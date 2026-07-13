Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?
Messi e Mbappé estão entre os candidatos do Mundial mais uma vez
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A Copa do Mundo se encaminha ao fim. Restam apenas quatro seleções, e muito provavelmente o craque da competição sairá de uma delas. A seguir, o Lance! lista os seis astros com mais chances de levantar o troféu de melhor jogador, segundo nossa avaliação, apresentando as respectivas estatísticas individuais na competição e as notas obtidas nos Power Rankings da Fifa.
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Melhores jogadores da Copa do Mundo 2026:
1º - Kylian Mbappé (França)
- Posição: atacante
- Gols: 8
- Assistências: 3
- Participação direta nos gols da França: 68,7%
- Nota ofensiva: 8,97 (1º)
- Nota de criatividade: 7,65 (4º)
- Nota defensiva: 4,47 (291º)
- Média dos quesitos: 7,03
2º - Lionel Messi (Argentina)
- Posição: atacante
- Gols: 8
- Assistências: 2
- Participação direta nos gols da Argentina: 58,8%
- Nota ofensiva: 8,07 (3º)
- Nota de criatividade: 7,41 (6º)
- Nota defensiva: 4,90 (231º)
- Média dos quesitos: 6,79
3º - Jude Bellingham (Inglaterra)
- Posição: meia-atacante
- Gols: 6
- Assistências: 1
- Participação direta nos gols da Inglaterra: 53,8%
- Nota ofensiva: 8,25 (2º)
- Nota de criatividade: 6,43 (37º)
- Nota defensiva: 5,67 (118º)
- Média dos quesitos: 6,78
4º - Rodri (Espanha)
- Posição: volante
- Gols: 0
- Assistências: 0
- Participação direta nos gols da Espanha: 0%
- Nota ofensiva: 4,36 (233º)
- Nota de criatividade: 6,02 (73º)
- Nota defensiva: 7,09 (1º)
- Média dos quesitos: 5,82
5º - Harry Kane (Inglaterra)
- Posição: atacante
- Gols: 6
- Assistências: 1
- Participação direta nos gols da Inglaterra: 53,8%
- Nota ofensiva: 6.91 (9º)
- Nota de criatividade: 5.08 (239º)
- Nota defensiva: 4.91 (226º)
- Média dos quesitos: 5,63
6º - Ousmane Dembelé (França)
- Posição: atacante
- Gols: 5
- Assistências: 2
- Participação direta nos gols da França: 43,7%
- Nota ofensiva: 7,23 (6º)
- Nota de criatividade: 7,03 (10º)
- Nota defensiva: 5,14 (194º)
- Média dos quesitos: 6,46
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Fifa explica: como funcionam os Power Rankings?
"O Power Ranking (Ranking de Poder) da Fifa é uma forma objetiva de medir o desempenho, baseada nos 'Dados de Desempenho Aprimorados da Fifa'.
As métricas selecionadas indicam um desempenho de sucesso em cada categoria. Primeiramente, todos os dados são normalizados para contextualizar o desempenho do jogador de acordo com o tempo em que esteve em campo e o tempo que sua equipe teve a posse de bola. Em seguida, as métricas são agrupadas em Grupos de Métricas, e uma pontuação de desempenho é calculada para cada grupo. Os Grupos de Métricas são então recalculados para gerar um Power Ranking final em cada categoria.
Os algoritmos por trás do Power Ranking da Fifa foram desenvolvidos pela equipe interna de Análise de Desempenho no Futebol da Fifa, sob a orientação de Arsène Wenger (ex-técnico do Arsenal) e do Grupo de Estudos Técnicos. Eles são totalmente automatizados, criados ao final de cada partida e atualizados continuamente durante o torneio.
Em cada partida, os jogadores são pontuados em relação a todos os outros jogadores da mesma partida. Isso permite que os jogadores que fazem a diferença em uma partida se destaquem.
Após cada partida, uma classificação atualizada do torneio é gerada, classificando cada jogador em relação a todos os outros jogadores do torneio. Isso proporciona aos fãs e especialistas de todo o mundo informações exclusivas sobre o desempenho dos jogadores no torneio."
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Semifinais da Copa do Mundo
Agora, as quatro melhores seleções do Mundial disputam a sonhada taça nos Estados Unidos. Na terça (14), França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas. No dia seguinte, no mesmo horário, Argentina e Inglaterra duelam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
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