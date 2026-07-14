Web revive fala de astro francês após eliminação na Copa do Mundo: 'Arrogância' Seleção francesa caiu para a Espanha na semifinal

A França perdeu para a Espanha por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Dallas, nos Estados Unidos, e assim foi eliminada na semifinal da Copa do Mundo. Diante do resultado, torcedores relembraram nas redes sociais uma declaração do atacante Cherki, feita antes do Mundial.

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Às vésperas do torneio, ao ser perguntado sobre uma projeção da seleção francesa na competição, o jogador do Manchester City afirmou que a França iria "esmagar" os adversários. De fato, a equipe treinada por Didier Deschamps foi muito bem no início do torneio, mas foi dominada pela Espanha na semifinal.

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Diante da queda e da superioridade espanhola no confronto, torcedores brasileiros relembraram a fala do jogador e aproveitaram o momento para provocá-lo. Veja a repercussão abaixo:

Antes da Copa, Cherki foi perguntado como a França ia pra competição:



"Para esmagar todo mundo". Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas para esmagar todo mundo."



É... pic.twitter.com/eShSWi90LF — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 14, 2026

Cherki antes da Copa: "Vamos para a copa para esmagar todo mundo" pic.twitter.com/h0TpabtAcL — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) July 14, 2026

"Vamos para a copa para esmagar todo mundo"



Só esqueceu de combinar com a Espanha Cherki 😂👍🏼 pic.twitter.com/zn9yIhkE1B — MANUAL DO JOGADOR RUIM (@oficialmanualjr) July 14, 2026

Cherki antes da Copa:



"Não vamos para a Copa do Mundo como favoritos, mas para esmagar todo mundo."



🤷🏻 pic.twitter.com/YtHnodzKWe — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) July 14, 2026

Rayan Cherki VAMOS ESMAGAR TODO MUNDO...to vendo... — Jonatan Rosa  | TIPS 🏅 (@jon_cavalera) July 14, 2026

Cherki lamenta eliminação da Franca na Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi França x Espanha?

A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.

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A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.

Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

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Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.

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Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.

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A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.