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Árbitro escolhido para Inglaterra x Argentina agita a web: 'Não é possível'

Árbitro já apitou duas derrotas do Brasil em Copas do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
14/07/2026 08:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
Messi é o astro da Argentina na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

O árbitro americano Ismail Elfath foi escalado para apitar a partida entre Inglaterra e Argentina, pela Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, os internautas criticaram a escolha do juiz, especialmente por se tratar de alguém que apita a MLS, liga onde Lionel Messi joga.

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    Elfath e sua equipe foram responsáveis pela arbitragem do duelo entre Brasil Noruega, nas oitavas de final, jogo que marcou a eliminação da brasileira do Mundial com derrota por 2 a 1. No jogo, o árbitro assinalou dois pênaltis a favor da Seleção: um desperdiçado por Bruno Guimarães e outro convertido por Neymar.

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    Além da eliminação do Brasil, Elfath também comandou a arbitragem em outras duas partidas nesta Copa do Mundo, ambas na fase de grupos: o empate por 2 a 2 entre Holanda Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Neste último, expulsou o atacante uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense, por entrada dura nos minutos finais.

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    Este é o segundo Mundial do estadunidense. Em 2022, ele apitou outras três partidas. Pela fase de grupos, comandou a vitória de Portugal sobre Gana e a derrota do Brasil para Camarões; nas oitavas, trabalhou na classificação da Croácia contra o Japão, decidida nos pênaltis.

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