Franceses apontam culpado por queda da França na Copa: 'Nos enganou' Espanha venceu por 2 a 0 e se garantiu na final do Mundial

Lucas Digne virou alvo de críticas de torcedores franceses após a eliminação da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. A seleção francesa perdeu por 2 a 0, nesta terça-feira (14), e o lateral foi apontado por parte da torcida como um dos culpados pela queda.

O principal lance citado pelos internautas foi o pênalti cometido por Digne em Lamine Yamal, ainda no primeiro tempo. Oyarzabal converteu a cobrança e abriu o placar para a Espanha. Depois, o segundo gol espanhol, marcado por Pedro Porro, também saiu pelo lado do defensor francês.

continua após a publicidade

➡️Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Nas redes sociais, torcedores franceses reclamaram da atuação de Digne e lamentaram os erros em momentos decisivos da semifinal. Com a derrota, a França ficou fora da final da Copa do Mundo e agora disputará o terceiro lugar. Veja os comentários abaixo, com tradução:

Lucas Digne no duelo entre França e Espanha na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Veja comentários sobre o lateral

Tradução: Digne nos enganou demais...

Tradução após queda da França na Copa do Mundo: Com licença? É o pior em campo com Digne. Olise também foi horrível. Mas como é que ainda o defendem. O seu papel de médio é cataclísmico a pressionar.

continua após a publicidade

Tradução sobre o lateral: Tchouameni, Digne, Olise, isso foi uma catástrofe total essa noite

Tradução sobre o defensor: Derrota lógica, equipe não preparada nem mentalmente nem fisicamente.. Deschamps errou tudo, até as substituições, Tchouameni e Digne não estão no nível, nunca deveriam ser titulares na semi-final da Copa.. Espanha bem no jogo mas nada de extraordinário

Como foi o jogo que eliminou a França da Copa do Mundo?

A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar. Vantagem na semifinal da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe na Copa do Mundo. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa do Mundo e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos e tirou a França da Copa do Mundo. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da França depois da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável