virtude virar armadilha. O risco da Argentina é saber que nem sempre viradas heroicas acontecem. A expectativa é de uma final de fôlego curto: quem errar primeiro, paga. E quem conseguir entender mais rápido e melhor o contexto do jogo, levanta a taça.