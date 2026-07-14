Meia da Argentina compara Messi e Maradona e vê Inglaterra em baixa Mac Allister é um dos pilares da equipe de Lionel Scaloni

Meia da Argentina, Mac Allister comparou Lionel Messi a Diego Maradona ao ser questionado sobre o paralelo com o duelo com a Inglaterra de 1986. Na zona mista que precedeu o último treino de Scaloni, o atleta revelou ter visto vídeos do ex-jogador e do desempenho da Albiceleste há 40 anos e que buscará se inspirar no time que conquistou a segunda Copa do Mundo para o país sul-americano.

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- Inspirar em cima do que Diego fez é complicado. É quase impossível fazer as coisas que ele fazia dentro de campo, só Messi consegue. Nestes dias, surgem coisas nas redes sociais, vídeos do Diego, do jogo de 1986. Para a gente, Diego é uma bandeira muito importante como país e espero que possamos fazer algo parecido com o que eles fizeram.

Na sequência, Mac Allister afirmou que vê a equipe da Inglaterra em baixa, principalmente por conta do aspecto físico. O meia do Liverpool atua contra a maioria dos adversários na Premier League e fez uma análise do próximo rival.

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- Jogo contra a maioria deles todo fim de semana e está claro que são muito fortes fisicamente. Dito isso, eu acredito que nessa Copa do Mundo, não sei se daria para chamar de cansaço, mas eles não têm aquele ritmo que caracteriza a Premier League. Eles são uma ótima equipe, nós os respeitamos imensamente, como sempre respeitamos todas as equipes que enfrentamos, e com esse respeito daremos o nosso melhor para que funcione, porque, no fim das contas, temos muita confiança em nós mesmos, sabemos exatamente o que estamos fazendo e não vamos nos desviar disso.

Nesta quarta-feira (15), a Argentina enfrenta a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.

Veja outras respostas de Mac Allister, meia da Argentina

Tensão no jogo

- Por se tratar de uma semifinal de Copa do Mundo, obviamente isso traz muita tensão, intensidade e outras coisas, mas temos sorte de já termos disputado essa fase na Copa do Mundo anterior. Ter essa experiência é uma vantagem, mas não garante nada. Eles têm jogadores de alto nível, que já enfrentaram essas situações com suas equipes em partidas importantes.

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Desempenho da Argentina

- É claro que talvez tenhamos sofrido um pouco mais do que gostaríamos, mas no fim das contas é a Copa do Mundo, sempre acontece, há grandes seleções e imagino que a partida de amanhã será muito intensa e, obviamente, muito tensa para todos os lados. O último jogo foi duro, mas creio que os jogos anteriores nem tanto, como as pessoas falam. Não é algo que gostamos; não nos sentimos confortáveis. Esperamos que esta seja muito melhor. Além de alguns ajustes, jogamos da mesma maneira e não vamos mudar. Vamos dar tudo de nós porque amamos nosso país, amamos nossa equipe e queremos o melhor, como sempre demonstramos.

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