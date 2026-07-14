Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha Entradas para a partir em Atlanta chegam a custar R$ 37 mil

ATLANTA, GA (EUA) - As semifinais da Copa do Mundo reservaram duelos entre campeões mundiais, colocando de um lado a França de Mbappé contra a Espanha de Yamal, e do outro a Argentina de Messi diante da Inglaterra de Harry Kane. Dois grandes jogos, sem dúvida, mas o público que está nos Estados Unidos já elegeu o preferido: Inglaterra x Argentina, nesta quarta-feira (15), em Atlanta. E a prova disso está no interesse por ingressos.

➡️Seleção argentina chega a Atlanta em silêncio e com pouca torcida

Os dois jogos semifinais tiveram os bilhetes esgotados antes mesmo do início do torneio, e agora só é possível comprar ingressos em plataformas de revenda, em que os preços são naturalmente inflados. Mas, mesmo que a oferta de entrada seja maior para o partida de Atlanta, o preço das entradas chega a custa o dobro daqueles oferecidas para o duelo de Dallas.

continua após a publicidade

Ingressos para França x Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

No fim da manhã desta terça-feira (14), horas antes da partida entre França e Espanha, era possível encontrar ingressos por cerca de US$ 1,3 mil dólares (R$ 6.700), em lugares distantes nas arquibancadas, mas com "visão clara". Os ingressos mais caros saíam por US$ 3,9 mil (R$ 19,8 mil).

No mesmo horário, e com 30 horas de antecedência ao jogo, o ingresso mais "barato" para Inglaterra x Argentina estava sendo comercializado a US$ 2,4 mil dólares (R$ 12,2 mil), e com o aviso de que talvez a visão não fosse das melhores. Mas era possível também adquirir bilhetes por US$ 7,4 mil dólares (R$ 37,7 mil)

continua após a publicidade

Ingressos para Inglaterra x Argentina dispararam (Foto: Reprodução)

A busca por ingressos para as semifinais da Copa do Mundo se mantém em alta nas semifinais, em um movimento contrário ao registrado nas quartas. No sábado (11), dia da partida entre Noruega e Inglaterra, os preços haviam caído pela metade em relação aos valores que estava sendo comercializados uma semana antes. A ausência da Seleção Brasileira naquele jogo foi uma das justificativas pela queda, sobretudo pela enorme presença de brasileiros em Miami.

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável