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Atuação de Olise em França x Espanha repercute: 'Assustador'

Seleção foi eliminada perdendo por 2 a 0 para a Espanha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:51
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Olise durante partida entre França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo
Olise durante partida entre França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Em eliminação da França na Copa do Mundo, com derrota por 2 a 0 para a Espanha nesta terça-feira (14), a atuação do meio-campista francês Olise virou assunto. Após apresentar bons números ao longo de todo o Mundial, o jogador, no entanto, teve um desempenho abaixo do esperado na semifinal do torneio.

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    Com uma entrada de Olise em Rodri no primeiro tempo, o francês acertou o espanhol com as travas de chuteira na altura da canela e o árbitro mandou seguir. Além desse lance, Deschamps o coloca na direita, com Dembelé no centro, mas as coisas não melhoram. Ele vagueia pelo campo, joga abaixo do ritmo, com passes errados.

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    Olise dando carrinho em Rodri na primeira etapa da partida entre França e Espanha
    Olise dando carrinho em Rodri na primeira etapa da partida entre França e Espanha (Foto: Reprodução)
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    • Nas redes sociais, torcedores não perdoaram atuação do jogador que tem como característica ser marrento em diversos momentos, fazendo com que seja criticado. Veja a repercussão:

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