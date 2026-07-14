Árbitro escolhido para Inglaterra x Argentina agita a web: 'Não é possível'
Árbitro já apitou duas derrotas do Brasil em Copas do Mundo
O árbitro americano Ismail Elfath foi escalado para apitar a partida entre Inglaterra e Argentina, pela Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, os internautas criticaram a escolha do juiz, especialmente por se tratar de alguém que apita a MLS, liga onde Lionel Messi joga.
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O jogo acontece nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
Veja como os internautas reagiram:
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Elfath e sua equipe foram responsáveis pela arbitragem do duelo entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final, jogo que marcou a eliminação da brasileira do Mundial com derrota por 2 a 1. No jogo, o árbitro assinalou dois pênaltis a favor da Seleção: um desperdiçado por Bruno Guimarães e outro convertido por Neymar.
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Além da eliminação do Brasil, Elfath também comandou a arbitragem em outras duas partidas nesta Copa do Mundo, ambas na fase de grupos: o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai. Neste último, expulsou o atacante uruguaio Agustín Canobbio, do Fluminense, por entrada dura nos minutos finais.
Este é o segundo Mundial do estadunidense. Em 2022, ele apitou outras três partidas. Pela fase de grupos, comandou a vitória de Portugal sobre Gana e a derrota do Brasil para Camarões; nas oitavas, trabalhou na classificação da Croácia contra o Japão, decidida nos pênaltis.
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