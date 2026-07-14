Atuação de Olise em França x Espanha repercute: 'Assustador' Seleção foi eliminada perdendo por 2 a 0 para a Espanha

Em eliminação da França na Copa do Mundo, com derrota por 2 a 0 para a Espanha nesta terça-feira (14), a atuação do meio-campista francês Olise virou assunto. Após apresentar bons números ao longo de todo o Mundial, o jogador, no entanto, teve um desempenho abaixo do esperado na semifinal do torneio.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Com uma entrada de Olise em Rodri no primeiro tempo, o francês acertou o espanhol com as travas de chuteira na altura da canela e o árbitro mandou seguir. Além desse lance, Deschamps o coloca na direita, com Dembelé no centro, mas as coisas não melhoram. Ele vagueia pelo campo, joga abaixo do ritmo, com passes errados.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Olise dando carrinho em Rodri na primeira etapa da partida entre França e Espanha (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram atuação do jogador que tem como característica ser marrento em diversos momentos, fazendo com que seja criticado. Veja a repercussão:

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Totalmente anulado kkkkkkk — rangrak (@vorazessss) July 14, 2026

Coitado jogou nada hoje kkkk — 🇧🇷 (@ferreiraziw) July 14, 2026

esse ai nao decide nem a cueca que vai vestir, jogador de edit — Carlos (@carloeduardo06) July 14, 2026

Quando o time dele tá perdendo virar uma horror show 🦨 — Manazzez 🇧🇷🌟 (@Manazzez) July 14, 2026

jogo assustador do senhor olise



horripilante — curdo. (@curdoloir) July 14, 2026

Esse daí só quer saber de farmar aura — ju 🇧🇷🇧🇷 (@mrlandme) July 14, 2026

🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável