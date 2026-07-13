Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo? Messi e Mbappé estão entre os candidatos do Mundial mais uma vez

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A Copa do Mundo se encaminha ao fim. Restam apenas quatro seleções, e muito provavelmente o craque da competição sairá de uma delas. A seguir, o Lance! lista os seis astros com mais chances de levantar o troféu de melhor jogador, segundo nossa avaliação, apresentando as respectivas estatísticas individuais na competição e as notas obtidas nos Power Rankings da Fifa.

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Melhores jogadores da Copa do Mundo 2026:

1º - Kylian Mbappé (França)

Posição: atacante Gols: 8 Assistências: 3 Participação direta nos gols da França: 68,7% Nota ofensiva: 8,97 (1º) Nota de criatividade: 7,65 (4º) Nota defensiva: 4,47 (291º) Média dos quesitos: 7,03

Mbappé comemora gol pela França contra a Suécia nos 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

2º - Lionel Messi (Argentina)

Posição: atacante Gols: 8 Assistências: 2 Participação direta nos gols da Argentina: 58,8% Nota ofensiva: 8,07 (3º) Nota de criatividade: 7,41 (6º) Nota defensiva: 4,90 (231º) Média dos quesitos: 6,79

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / AFP)

3º - Jude Bellingham (Inglaterra)

Posição: meia-atacante Gols: 6 Assistências: 1 Participação direta nos gols da Inglaterra: 53,8% Nota ofensiva: 8,25 (2º) Nota de criatividade: 6,43 (37º) Nota defensiva: 5,67 (118º) Média dos quesitos: 6,78

Jude Bellingham, astro da Inglaterra, comemora seu segundo gol em contra a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

4º - Rodri (Espanha)

Posição: volante Gols: 0 Assistências: 0 Participação direta nos gols da Espanha: 0% Nota ofensiva: 4,36 (233º) Nota de criatividade: 6,02 (73º) Nota defensiva: 7,09 (1º) Média dos quesitos: 5,82

Rodri, volante da Espanha, faz lançamento durante jogo contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Luke Hales / AFP)

5º - Harry Kane (Inglaterra)

Posição: atacante Gols: 6 Assistências: 1 Participação direta nos gols da Inglaterra: 53,8% Nota ofensiva: 6.91 (9º) Nota de criatividade: 5.08 (239º) Nota defensiva: 4.91 (226º) Média dos quesitos: 5,63

Harry Kane comemora gol salvador para a classificação da Inglaterra contra a RD Congo nos 16 avos de final da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

6º - Ousmane Dembelé (França)

Posição: atacante Gols: 5 Assistências: 2 Participação direta nos gols da França: 43,7% Nota ofensiva: 7,23 (6º) Nota de criatividade: 7,03 (10º) Nota defensiva: 5,14 (194º) Média dos quesitos: 6,46

Dembelé, atacante da França, comemora um dos seus três gols contra a Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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Fifa explica: como funcionam os Power Rankings?

"O Power Ranking (Ranking de Poder) da Fifa é uma forma objetiva de medir o desempenho, baseada nos 'Dados de Desempenho Aprimorados da Fifa'.

As métricas selecionadas indicam um desempenho de sucesso em cada categoria. Primeiramente, todos os dados são normalizados para contextualizar o desempenho do jogador de acordo com o tempo em que esteve em campo e o tempo que sua equipe teve a posse de bola. Em seguida, as métricas são agrupadas em Grupos de Métricas, e uma pontuação de desempenho é calculada para cada grupo. Os Grupos de Métricas são então recalculados para gerar um Power Ranking final em cada categoria.

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Os algoritmos por trás do Power Ranking da Fifa foram desenvolvidos pela equipe interna de Análise de Desempenho no Futebol da Fifa, sob a orientação de Arsène Wenger (ex-técnico do Arsenal) e do Grupo de Estudos Técnicos. Eles são totalmente automatizados, criados ao final de cada partida e atualizados continuamente durante o torneio.

Em cada partida, os jogadores são pontuados em relação a todos os outros jogadores da mesma partida. Isso permite que os jogadores que fazem a diferença em uma partida se destaquem.

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Após cada partida, uma classificação atualizada do torneio é gerada, classificando cada jogador em relação a todos os outros jogadores do torneio. Isso proporciona aos fãs e especialistas de todo o mundo informações exclusivas sobre o desempenho dos jogadores no torneio."

➡️ Comparação estatística entre Brasil e semifinalistas da Copa reforça impressões da torcida

Semifinais da Copa do Mundo

Agora, as quatro melhores seleções do Mundial disputam a sonhada taça nos Estados Unidos. Na terça (14), França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas. No dia seguinte, no mesmo horário, Argentina e Inglaterra duelam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.