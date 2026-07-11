logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

'A Copa que roubaram do 10': canto da Argentina cita polêmica de 94 com Maradona

Argentina disputa vaga para semifinal sábado (11) contra a Suíça

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/07/2026 14:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Argentina cantam nova música em homenagem a Maradona e Messi
Jogadores da Argentina cantam nova música em homenagem a Maradona e Messi (Foto: Thomas COEX / AFP)

A Argentina ganhou um novo canto durante a Copa do Mundo. A música "La Cuarta Estrella" passou a ser entoada pelos jogadores no vestiário e pelos torcedores nas arquibancadas, em uma celebração que mistura a atual geração liderada por Lionel Messi com referências ao maior ídolo da história do país, Diego Maradona.

  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: ‘Difícil’

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Messi dá soco no ar em comemoração ao gol de virada da Argentina contra o Egito

    Argentina é favorecida na Copa do Mundo? Ex-árbitra avalia

    Fora de Campo
    Há 14 horas
  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    IA faz previsão ousada para Argentina x Suíça e crava placar inusitado

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • 📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Polêmica argentina de Maradona na Copa de 1994

    Tradução e letra: Sou torcedor da Seleção
    Torço por ela com todo o coração
    Ganhamos a terceira com o Lionel
    Queremos ser campeões de novo
    E, 32 anos depois
    A Scaloneta vai se vingar
    Da Copa que roubaram do número 10
    Aquela que não nos deixaram levantar
    Quero ver a quarta estrela
    Brilhar na camisa
    Sou argentino desde o berço até o caixão
    Pelas Malvinas, pelo Diego
    Pela última do Leo
    Argentina, quero te ver bicampeã

  • Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.

    Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário

    Seleção Brasileira
    Há 48 minutos
  • Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Só três seleções fizeram mais gols que Mbappé e Dembélé nesta Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Weverton, Neymar e Léo Pereira protestam durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Brasil ainda é o País do futebol? Veja o que pensam jornalistas europeus

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • A canção faz menções aos dois camisas 10 argentinos e resgata uma das maiores polêmicas da carreira do ídolo histórico argentino. Em um dos versos, a letra afirma que "a Scaloneta vai vingar a Copa que roubaram do Dez", em referência ao episódio envolvendo Maradona na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    Na época, o jogador tinha 33 anos, disputava sua quarta e última Copa do Mundo pela Argentina. Após participar das vitórias contra Grécia e Nigéria, o camisa 10 foi retirado da competição depois de um exame antidoping apontar a presença de substâncias proibidas.

    ➡️Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    O teste foi realizado após a partida contra a Nigéria, vencida pela Argentina por 2 a 1, e identificou a presença de efedrina e derivados. A Fifa considerava essas substâncias proibidas naquele período e, posteriormente, suspendeu Maradona por 15 meses, deixando-o fora do mundial.

    continua após a publicidade

    Explicação da polêmica e suspensão mantida

    A defesa do ídolo da Argentina alegou que o resultado positivo ocorreu por causa de um suplemento alimentar utilizado pelo jogador durante sua preparação. Segundo a versão apresentada na época, o produto continha derivados de efedrina sem que Maradona tivesse conhecimento da composição.

    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    Décadas depois, o episódio ainda é lembrado pelos argentinos como uma das maiores injustiças da história da seleção. Apesar da defesa de Maradona de que a substância estava presente em um suplemento alimentar, a Fifa manteve a punição aplicada na época e nunca reviu oficialmente a decisão.

    continua após a publicidade

    Além da homenagem ao ídolo histórico, "La Cuarta Estrella" também celebra Lionel Messi e a conquista da Copa do Mundo de 2022, unindo as duas principais figuras recentes do futebol da Argentina. A música representa o desejo sul-americano de conquistar mais um título mundial e adicionar uma nova estrela ao escudo da seleção.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Canto da Argentina remete a polêmica de Maradona na Copa de 94
    Canto da Argentina remete a polêmica de Maradona na Copa de 94 (Foto: Reprodução)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Além da vaga, Mbappé trava duelo particular com Messi na Copa

    Há 2 horas
    Sucesso dos anos 90 se torna ícone de comemoração de ingleses (Foto: Reprodução/X)

    Copa do Mundo 2026

    Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Nico Williams revela sentimento ao voltar a atuar pela Espanha na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Onde Assistir

    Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Confronto pelas quartas de final marcou estreia de promessa francesa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem é a joia da França que estreou contra o Marrocos e virou trunfo na Copa

    Há 3 horas
    Adams

    Copa do Mundo 2026

    Luto no futebol: morre Jayden Adams, jogador da África do Sul

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo

    Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x Noruega

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'

    Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa

    Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?

    Olise em treinamento

    Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do Mundo

    Messi passa próximo à cartaz com troféu da Copa do Mundo, vestindo camisa 10 da Argentina

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)?

    Unai Simón, da Espanha, voltou a ser vazado após 648 minutos

    Unai Simón, da Espanha, volta a sofrer gol em Copa do Mundo após 648 minutos

    Richard Ríos, da Colômbia, frustrado com a eliminação

    Confusão com James fez Richard Ríos virar reserva, diz jornalista

    Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)