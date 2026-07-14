Atuação de Olise em França x Espanha repercute: 'Assustador'
Seleção foi eliminada perdendo por 2 a 0 para a Espanha
Em eliminação da França na Copa do Mundo, com derrota por 2 a 0 para a Espanha nesta terça-feira (14), a atuação do meio-campista francês Olise virou assunto. Após apresentar bons números ao longo de todo o Mundial, o jogador, no entanto, teve um desempenho abaixo do esperado na semifinal do torneio.
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Com uma entrada de Olise em Rodri no primeiro tempo, o francês acertou o espanhol com as travas de chuteira na altura da canela e o árbitro mandou seguir. Além desse lance, Deschamps o coloca na direita, com Dembelé no centro, mas as coisas não melhoram. Ele vagueia pelo campo, joga abaixo do ritmo, com passes errados.
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Nas redes sociais, torcedores não perdoaram atuação do jogador que tem como característica ser marrento em diversos momentos, fazendo com que seja criticado. Veja a repercussão:
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Totalmente anulado kkkkkkk— rangrak (@vorazessss) July 14, 2026
Coitado jogou nada hoje kkkk— 🇧🇷 (@ferreiraziw) July 14, 2026
esse ai nao decide nem a cueca que vai vestir, jogador de edit— Carlos (@carloeduardo06) July 14, 2026
Quando o time dele tá perdendo virar uma horror show 🦨— Manazzez 🇧🇷🌟 (@Manazzez) July 14, 2026
jogo assustador do senhor olise— curdo. (@curdoloir) July 14, 2026
horripilante
Esse daí só quer saber de farmar aura— ju 🇧🇷🇧🇷 (@mrlandme) July 14, 2026
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