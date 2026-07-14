Mbappé vira assunto após queda da França para a Espanha: 'Primeira vez' Seleção francesa perdeu por 2 a 0 e ficou fora da final da Copa do Mundo

Kylian Mbappé virou alvo de críticas nas redes sociais após a eliminação da seleção francesa na semifinal da Copa do Mundo. A França perdeu por 2 a 0 para a Espanha, nesta terça-feira (14), e o atacante não conseguiu ter grande impacto em um dos jogos mais importantes do Mundial.

Principal esperança ofensiva da França, Mbappé teve atuação discreta diante da marcação espanhola. O camisa 10 pouco conseguiu produzir no ataque e passou boa parte da partida sem protagonismo, enquanto a Espanha controlou o duelo e construiu a vitória com gols de Oyarzabal e Pedro Porro.

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➡️Decisão da arbitragem em França x Espanha causa revolta: 'Inacreditável'

Com a derrota, a França disputará o terceiro lugar da Copa do Mundo. Já a Espanha avançou para a grande final do torneio. Veja abaixo a repercussão da atuação de Mbappé:

Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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Como foi o jogo entre França e Espanha na Copa do Mundo?

A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar. Vantagem da Espanha sobre a França na semifinal da Copa do Mundo.

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Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe da Espanha. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa do Mundo e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0 Espanha contra a França. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

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