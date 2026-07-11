'A Copa que roubaram do 10': canto da Argentina cita polêmica de 94 com Maradona Argentina disputa vaga para semifinal sábado (11) contra a Suíça

A Argentina ganhou um novo canto durante a Copa do Mundo. A música "La Cuarta Estrella" passou a ser entoada pelos jogadores no vestiário e pelos torcedores nas arquibancadas, em uma celebração que mistura a atual geração liderada por Lionel Messi com referências ao maior ídolo da história do país, Diego Maradona.

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Polêmica argentina de Maradona na Copa de 1994

Tradução e letra: Sou torcedor da Seleção

Torço por ela com todo o coração

Ganhamos a terceira com o Lionel

Queremos ser campeões de novo

E, 32 anos depois

A Scaloneta vai se vingar

Da Copa que roubaram do número 10

Aquela que não nos deixaram levantar

Quero ver a quarta estrela

Brilhar na camisa

Sou argentino desde o berço até o caixão

Pelas Malvinas, pelo Diego

Pela última do Leo

Argentina, quero te ver bicampeã

A canção faz menções aos dois camisas 10 argentinos e resgata uma das maiores polêmicas da carreira do ídolo histórico argentino. Em um dos versos, a letra afirma que "a Scaloneta vai vingar a Copa que roubaram do Dez", em referência ao episódio envolvendo Maradona na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

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Na época, o jogador tinha 33 anos, disputava sua quarta e última Copa do Mundo pela Argentina. Após participar das vitórias contra Grécia e Nigéria, o camisa 10 foi retirado da competição depois de um exame antidoping apontar a presença de substâncias proibidas.

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O teste foi realizado após a partida contra a Nigéria, vencida pela Argentina por 2 a 1, e identificou a presença de efedrina e derivados. A Fifa considerava essas substâncias proibidas naquele período e, posteriormente, suspendeu Maradona por 15 meses, deixando-o fora do mundial.

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Explicação da polêmica e suspensão mantida

A defesa do ídolo da Argentina alegou que o resultado positivo ocorreu por causa de um suplemento alimentar utilizado pelo jogador durante sua preparação. Segundo a versão apresentada na época, o produto continha derivados de efedrina sem que Maradona tivesse conhecimento da composição.

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Décadas depois, o episódio ainda é lembrado pelos argentinos como uma das maiores injustiças da história da seleção. Apesar da defesa de Maradona de que a substância estava presente em um suplemento alimentar, a Fifa manteve a punição aplicada na época e nunca reviu oficialmente a decisão.

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Além da homenagem ao ídolo histórico, "La Cuarta Estrella" também celebra Lionel Messi e a conquista da Copa do Mundo de 2022, unindo as duas principais figuras recentes do futebol da Argentina. A música representa o desejo sul-americano de conquistar mais um título mundial e adicionar uma nova estrela ao escudo da seleção.

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