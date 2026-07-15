De la Fuente se destaca com escolhas e controle da Espanha na Copa do Mundo Técnico da "La Roja" dá aula de gestão e conhecimento do que tem à disposição

A Espanha vai além de uma geração "de ouro" pela qualidade dos jogadores que tem à disposição. A campanha na Copa do Mundo 2026, com a classificação para a final, no domingo (19), escancarou também o controle que o técnico Luis de la Fuente tem sob o plantel em busca do segundo título mundial de sua história.

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As escolhas do comandante espanhol nos sete jogos até a final da Copa mostraram além de um leque robusto para fazer a engrenagem funcionar, como suas convicções acompanham o estilo de jogo da "La Roja". Uma trajetória incontestável e marcada por superação.

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Espanha cresce ao longo da competição

Luis de la Fuente precisou "chacoalhar" a seleção espanhola após uma estreia frustrante, com empate sem gols diante de Cabo Verde. Apesar disso, a ideia de jogo não foi quebrada e, mesmo com problemas no elenco, a cada jogo um degrau deixado para trás.

Uma fase de grupos com Lamine Yamal ainda longe do 100% quanto sua condição física, Nico Williams em recuperação e Víctor Muñoz lesionado. As soluções foram encontradas em Álex Baena, Oyarzabal como protagonista e variações na fase ofensiva para compensar as baixas.

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Se o estilo de jogo espanhol, popularizado no título de 2010 com o famoso "tiki-taka", foca muito no controle da bola no campo de ataque para construção das jogadas e alto volume de jogo, é a solidez do sistema defensivo nesta Copa do Mundo que vem chamando atenção. A linha com Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella sofreu apenas um gol até a grande final.

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Luis de la Fuente se destaca na Copa no comando da Espanha (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Escolhas

Sem vaga cativa no time, Luis de la Fuente mostrou que joga quem estiver melhor e quem encaixar melhor dento de cada circunstância. Foi assim que o técnico deu poucos minutos a nomes como Nico Williams, Zubimendi, Gavi e outros pilares.

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Uma das decisões do técnico espanhol foi abrir mão da dupla formada por Rodri e Pedri, e apostar em outras formações. Assim, Fabián Ruiz virou peça-chave, Dani Olmo acumulou atuações como um grande maestro e Merino foi amuleto saindo do banco para decidir jogos contra Portugal e Bélgica, nas oitavas e quartas de final.

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O ápice foi a atuação coletiva, uma das maiores da Copa, na semifinal contra a poderosa França, melhor ataque com 16 gols e 100% de aproveitamento. Os franceses pouco assustaram a meta defendida por Unai Simón e entraram "na roda", caindo no toque de bola envolvente da Espanha. No grande jogo da edição, a França foi presa fácil.

Agora, a seleção espanhola aguarda por seu adversário na final de domingo para buscar o segundo título mundial da história. Ele sairá do duelo entre Inglaterra e Argentina, nesta quarta-feira (15).